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Hideo Kojima'nın yeni oyununda Silent Hill'e gönderme var - Son Dakika
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Hideo Kojima'nın yeni oyununda Silent Hill'e gönderme var

Ünlü oyun tasarımcısı Hideo Kojima, The Game Awards sırasında OD adlı yeni bir oyun tanıttı ve fragmanda Silent Hill'e potansiyel bir gönderme olduğu spekülasyonları ortaya çıktı. Fragmanda yer alan bazı detaylar, Kojima'nın iptal edilen Silent Hills projesinden bazı fikirleri yeniden ziyaret edebileceği ihtimalini güçlendirdi.

Hideo Kojima\'nın yeni oyununda Silent Hill\'e gönderme var
11.12.2023 - 21:13,
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Ünlü oyun tasarımcısı ve ikonik Metal Gear Solid serisinin yaratıcısı Hideo Kojima, The Game Awards sırasında OD adlı gizemli yeni bir oyun tanıttı ve hayranlar Silent Hill serisine potansiyel gizli bir referansla ilgili spekülasyonlarla çalkalanıyor. Daha önceki sızıntılar Kojima'nın Overdose adlı bir korku oyunu üzerinde çalıştığını ima ederken, OD fragmanı tuhaf ayrıntılarıyla merak uyandırdı.

Hideo Kojima'nın yeni oyununun fragmanında, Silent Hill'e gönderme var

Fragmanda It filminden Sophia Lillis, Euphoria dizisinden Hunter Schafer ve Call of Duty: WWII'deki rolüyle tanınan Alman aktör Udo Kier gibi tanıdık yüzler yer alıyor. Ancak, Kier'in fragmanda yer aldığı bölümdeki ince bir an dikkatli izleyicilerin dikkatini çekti.

Ağzında kısa bir süre harfler beliriyor ve "Atami" kelimesini oluşturuyor. Atami'nin Japonya'nın Shizuoka vilayetinde yer alan bir şehir olması dikkat çekiyor. Shizuoka (??) kanjisi bölündüğünde, ? karakterleri "sessiz" anlamına geliyor, ? ise "tepe" anlamına gelir. Yani Silent Hill.

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Bu dilbilimsel kelime oyunu, Hideo Kojima 'nın daha önce dahil olduğu klasik bir korku serisi olan Silent Hill'e ince bir gönderme yapıyor olabileceği spekülasyonlarına yol açtı. Kojima'nın Silent Hill ile olan ilişkisi, Silent Hills adlı bir oyunun tanıtımını yapan meşhur P.T. (Playable Teaser) demosuna kadar uzanıyor. İptal edilen projede Norman Reedus'un yanı sıra Guillermo del Toro ve Junji Ito gibi yetenekler yer almış ve hayranlar arasında önemli bir beklenti yaratmıştı.

Hideo Kojima'nın yeni oyununda Silent Hill'e gönderme var

İlginç bir şekilde, OD fragmanındaki bu potansiyel Silent Hill göndermesi, Oyun Ödülleri sırasındaki tek gönderme değildi. Kojima'nın teatral girişi, P.T.'deki kapıyı anımsatan, üzerinde LED ışık bulunan ahşap bir kapıdan çıkmasını içeriyordu. Bu ayrıntılar, Kojima'nın iptal edilen Silent Hills projesinden bazı fikirleri yeniden ziyaret edebileceği veya geri dönüştürebileceği yönündeki spekülasyonları körükledi.

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Şu an itibariyle, OD ile ilgili ayrıntılar yetersiz ve bunun tam teşekküllü bir oyun mu yoksa Kojima'nın başka bir deneysel projesi mi olduğu belirsiz. Onaylanmış bir çıkış tarihinin olmaması, hayranların hem OD hem de speküle edilen Death Stranding 2 hakkında daha fazla bilgi beklemelerine neden oluyor ve Kojima'nın son çabalarını çevreleyen gizemli havayı daha da artırıyor.

Kaynak: Shiftdelete
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