Hayatımıza girdiği ilk günden beri işlerimizi oldukça kolaylaştıran ve hızlandıran yapay zeka, artık önemli bir noktaya geldi ve daha da gelişmeye devam ediyor. Günlük yaşamda bile oldukça kullanmaya başladığımız yapay zeka kullanıcılara pek çok imkan sağlıyor. Eğer siz de yapay zeka sitelerini denemek istiyorsanız veya yenilerini arıyorsanız, işte bir şans vermeniz gereken en iyi yapay zeka siteleri…
Hayatı kolaylaştıran yapay zeka siteleri
Yapay zeka, ilk başlarda çok önemsenmeyen bir teknoloji olsa da yapılan değişikliklerle ve yeniliklerle herkesin gözüne girmeyi başardı. Özellikle Microsoft, Samsung, ve diğer kurumsal şirketler tarafından geliştirilen teknolojilerle yapay zeka siteleri sayıca arttı. Microsoft'un da OpenAI şirketiyle ortaklık kurmasıyla birlikte yapay zeka teknolojisi oldukça hızlı ilerliyor. Şimdi gelin en iyi yapay zeka siteleri ve uygulamalarına göz atalım.
ChatGPT
Milyonlarca insan tarafından kullanılan ve belki de en popüler yapay zeka uygulaması olan ChatGPT, sohbet etmekten kodlamaya her işi kolaylaştırıyor. OpenAI tarafından kullanıma sunulan ChatGPT iki versiyon ile geliyor. Ücretsiz sürüm GPT 3.5 yazılı olan her şeye cevap verebilirken 2022 yılına kadar olan verilerle sınırlıdır. Aylık $20 abonelik ücretine sahip olan GPT 4 ise daha gelişmiş versiyondur. Bu versiyonda DALL-E gibi gelişmiş yapay zeka uygulamalarına erişim imkanı sunularak daha detaylı kullanılabiliyor.
Google Gemini AI
Hatırlarsanız Google, geçtiğimiz sene Bard'ı duyurmuştu. Yapılan değişikliklerle Bard olarak bilinen arayüz artık Gemini oldu. Yapay zeka siteleri arasında adını duyuran Gemini, standart ve Advanced olmak üzere iki versiyonda geliyor. Standart versiyon ücretsizken, Gelişmiş sürümü aylık 719.99TL'den sunuluyor. Gelişmiş modeli karmaşık görevlere cevap verebiliyor, resim oluşturma yeteneğine sahip, ve Gmail ve Docs gibi Google uygulamalarıyla çalışabiliyor.
Copilot
Microsoft, OpenAI ile ortaklık kurmasıyla birlikte BingAI'yı Copilot olarak değiştirdi. Düne kadar sadece ücretsiz sürüme sahip olan uygulama, açıklanan yeni haberle birlikte artık ücretli versiyona da sahip. Ücretsiz sürümdeyken de Copilot, yapay zeka resimleri oluşturabiliyor, GPT-4 kullanıyor, ve internete erişimi var. Copilot Pro versiyonu ile birlikte artık daha da gelişmiş hale gelen yapay zeka sitesi, en yoğun zamanlarda bile GPT-4 ve GPT-4 Turbo'ya öncelikli erişim sağlıyor. Ayrıca Microsoft Office uygulamaları ile de entegre çalışabiliyor. Microsoft Copilot Pro, aylık olarak 720TL abonelik ücretine sahip.
Yapay zeka ile fotoğraf oluşturma nasıl yapılır?
Midjourney
En gelişmiş metinden resme yapay zeka uygulamalarından biridir. Açıklamalara göre metinden yola çıkarak oldukça gerçekçi ve sanatsal görüntüler oluşturabilen bu yapay zeka en popüler görsel oluşturma sitelerinden biridir. Henüz beta sürümünde olan bu uygulamaya siz de katılabilirsiniz. Midjourney, Basic, Standard, Pro, ve Mega olmak üzere dört farklı ücretli abonelik modeli ile sunuluyor.
İşte fiyatlandırma ve planlar:
Basic: Ayda 10 USD, 25 ücretsiz görüntü
Standard: Ayda 30 USD, 150 ücretsiz görüntü
Pro: Ayda 60 USD, sınırsız görüntü
Mega: Ayda 120 USD, sınırsız görüntü
Peki ya siz yapay zeka siteleri arasında en çok hangisini kullanıyorsunuz? Sizce yapay zeka teknolojisi hangi konuma gelecek? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın.
Son Dakika › Teknoloji › Hayatı Kolaylaştıran Yapay Zeka Siteleri - Son Dakika
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