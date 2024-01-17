HAVELSAN, yapay zeka destekli platform arenasına giriş yaptı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin yazılım mühendisliği alanındaki ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarıyla bilinen HAVELSAN, son dönemin en popüler teknolojisi olan yapay zeka destekli platform arenasına arenasına girdi. MAIN GPT tanıtıldı.

MAIN GPT, 1 Şubat'ta sahne alacak

Son 1 yılda ChatGPT'yle birlikte yapay zeka destekli platformlar oldukça artış gösterdi. Ülkemizde de bu teknoloji yakından takip ediliyor. HAVELSAN, bir süredir üzerinde çalıştığı yapay zeka programı MAIN ile ilgili bir paylaşım yaptı. ChatGPT rakibi, 1 Şubat'ta tanıtılacak.

HAVELSAN CEO'su Mehmet Akif Nacar, konuya ilişkin olarak "Doğal Dil İşleme yöntemleri kullanarak öğrendiği bilgilerden ve geniş ölçekli verilerden yararlanıp yeni içerikler oluşturabilen ilk Türkçe Üretken Yapay Zeka ürünümüz MAIN ülkemize hayırlı olsun." sözlerine yer verdi.

HAVELSAN BAHA envantere giriyor, aktif göreve başlıyor!

Paylaşılan içerikte MAIN GPT, kendini şu şekilde tanımladı;

MAIN GPT, Türkiye'nin en güvenli ve verimli yapay zeka modelidir. Kurumların veri güvenliğini sağlamak ve içerikleri saniyeler içinde özetlemek için tasarlanmıştır. Ayrıca, açık kaynak verilerden bilgileri alabilir, bu da onu daha da güçlü bir araç haline getirir. MAIN GPT, kullanıcılarının ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmıştır ve bu benzersiz yetenekleri sayesinde, kullanıcılarımızın işlerini daha da başarılı hale getirmelerine yardımcı olur.