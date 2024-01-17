 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
HAVELSAN, yapay zeka destekli platform arenasına giriş yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

HAVELSAN, yapay zeka destekli platform arenasına giriş yaptı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin yazılım mühendisliği alanındaki ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarıyla bilinen HAVELSAN, yapay zeka destekli platform arenasına giriş yaptı. HAVELSAN'ın yeni ürünü MAIN GPT, 1 Şubat'ta tanıtılacak. MAIN GPT, Türkiye'nin en güvenli ve verimli yapay zeka modeli olarak tasarlanmıştır. Kurumların veri güvenliğini sağlamak ve içerikleri saniyeler içinde özetlemek için kullanılan MAIN GPT, açık kaynak verilerden bilgileri alarak kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflemektedir.

HAVELSAN, yapay zeka destekli platform arenasına giriş yaptı
17.01.2024 - 12:29,
Abone Ol

Türk Silahlı Kuvvetlerinin yazılım mühendisliği alanındaki ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarıyla bilinen HAVELSAN, son dönemin en popüler teknolojisi olan yapay zeka destekli platform arenasına arenasına girdi. MAIN GPT tanıtıldı.

MAIN GPT, 1 Şubat'ta sahne alacak

Son 1 yılda ChatGPT'yle birlikte yapay zeka destekli platformlar oldukça artış gösterdi. Ülkemizde de bu teknoloji yakından takip ediliyor. HAVELSAN, bir süredir üzerinde çalıştığı yapay zeka programı MAIN ile ilgili bir paylaşım yaptı. ChatGPT rakibi, 1 Şubat'ta tanıtılacak.

HAVELSAN, yapay zeka destekli platform arenasına giriş yaptı

HAVELSAN CEO'su Mehmet Akif Nacar, konuya ilişkin olarak "Doğal Dil İşleme yöntemleri kullanarak öğrendiği bilgilerden ve geniş ölçekli verilerden yararlanıp yeni içerikler oluşturabilen ilk Türkçe Üretken Yapay Zeka ürünümüz MAIN ülkemize hayırlı olsun." sözlerine yer verdi.

HAVELSAN BAHA envantere giriyor, aktif göreve başlıyor!

Paylaşılan içerikte MAIN GPT, kendini şu şekilde tanımladı;

MAIN GPT, Türkiye'nin en güvenli ve verimli yapay zeka modelidir. Kurumların veri güvenliğini sağlamak ve içerikleri saniyeler içinde özetlemek için tasarlanmıştır. Ayrıca, açık kaynak verilerden bilgileri alabilir, bu da onu daha da güçlü bir araç haline getirir. MAIN GPT, kullanıcılarının ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmıştır ve bu benzersiz yetenekleri sayesinde, kullanıcılarımızın işlerini daha da başarılı hale getirmelerine yardımcı olur.

Kaynak: Shiftdelete
YORUMLAR

ChatGPT, Türkiye, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji HAVELSAN, yapay zeka destekli platform arenasına giriş yaptı - Son Dakika


13:06
Manavgat sahilinde başı ve sağ kolu olmayan ceset bulundu Manavgat sahilinde başı ve sağ kolu olmayan ceset bulundu
13:04
Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Emre Mor için sıraya girdiler Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Emre Mor için sıraya girdiler
12:52
Filistin'e destek mitinginde yumruk atan Ege Akersoy tahliye edildi Filistin'e destek mitinginde yumruk atan Ege Akersoy tahliye edildi
12:33
Rusya'da Sosyal Deney: Etek Altından Fotoğraf Çeken Adam Dayak Yedi Rusya'da Sosyal Deney: Etek Altından Fotoğraf Çeken Adam Dayak Yedi
12:21
Nuri Alço, Cüneyt Arkın'ın miras davasında tanık olarak dinlendi Nuri Alço, Cüneyt Arkın'ın miras davasında tanık olarak dinlendi
12:06
9 bin olan Bağ-Kur emekli prim günü sayısı 7 bin 200 güne düşürülecek 9 bin olan Bağ-Kur emekli prim günü sayısı 7 bin 200 güne düşürülecek
12:03
Emekliye yapılan zam Fatih Erbakan'ı tatmin etmedi: Bu rakamlarla geçinebilmek asla mümkün değildir Emekliye yapılan zam Fatih Erbakan'ı tatmin etmedi: Bu rakamlarla geçinebilmek asla mümkün değildir
12:02
Sağlık Bakanı Koca: En sık grip, RSV ve COVID vakaları görülüyor Sağlık Bakanı Koca: En sık grip, RSV ve COVID vakaları görülüyor

Son Dakika
13:04 Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Emre Mor için sıraya girdiler
13:06 Manavgat sahilinde başı ve sağ kolu olmayan ceset bulundu
12:52 Filistin'e destek mitinginde yumruk atan Ege Akersoy tahliye edildi
12:33 Rusya'da Sosyal Deney: Etek Altından Fotoğraf Çeken Adam Dayak Yedi
12:21 Nuri Alço, Cüneyt Arkın'ın miras davasında tanık olarak dinlendi
12:06 9000 bin olan Bağ-Kur emekli prim günü sayısı 7200 güne düşürülecek
12:03 Emekliye yapılan zam Fatih Erbakan'ı tatmin etmedi: Bu rakamlarla geçinebilmek asla mümkün değildir
12:02 Sağlık Bakanı Koca: En sık grip, RSV ve COVID vakaları görülüyor
11:41 Şarkıcı Şimal'in beyninde tümör tespit edildi, ameliyata alındı
11:34 CHP'den istifa eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, İYİ Parti'ye katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2024 13:40:44. #1.13#
SON DAKİKA: HAVELSAN, yapay zeka destekli platform arenasına giriş yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement