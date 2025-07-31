Hitit Üniversitesi'nde Yerli Üretim Cihazı Geliştirildi

Hitit Üniversitesinde savunma, havacılık ve biyomedikal gibi stratejik sektörlere yönelik kalıpsız ve yüksek hassasiyetli üretim yapabilen cihaz geliştirildiği bildirildi.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi akademisyenleri tarafından yürütülen proje kapsamında, kalıpsız ve yüksek hassasiyetli üretim sunan "Tel Ark Eklemeli İmalat" (TAEİ) süreçlerine ilişkin bilgisayar destekli simülasyon modelleri geliştirildi.

TÜBİTAK 1001 programı kapsamında desteklenen proje çerçevesinde çok sayıda sensörle donatılmış, 5 eksenli ve özgün TAEİ cihazı, üniversite bünyesinde tamamen yerli imkanlarla tasarlandı.

Cihazla savunma, havacılık ve biyomedikal gibi kritik sektörlere hızlı, ekonomik ve üstün özelliklere sahip parçaların üretimi mümkün olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen proje yürütücüsü Prof. Dr. Cengiz Baykasoğlu, metal eklemeli imalat teknolojilerinin özellikle son yıllarda savunma, havacılık ve biyomedikal sektörlerinde yaygın kullanılmaya başlandığını bildirdi.

Bu teknoloji kullanılarak kalıp maliyetine gerek duyulmadan ürün prototiplerinin hızlı üretildiğini vurgulayan Baykasoğlu, "Projede metal eklemeli imalat teknolojilerinin önemli bir türü olan tel ark eklemeli imalat süreçlerinin modellenmesine yönelik benzetim modelleri geliştirildi. Bu benzetim modellerinin doğrulanması aşamasında elektronik, mekanik ve yazılımsal tüm bileşenlerinin Hitit Üniversitesinde geliştirildiği bir cihaz üretildi." ifadelerini kullandı.

Proje ekibinden Doç. Dr. Öncü Akyıldız ise çalışmayla savunma, havacılık ve biyomedikal gibi farklı sektörlere hitap eden üstün özellikli alaşımların geliştirilebileceğini, kritik öneme sahip sektörlere yönelik parçaların hızlı, ekonomik ve üstün özelliklere sahip üretimine olanak sağlanacağını kaydetti.