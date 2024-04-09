Higgs Bozonu\'nun İsmiyle Anılan İngiliz Bilim İnsanı Peter Higgs 94 Yaşında Hayatını Kaybetti

Higgs bozonuna ismini veren İngiliz bilim insanı Peter Higgs 94 yaşında öldü.
İngiliz fizikçi, 1960'larda Kainat'taki her şeyin neden kütlesi olduğunu açıklayan teoriyi geliştiren bilim insanları arasındaydı.
Bundan yaklaşık 50 yıl sonra bu bilimsel atılım yapılabildi.
İsviçre'nin Cenevre kentindeki CERN laboratuvarlarında, Büyük Hadron Çarpıştırıcısı adlı dev cihazda 2012’de yapılan deneyler sonunda Higgs bozonunun varlığı tespit edildi.
Higgs bu gelişmeden bir yıl sonra 2013 yılında Nobel Fizik Ödülü'nü aldı.
Ölüm haberi duyursunu yapan Edinburgh Üniversitesi, Higgs için “vizyonu ve hayal gücüyle bizi çevreleyen dünyaya dair bilgimizi zenginleştirdi” ifadelerini kullandı
İngiliz parçacık fizikçisi Dr. Clara Nellist, Higgs bozonu bulunduğunda CERN'de bulunuyordu.
2012'deki buluş tüm dünyada büyük yankı uyandırmıştı.
Dr. Nellist, "Higgs bozonu gerçekten özel bir parçacık. Çünkü, diğer temel parçacıkların kütle kazanmasıyla ilişkisi var. Parçacıklar Higgs alanına girdiğinde kütle kazanıyor ve Higgs bozonuyla deneylerimizde Higgs alanının varlığını kanıtlayabiliyoruz" diye konuşuyor.
Higgs bozonu bir enerji alanı. Elektron ve kuark gibi evrenin diğer temel parçacıklara kütle kazandırıyor.
Higgs bozonu, "Tanrı parçacığı" adıyla da anılır oldu. Çünkü kütle kazanma süreci, mevcut evrenin oluşmasını sağlayan Büyük Patlama'ya (Big Bang) benzetiliyor.
CERN laboratuvarında ayda küçük bir kent kadar elektrik harcayan projede çalışan bilim insanları karanlık maddenin gizemini çözmeye çalışıyor.
Dr. Nellist, "Karanlık madde, evrenimizdeki maddenin yüzde 80-85'ini oluşturuyor. Karanlık madde denmesinin sebebi ışıkla etkileşiminin olmaması. Bu yüzden onu göremiyoruz. Daha da ilginci, ne olduğunu da bilmememiz" diyor.
Şimdiye kadar bilim insanları karanlık maddeye ilişkin sadece dolaylı kanıtları gözlemleyebildi. Ancak karanlık madde parçacıkları doğrudan tespit edilemedi.
Bu parçacığın ne olduğuna ilişkin farklı teoriler var.
Bilim insanları arasında en fazla rağbet gören teorilerden biri bunun WIMP ya da Zayıf Etkileşimli Büyük Kütleli Parçacık olduğu yönünde.
Dr. Nellist "Bu hâlâ büyük bir gizem. Bunun deneylerde yaratılıp yaratılamayacağını görmeye çalışıyoruz" diye konuşuyor.
Son Dakika › Teknoloji › Higgs Bozonu'nun İsmiyle Anılan İngiliz Bilim İnsanı Peter Higgs 94 Yaşında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Amazon'un heyecanla beklenen Fallout dizisi için beklenmedik bir sürpriz yaşandı. Dizinin yayın tarihi, ani bir kararla başta 12 Nisan olarak belirlenenden daha erkene çekildi. Fallout dizisi, 10 Nisan'da izleyicilerle buluşacak. Tarih değişikliği, The Ghoul karakterini canlandıran Walton Goggins'in yer aldığı bir video ile duyuruldu. Prime abonesi olmayanlar için de bir sürpriz var, dizinin ilk bölümü Twitch yayıncılarının kanallarında da izlenebilecek. Fallout dizisi, Bethesda'nın efsanevi video oyun serisinin hayranları arasında büyük bir heyecan uyandırdı.
Ubisoft, Xbox Games Showcase etkinliğinde duyurduğu Star Wars Outlaws oyununun çıkış tarihini yanlışlıkla açıkladı. Oyunun 30 Ağustos 2024'te PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X / S platformlarında piyasaya sürüleceği belirtildi. Oyun, The Empire Strikes Back ile Return of the Jedi filmleri arasındaki zamanda geçecek ve Kay Vess karakterine odaklanacak.
Honor, amiral gemisi modelleri başta olmak üzere birçok cihazına Android 14 tabanlı MagicOS 8.0 arayüzünü sunacağını duyurdu. Güncelleme, birçok iyileştirme ve yeni özellik getiriyor. Magic 5 Pro'nun ekrana gömülü kamera ve sensörleri, Apple Dinamik Ada'ya benzer Magic Capsule özelliğine kavuştu. MagicOS 8.0, ana ekran klasörlerinin daha fazla özelleştirilmesine olanak tanıyor ve yeni bir özellik olan Magic Portal ile kullanıcıların uygulamalar arasında paylaşım yapmasını sağlıyor. Ayrıca pil tasarrufu için Ultra Güç Tasarrufu modu da dahil edildi. Güncelleme, önümüzdeki haftalarda daha fazla cihaza sunulacak.
Intel, NVIDIA'nın liderliğinde olan yapay zeka çipi pazarında rekabeti kızıştıracak. Şirket tarafından düzenlenen Intel Vision 2024 etkinliği kapsamında en yeni Intel Gaudi 3 tanıtıldı. Gaudi 3 çipi saniyede 1,8 trilyondan fazla kayan nokta işlemi ile makine öğrenimi performansında büyük bir artış vadediyor. Bellek bant genişliğinde 1,5 kat artış sunan Gaudi 3, BF16 için 4 kat daha fazla yapay zeka hesaplamasının kapısını aralıyor. 2024'ün üçüncü çeyreğinde tedarik ortaklarına gönderilmesi planlanan Gaudi 3, büyük ortaklar arasında Dell Technologies, HPE, Lenovo ve Supermicro olduğunu ifade etti.
Google, Workspace'deki yaratıcı süreçleri iyileştirmek için yeni bir adım atıyor. Google Vids adını taşıyan yeni uygulamasıyla birlikte şirket, video oluşturmayı çok daha kolay hale getiriyor. Yapay zeka desteğiyle donatılan bu uygulama, kullanıcılarına tarayıcı üzerinden kolayca videolar oluşturma ve düzenleme imkanı sunuyor.
SDN editörleri Samet ve Alperen, 20.000 TL değerindeki bir kutuyu açarak içinden çıkan ürünleri inceledi. Kutunun içeriğinde araç kamerası, hava kompresörü, takip cihazları gibi teknolojik eşyaların yanı sıra beklenmedik ürünler de bulunuyordu. Videoda yer alan ürünlere açıklama kısmındaki linklerden ulaşabilirsiniz.
Samsung Galaxy S24 Ultra, paraşütle atlama sırasında 3 bin 657 metreden düşmesine rağmen sağlam kaldı. Telefonun bulunduğu yer Google'ın Cihazımı Bul özelliği ile tespit edildi ve cihazın hala çalışır durumda olduğu görüldü.
Geçen sene eylül ayında tanıttığı Watch Series 9 ile sunduğu özelliklerle dikkat çeken Apple, bu yılsa Watch Series 10'u tanıtacak. Yeni akıllı saatler ile ilgili şimdiye kadar birçok bilgi sızdı. Son olarak beklentileri artıran bir iddia daha ortaya çıktı. Apple Watch Series 10, LTPO-TFT ekran ile gelecek. Apple Watch Series 9 ve Watch Ultra 2, LTPO OLED ekranla piyasaya sürülmüştü. Son iddiaya göre Watch Series 10 ekranı ise LTPO-TFT panele sahip olacak. Aktarılan bilgilere göre bu ekranı LG Display ve JDI üretecek. LTPO-TFT ekranlar, LTPO OLED'e kıyasla daha az güç harcamasıyla biliniyor. Bu bağlamda Apple Watch Series 10'un daha uzun pil ömrü sunacağı söyleniyor. Diğer iddialara göreyse yeni akıllı saatler, önemli bir tasarım değişikliğiyle gelecek. Buna göre daha ince olacakları söyleniyor. Bu bağlamda önceki modellere ait kayışların yeni modellere uymayacağını söyleyebiliriz.
Google, Axion adını verdiği Arm tabanlı işlemcisini tanıttı. Bu yeni işlemci, Amazon'un veri merkezlerinde kullanılan Arm işlemcilerine bir yanıt niteliğinde. Axion, %30 daha iyi performans sağlarken, %50 daha iyi performans sergileyen x86 tabanlı sanal makinelerden %60 daha enerji verimli olduğu iddia ediliyor. Google, Axion'u şu anda bazı hizmetlerinde kullanıyor ve gelecekte daha fazla uygulamada kullanmayı planlıyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?