Higgs Bozonu\'nun İsmiyle Anılan İngiliz Bilim İnsanı Peter Higgs 94 Yaşında Hayatını Kaybetti

Ubisoft, Star Wars Outlaws için çıkış tarihini yanlışlıkla sızdırdı

Ubisoft, Xbox Games Showcase etkinliğinde duyurduğu Star Wars Outlaws oyununun çıkış tarihini yanlışlıkla açıkladı. Oyunun 30 Ağustos 2024'te PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X / S platformlarında piyasaya sürüleceği belirtildi. Oyun, The Empire Strikes Back ile Return of the Jedi filmleri arasındaki zamanda geçecek ve Kay Vess karakterine odaklanacak.