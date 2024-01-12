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Hazine ve Maliye Bakanlığı, sosyal medya fenomenlerini vergi incelemesine alıyor - Son Dakika
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, sosyal medya fenomenlerini vergi incelemesine alıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi kaybını önlemek amacıyla sosyal medya fenomenlerinin gelirlerini beyan etmeyenleri tespit etmek için bir çalışma başlattıklarını açıkladı. Instagram, Twitch, TikTok ve Facebook gibi platformlardan gelir elde eden kişilerin vergi mükellefiyeti incelenecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, sosyal medya fenomenlerini vergi incelemesine alıyor
12.01.2024 - 20:29,  Güncelleme: 20:31
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi kayıp ve kaçağını önlemek amacıyla sosyal medya fenomenlerine yeni bir inceleme başlattı. İnternet üzerinden gelir elde eden kişileri kontrol altına alacaklarını söyleyen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergisini beyan etmeyenler hakkında çalışma yürütüleceğini söyledi.

Bakan Şimşek: Vergi vermeyen sosyal medya üreticileri tespit edilecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek; 2024 yılında vergi kayıp ve kaçağını önlemek için sıkı bir takip başlattıklarını açıkladı. Buna göre Instagram, Twitch, TikTok ve Facebook gibi platformlardan para kazanan fenomenler ve içerik üreticilerinin, gelirlerini beyan edip vergisini ödeyip ödemediği incelenecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, sosyal medya fenomenlerini vergi incelemesine alıyor

Konuyla ilgili verdiği demeçte, "Başta fenomenler olmak üzere, Instagram, Twitch, TikTok ve Facebook gibi sosyal medya uygulamalarından gelir elde edip, bu gelirleri beyan etmeyenler hakkında çalışma başlatıldı" ifadelerini kullandı.

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Bakan Şimşek, sosyal medyadaki vergi kaçakçılığına izin vermeyeceklerini belirtti. Ayrıca gelir elde ettiği halde hiç vergi mükellefiyeti bulunmayanların da tespit edileceğinin altını çizdi. Tüm açıklama şu şekilde:

"Bu kişilerin tahsilat yöntemi olarak genellikle elektronik ödeme kuruluşlarını tercih ettikleri dikkate alınarak, analizin kapsamı sosyal medya uygulamalarını da kapsayacak şekilde genişletildi. Bu kapsamda sosyal medya uygulamaları üzerinden gerek içerik sağlayıcı olarak gerekse mal veya hizmet satışı gerçekleştirerek gelir elde eden çok sayıda kişi tespit edildi.

e-Ticaret ve sosyal medya uygulamalarına yönelik yapılan analiz çalışmaları sırasında gelir elde ettiği halde hiç vergi mükellefiyeti bulunmayanlar tespit edilerek gerekli işlemler başlatıldı."

Hazine ve Maliye Bakanlığı, sosyal medya fenomenlerini vergi incelemesine alıyor

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Shiftdelete
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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