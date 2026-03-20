Hem kendinin hem de sevgilisinin başını yaktı

Tayland'da e-spor dünyasını sarsan bir skandal yaşandı. Bir kadın e-spor oyuncusu ile onun yerine oynayarak hile yapan erkek arkadaşı, mahkeme kararıyla hapis cezasına çarptırıldı.
Turnuva sırasında kadın oyuncunun yerine erkek arkadaşının oynadığı tespit edildi. Yapılan incelemeler sonucunda hile ortaya çıkarılırken, olay kısa sürede büyük yankı uyandırdı.
Tayland mahkemeleri, söz konusu hilenin yalnızca turnuvaya değil, e-sporun bütünlüğüne ve ülkenin itibarına da zarar verdiğini vurguladı. Mahkeme, bu gerekçelerle iki isme de 6 ay hapis cezası verdi.
Kararın ardından iki sporcu da cezaevine gönderildi. Olay, e-spor dünyasında etik tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.
