Hades 2'nin Xbox Game Pass'e ne zaman gelecek? Gelecek m,?
Hades 2'nin Xbox Game Pass'e ne zaman gelecek? Gelecek m,?

27.03.2026 16:53
Hades 2'nin Xbox Game Pass'e gelip gelmeyeceği, oyunun hayranları arasında en çok merak edilen konulardan biri olmaya devam ediyor. Ancak şu an için oyunun Game Pass'e geleceğine dair kesin bir bilgi bulunmuyor.

Hades 2, ilk olarak PC ve Nintendo Switch platformlarında çıkış yaptı ve bu platformlara odaklanan bir lansman süreci izledi. Bu nedenle oyun, çıkış döneminde Xbox konsollarında yer almadı ve doğal olarak Game Pass'e de eklenmedi.

HADES 2 GAME PASS'E NE ZAMAN GELECEK?

Serinin ilk oyunu olan Hades'in zamanla Xbox Game Pass'e gelmiş olması, oyunculara umut veriyor. Ancak geliştirici Supergiant Games, Hades 2'nin Game Pass'e ekleneceğine dair herhangi bir resmi açıklama yapmış değil.

Öte yandan Hades 2'nin konsollara gelmesi tamamen ihtimal dışı değil. Oyunun PlayStation ve Xbox sürümlerinin 2026 yılında çıkması bekleniyor. Bu da Game Pass ihtimalinin ancak bu sürümlerin çıkışından sonra değerlendirilebileceği anlamına geliyor.

Şu anki tabloya bakıldığında Hades 2'nin Game Pass'e çıkış gününde gelmesi söz konusu değil. Ancak ilk oyunun izlediği yol göz önüne alındığında, ilerleyen dönemde Game Pass'e eklenme ihtimali tamamen ortadan kalkmış da değil.

