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Google, yeni Pixel serisiyle yapay zeka asistanı Pixie'yi tanıtacak - Son Dakika
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Google, yeni Pixel serisiyle yapay zeka asistanı Pixie'yi tanıtacak

Google, yeni Pixel serisinde özel yapay zeka asistanı Pixie'yi kullanacak. Gemini destekli yapay zeka asistanı, dil modellerinde GPT-4'ten daha iyi performans sergiliyor.

Google, yeni Pixel serisiyle yapay zeka asistanı Pixie\'yi tanıtacak
16.12.2023 - 17:13,
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Teknoloji dünyasının en büyük isimlerinden Google, akıllı telefon sektöründe de Apple'a kafa tutmak istiyor. Ekim ayı başlarında tanıttığı Pixel 8 ile başarılı bir grafik çizen şirket, gözünü şimdiden önümüzdeki yıl çıkacak yeni seriye çevirdi. Yeni Pixel serisi birçok yeniliği bünyesinde barındıracak.

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Teknoloji dünyası, son dönemde adeta yapay zeka ürünleriyle donatıldı. Birçok şirket, başlı başına yapay zeka destekli programlar çıkardığı gibi kendi ürünlerinde de yapay zeka desteğini arttırdı. Bunların başında gelen Google, yapay zeka desteğini beklenen yeni akıllı telefon serisinde kullanmak istiyor.

Google, yeni Pixel serisiyle yapay zeka asistanı Pixie'yi tanıtacak

Google, geçtiğimiz günlerde OpenAI'ın dil modeli GPT'ye rakip olan Gemini'ı tanıtttı. Yapay zeka destekli programın henüz çiçeği burnunda fakat gelen ilk izlenimler olumlu. Ortaya çıkan son rapora göre Google, Gemini destekli yeni bir yapay zeka ürünü üzerinde çalışıyor.

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Raporda Google'ın Pixel telefonlara özel "Pixie" yapay zeka modelini hazırlama evresinde olduğunu gösteriyor. Pixel cihazlarına özel olacak Gemini destekli yapay zeka asistanıi ilk olarak Pixel 9'da kendine yer bulacak.

GPT-4'ten daha mı iyi?

Google Gemini, dil modelleri için 32 akademik kriterin 30'unu karşılıyor. Gemini Ultra, yüzde 90 puanla matematik, fizik, tarih, hukuk, tıp ve etik gibi 57 konuda MMLU (büyük çoklu görev dil anlayışı) konusunda insan uzmanlardan bile daha iyi performans sergileyen ilk dil modeli oldu. Bu bağlamda GPT-4'ten daha iyi bir konumda.

Google, yeni Pixel serisiyle yapay zeka asistanı Pixie'yi tanıtacak

Gemini Ultra ve GPT-4'ün Beceri Performansı Karşılaştırması;

Beceri – Başarı OranıGemini UltraGPT-4Genel: Yüzde 90,0Yüzde 86,4Muhakeme: Yüzde 83,6Yüzde 83,1Okuma Anlayışı: Yüzde 82,4Yüzde 80,9Sağduyulu Muhakeme: Yüzde 87,8Yüzde 95,3Temel Aritmetik İşlemler: Yüzde 94,4Yüzde 92,0Zorlu Matematik Problemleri: Yüzde 53,2Yüzde 52,9Python Kodu Üretimi: Yüzde 74,4Yüzde 67,0

Kaynak: Shiftdelete
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