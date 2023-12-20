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GTA 3'ün sessiz kahramanı Claude'un neden konuşmadığı açıklandı! - Son Dakika
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GTA 3'ün sessiz kahramanı Claude'un neden konuşmadığı açıklandı!

Eski bir Rockstar geliştiricisi, GTA 3'ün kahramanı Claude'un sessiz olmasının nedenini açıkladı. Ses departmanının iş yükünü hafifletmek için bu kararın alındığı belirtildi.

GTA 3\'ün sessiz kahramanı Claude\'un neden konuşmadığı açıklandı!
20.12.2023 - 01:13,  Güncelleme: 01:19
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GTA serisi geliştikçe, gerçekçilik de had safhaya ulaştı. Serinin ilk yıllarını tanımlayan ikonik unsurlardan biri, GTA 3'ün kahramanı Claude'un konuşmamasıydı. 2025'te GTA 6'nın piyasaya sürülmesiyle birlikte, eski bir geliştirici kısa süre önce Claude'un, ondan sonra gelen kahramanların aksine, neden sessiz olmasının tercih edildiğini açıkladı.

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GTA 3 de dahil olmak üzere geçmişte birçok oyunda görev alan eski Rockstar Games geliştiricisi Obbe Vermeij, Claude'un konuşmaması kararının nedenini sosyal medyada paylaştı. Vermeij'in açıklamasına göre bu seçim, öncelikle geliştirme ekibinin ve ses departmanı üzerindeki iş yükünü hafifletme ihtiyacının bir sonucuydu. Vermeij'e göre, ses ekibi zaten mevcut görevlerle çok gergindi ve Claude için seslendirme yapmak ek bir yük getirecekti.

Why did this guy exactly never talk? pic.twitter.com/JO4vh5Kpux

— NikTek (@NikTekOfficial) December 19, 2023

2001 yılında piyasaya sürülen GTA 3, açık dünya tasarımı ve sürükleyici oynanışıyla oyun dünyasında önemli bir sıçramaya sebep olmuştu. Sessiz bir kahramana sahip olma kararı o zamanlar pragmatik bir karardı ve geliştirme ekibinin kaynakları oyunun diğer yönlerine odaklamasına izin verdi. GTA 3'ün başarısı, her biri ölçek ve karmaşıklık açısından kendinden önceki oyunu aşmaya çalışan serinin sonraki bölümlerinin yolunu açtı.

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Claude'un sessizliği maliyet düşürücü bir önlem olsa da, Grand Theft Auto serisi o zamandan beri ayrıntılı senaryolara sahip tamamen seslendirilmiş kahramanlar içerecek şekilde gelişti. GTA V'teki Trevor gibi karakterler, ifadeleri ve farklı kişilikleriyle unutulmaz hale geldi.

Oyuncular, 2025 yılında PlayStation 5 ve Xbox Series X/S platformlarında piyasaya sürüleceği onaylanan GTA VI'yı merakla beklerken, internette oyunla ilgili dolandırıcılıklar ortaya çıktı. Sahte PC ön siparişlerini ve oyunun alfa sürümüne erişimi teşvik eden sahte reklamlar bildiriliyor. Dolayısıyla dikkatli olun ve bu tuzaklara düşmeyin.

Siz GTA 3 hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.

Kaynak: Shiftdelete
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