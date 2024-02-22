Amerika ve Çin başta olmak üzere, birçok ülke teknoloji yatırımlarını artırmış durumda. Hindistan da bu ülkelerin arasında katılarak, özellikle yapay zeka alanında büyümeyi hedefliyor. 250 milyar dolar hacminde bir bilişim sektörüne sahip olan ülke, bu kabiliyetini ve genç nüfusunu kullanarak bu alandaki önem trendi yakalamak istiyor. İşte tüm detaylar…
Hintli bilgisayar mühendisleri, özellikle Silikon Vadisi olmak üzere birçok farklı yerde imza attıkları başarılarla bilinmekte. Mumbai şehrinde düzenlenen kongrede, 2027 yılında yapay zeka pazarının 300 milyar dolarlık bir büyüklüğe erişeceği, bunun yaklaşık 17 milyar dolarlık kısmının ise direkt olarak Hindistan'daki talepten doğacağı tespit edildi.
Hindistan, yapay zeka yatırımlarını artıracak
İlk bakışta ülkede geniş kapsamlı bir yapay zeka altyapısının bulunmaması büyük bir eksilik gibi görünse de, ülkenin sahip olduğu dinamizm sayesinde uzun dönemde OpenAI gibi bir firma bile çıkarma potansiyeli olduğu savunuluyor.
Devlet girişimlerinin yanında özel şirketler de yapay zeka teknolojileri konusunda oldukça hevesli. Hindistan'ın en zenginlerinden Mukesh Ambani'nin Reliance Industries firması, ülkenin üst düzey okulları için ChatGPT benzeri bir sohbet robotunu gelecek ay kullanıma sunmaya hazırlanıyor.
Microsoft CEO'su yapay zeka hakkında iddialı konuştu!
Diğer bir milyarder Vinod Khosla'nın da Hindistan için özel olarak tasarlanmış yapay zeka modellemeleri için büyük paralar harcadığı konuşuluyor. Microsoft'un Hintli CEO'su Satya Nadella ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, yapay zeka teknolojisinin ülkeler ve şirketler için artık bir zorunluluk haline geldiğini, bu trendi yakalamakta başarısız olanların ise büyük bedeller ödemek zorunda kalacağını söylemişti.
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Son Dakika › Teknoloji › Hindistan, Yapay Zeka Alanında Büyümeyi Hedefliyor - Son Dakika
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