Hindistan, Yapay Zeka Alanındaki Denetimleri Artırıyor

Teknoloji

Yaşanan son gelişmelerin ardından, Hindistan yönetimi yapay zeka alanındaki denetimlerini artırmaya karar verdi. Bundan böyle bu alanda üretilecek her yeni teknoloji için, devlet kurumlarından resmi bir izin almak zorunlu olacak. Bu kararın özellikle Amerikan firmalarının ülkedeki hakimiyetini sınırlamak adına verildiği düşünülüyor.

Hindistan Bilgi İşlem Bakanlığı konuyla ilgili yaptığı açıklamada yapay zekanın geleceği hakkında endişeli olduklarını belirtirken, Hint halkının menfaatlerini korumak adına bir dizi yeni önlem almaya başlayacaklarını açıkladı. İşte tüm detaylar…

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Fakat Hindistan yönetimi bu kararın belirli bir seviyeden büyük şirketleri kapsayacağını, özellikle start-up girişimlerini kesinlikle etkilemeyeceğini garanti etmiş durumda. Bakan yardımcısı Rajeev Chandrasekhar bazı teknoloji firmalarının yapay zeka teknolojilerindeki hakimiyetinin onlara büyük bir toplumu etkileme gücü verdiğini söyledi. Bu teknolojilerin denetlenmediği takdirde halkı birtakım ön yargılara ve ayrımcılığa tabi tutabileceğini belirten Chandrasekhar, bunu engellemek için her türlü tedbiri alacaklarını öne sürdü.

Bundan böyle büyük teknoloji firmalarının yapay zeka uygulamaları için direkt olarak bakanlığa bilgi vermeleri gerektiğini söyleyen Chandrasekhar, bu karara uymayan firmalara ise sektörde daha önce görülmemiş büyüklükte cezaların verileceğini belirtti.

Geçtiğimiz yıl yapay zeka teknolojilerinin gelişmesine fırsat vermek için olabildiğince az denetleme yapacaklarını açıklayan Hint hükümetinin bu söylemleri, birçok kişi tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Bu ani tavır değişikliğinin sebebinin, son dönemde ortaya çıkan yapay zeka skandalları olduğu konuşuluyor.

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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Hindistan'ın uygulamaya koyduğu strateji doğru mu? Sizce yapay zeka tehlike yaratabilir mi? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.