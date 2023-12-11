Honor 90 GT: Yeni modelin tasarımı ve özellikleri belli oldu

2023'ün yükselen isimlerinden birisi olan Honor, yükselişini sürdürmek istiyor. Bu yıl bitmeden yeni, güçlü bir model tanıtmak isteyen şirket, Honor 90 GT için son hazırlıklarını tamamladı. Daha önce de sızıntı haberlerine yer verdiğimiz akıllı telefonun tasarımı ve kilit özellikleri belli oldu.

Honor 90 GT, 24 GB'a kadar RAM ve 100 W hızlı şarj desteğine sahip olacak

Aralık ayı içinde Honor X50 GT ile birlikte piyasaya sürülmesi beklenen Honor 90 GT modelinin tasarımı sızdırıldı. Tanıtım afişi olduğu düşünülen görsellere baktığımızda arka tarafında dikine tasarlanmış dikdörtgen bir kamera adası görülüyor.

Arkadaki kamera adasında ikili bir dizilim yer alıyor. Gelen bilgilere göre buradaki ana kamera OIS destekli 50 Megapiksel bir lens olacak. Ön panele baktığımızda ise çerçevenin oldukça ince olduğunu görüyoruz. Üzerinde ise ortalanmış delik şeklinde bir özçekim kamerası yer alıyor. Ek olarak afişte 100 W kablolu hızlı şarj desteğine sahip olacağı belirtiliyor.

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Daha önce ortaya çıkan detaylara bakarsak Honor modelinin işlemci koltuğunda Snapdragon 8 Gen 2 yer alacak. Akıllı telefonun RAM seçenekleri ise 24 GB'a kadar olacak. Tam olarak bilinmese de modelin ön tarafında muhtemelen düz tasarıma sahip OLED ekran göreceğiz.

Orta üst segment olarak nitelendirilen Honor 90 GT modelinin tasarımı ve özelliklerini nasıl buldunuz? Lütfen görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşınız.