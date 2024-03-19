Honor Magic 6 Pro, En İyi Kameraya Sahip Akıllı Telefon Seçildi

Akıllı telefon dünyasında önemli bir yere sahip olan DxOMark, en iyi kameraya sahip akıllı telefon modelini açıkladı. Bildiğiniz gibi listenin zirvesinde Huawei Mate 60 Pro Plus yer alıyordu. Ancak Huawei'nin eski alt markası Honor, zirvenin yeni sahibi oldu. İşte en iyi kameraya sahip akıllı telefon.
En iyi kameraya sahip akıllı telefon Honor oldu
Honor, son zamanlarda akıllı telefon dünyasında kamera özellikleriyle de dikkat çekiyor. Huawei'den ayrıldıktan sonra bu konuya daha çok yatırım yapan firma, bunun meyvelerini de toplamaya başladı. Bu anlamda Honor Magic 6 Pro kamerası ile en iyi kameraya sahip akıllı telefon modeli oldu.
DxOMark, kamera kalitesi için tek kriter olmasa da bir akıllı telefonun iyi bir kameraya sahip olup olmadığı konusunda önemli bir veri sunuyor. Daha önce listenin zirvesinde Mate 60 Pro Plus 157 puanla yer alıyordu. Onu yine aynı puanla Oppo Find X7 Ultra ve 156 puanla Huawei Mate 60 Pro takip ediyor. iPhone 15 Pro Max ise listede 154 puanla beşinci sırada.
En iyi kameraya sahip akıllı telefon ilan edilen Honor Magic 6 Pro ana kamerası dışında, toplam üç kategoride lider durumda. Buna göre Magic 6 Pro ön kamerası, ekranı ve bataryası ile de lider. Bildiğiniz gibi Honor, MWC 2024'te yeni amiral gemisi modeli Magic 6 Pro modelini tanıttı.
Honor Magic 6 Ultimate Edition tanıtıldı! Özellikleri ve fiyatı
Honor Magic 6 Pro kamerası ile oldukça yetenekli. Bu anlamda DxOMark raporunda Honor Magic 6 Pro doğru tonlama, hızlı odaklanma, parlak ışıkta iyi video performansı gibi artılarıyla öne çıkardı. Ses oynatımında bozulma, yüksek sesli video kayıtlarında bozulma ve video kaydında ön kameranın stabil olmaması gibi eksikliklerde raporda yer alıyor.
Honor Magic 6 Pro kamerası ise DxOMark zirvesini kısa süre elinde tutuyor gibi. Model önemli özelliklere sahip olsa da Magic 6 Ultimate Edition'ın listenin zirvesine çıkması da beklentiler arasında. Özellikle Magic 6 UE modelinde karşımıza çıkan OmniVision OV50K sensörü önemli avantajlar sağlayacak.
Honor Magic 6 Pro teknik özellikleri
1280 x 2800 piksel çözünürlük 120 Hz yenileme hızı 5000 nit tepe parlaklık 453 ppiArka Kameralar: – Ana Kamera: 50 Megapiksel, f/1,4-2,0, 23 mm, 1/1,3¨, Lazer AF, PDAF, OIS – Periskop Telefoto Kamera: 180 Megapiksel,, f/2,6, 1/1,49¨, PDAF, OIS, 2,5x optik yakınlaştırma – Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 Megapiksel, f/2,0, 13 mm, 122°, 1/2,76¨, AF.Ön Kamera: 50 Megapiksel, f/2,0, 22 mmRAM: 12 GB/ 16 GBDepolama: 256 GB/ 512 GB/ 1 TBBatarya: 5600 mAhŞarj: 80W kablolu 66W kablosuz Ters kablosuz 5W ters kabloluİşletim İstemi: Android 14 tabanlı MagicOS 8.0Bağlantı: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFCParmak İzi Okuyucusu: VarRenk: Yeşil, siyah Son Dakika › Teknoloji › Honor Magic 6 Pro, En İyi Kameraya Sahip Akıllı Telefon Seçildi - Son Dakika Avrupa Birliği'nin DMA yasası nedeniyle Google, arama sonuçlarında harita bağlantısını kaldırmak zorunda kaldı. Bu yasa, büyük şirketlere tekelleşme çabaları nedeniyle kısıtlamalar getiriyor. Kullanıcılar ise bu duruma tepkili. Samsung, Galaxy Watch 5 ve 6 akıllı saatlerine yeni bir özellik ekleyerek, kullanıcıların TV ile bağlantı kurmasını sağlıyor. Sağlık verileri ve egzersiz bilgileri doğrudan televizyon ekranında görüntülenebiliyor. Bu yenilik, giyilebilir teknoloji ve ev eğlence sistemlerinin entegrasyonunda yeni bir adım olarak değerlendiriliyor. Honor, Magic 6 Ultimate ve Magic 6 RSR Porsche Design modellerini tanıttığı lansmanda yeni Honor Band 9 modelini de tanıttı. Honor Band 9, daha büyük ekranı ve diğer özellikleriyle dikkat çekiyor. 1,57 inç AMOLED ekran, 14 gün pil ömrü, 5 ATM suya dayanıklılık gibi özelliklere sahip olan Honor Band 9, 249 yen (35 dolar) fiyatıyla Çin'de satışa sunulacak. Mart ayı, Xbox Game Pass üyeleri için heyecan verici bir oyun listesi sunuyor. Diablo IV, bu ayın en dikkat çekici oyunlarından biri olarak kütüphaneye katılıyor. Ayrıca, F1 23, Hot Wheels Unleashed 2 ve Open Roads gibi farklı türlerde oyunlar da ekleniyor. Ayrıca, Terra Invicta ve Superhot: Mind Control Delete gibi ilgi çekici oyunlar da listenin içinde yer alıyor. Ancak, bazı oyunlar da Game Pass'ten ayrılacak. Tüm detaylar haberimizde! Xiaomi'nin yeni Android amiral gemisi Xiaomi 15'in ekranının selefiyle aynı boyutta olacağı iddia ediliyor. Digital Chat Station'ın verdiği bilgilere göre Xiaomi 15, 6,36 inç boyutunda bir ekranla kullanıcılara sunulacak. Karlı hava koşullarında sürüş, otomobil sürücüleri için ek bir zorluk oluşturabilir. Tesla'nın Model Y gibi araçları, karlı hava koşullarında sürüş güvenliğini artırmak için tasarlanmış bir dizi özellik sunar. Model Y, gelişmiş çekiş kontrol sistemleri, regeneratif frenleme, kış paketi ve sürekli yazılım güncellemeleri ile sürücülere daha güvenli ve kontrol edilebilir bir sürüş deneyimi sağlar. BYD ve Tesla gibi güçlü oyuncular rakip olarak belirleyen Xiaomi'nin ilk otomobili SU7 satış için bayilere gönderilmeye başlandı. Dünya çapında 134 ülkenin hava kirliliği değerlerinin analiz edildiği 2023 Dünya Hava Kalitesi Raporu'na göre Türkiye, hava kirliliği sıralamasında 44. sıraya yükseldi. Türkiye'de havası en kirli kentler ise Iğdır ve Osmaniye oldu. Rapora göre dünya çapında sadece 7 ülke temiz hava soludu. Türkiye'nin havası en kirli başkenti Ankara ise dünya genelinde 76. sırada yer aldı. Instagram takipçi satın al hizmeti veren en iyi 4 site incelendi! %100 Türk ve Gerçek ve Ucuz Takipçi BayiGram, SosyalGram, PopiGram ve BuyFans Seçilmiştir. ASELSAN, yerli ve milli teknolojiler kullanarak geliştirdiği DÜFAS ile denizaltılar ve torpidolar başta olmak üzere su altı tehditlerinin uzun mesafelerden tespit edilmesini sağlıyor. DÜFAS, pasif ve aktif sonar özelliklerine sahip olup, su altı taktiksel resim oluşturma yeteneği ve torpido karşı tedbir yeteneği sunuyor. TUSAŞ ve Baykar tarafından üretilen Bayraktar KIZILELMA ve Birleşik Arap Emirlikleri şirketi EDGE Group tarafından geliştirilen JENIAH İSU arasındaki benzerlikler ve farklar incelendi. KIZILELMA'nın yük taşıma kapasitesi ve operasyonel kabiliyetleriyle öne çıktığı, JENIAH'ın ise stratejik görevlerde kullanılabilecek yeteneklere sahip olduğu belirtildi.
ÖzellikDeğerİşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3Ekran: 6.8 inç LTPO OLED
1280 x 2800 piksel çözünürlük
120 Hz yenileme hızı
5000 nit tepe parlaklık
453 ppiArka Kameralar: – Ana Kamera: 50 Megapiksel, f/1,4-2,0, 23 mm, 1/1,3¨, Lazer AF, PDAF, OIS
– Periskop Telefoto Kamera: 180 Megapiksel,, f/2,6, 1/1,49¨, PDAF, OIS, 2,5x optik yakınlaştırma
– Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 Megapiksel, f/2,0, 13 mm, 122°, 1/2,76¨, AF.Ön Kamera: 50 Megapiksel, f/2,0, 22 mmRAM: 12 GB/ 16 GBDepolama: 256 GB/ 512 GB/ 1 TBBatarya: 5600 mAhŞarj: 80W kablolu
66W kablosuz
Ters kablosuz
5W ters kabloluİşletim İstemi: Android 14 tabanlı MagicOS 8.0Bağlantı: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFCParmak İzi Okuyucusu: VarRenk: Yeşil, siyah
Son Dakika › Teknoloji › Honor Magic 6 Pro, En İyi Kameraya Sahip Akıllı Telefon Seçildi - Son Dakika
Avrupa Birliği'nin DMA yasası nedeniyle Google, arama sonuçlarında harita bağlantısını kaldırmak zorunda kaldı. Bu yasa, büyük şirketlere tekelleşme çabaları nedeniyle kısıtlamalar getiriyor. Kullanıcılar ise bu duruma tepkili.
Samsung, Galaxy Watch 5 ve 6 akıllı saatlerine yeni bir özellik ekleyerek, kullanıcıların TV ile bağlantı kurmasını sağlıyor. Sağlık verileri ve egzersiz bilgileri doğrudan televizyon ekranında görüntülenebiliyor. Bu yenilik, giyilebilir teknoloji ve ev eğlence sistemlerinin entegrasyonunda yeni bir adım olarak değerlendiriliyor.
Honor, Magic 6 Ultimate ve Magic 6 RSR Porsche Design modellerini tanıttığı lansmanda yeni Honor Band 9 modelini de tanıttı. Honor Band 9, daha büyük ekranı ve diğer özellikleriyle dikkat çekiyor. 1,57 inç AMOLED ekran, 14 gün pil ömrü, 5 ATM suya dayanıklılık gibi özelliklere sahip olan Honor Band 9, 249 yen (35 dolar) fiyatıyla Çin'de satışa sunulacak.
Mart ayı, Xbox Game Pass üyeleri için heyecan verici bir oyun listesi sunuyor. Diablo IV, bu ayın en dikkat çekici oyunlarından biri olarak kütüphaneye katılıyor. Ayrıca, F1 23, Hot Wheels Unleashed 2 ve Open Roads gibi farklı türlerde oyunlar da ekleniyor. Ayrıca, Terra Invicta ve Superhot: Mind Control Delete gibi ilgi çekici oyunlar da listenin içinde yer alıyor. Ancak, bazı oyunlar da Game Pass'ten ayrılacak. Tüm detaylar haberimizde!
Xiaomi'nin yeni Android amiral gemisi Xiaomi 15'in ekranının selefiyle aynı boyutta olacağı iddia ediliyor. Digital Chat Station'ın verdiği bilgilere göre Xiaomi 15, 6,36 inç boyutunda bir ekranla kullanıcılara sunulacak.
Karlı hava koşullarında sürüş, otomobil sürücüleri için ek bir zorluk oluşturabilir. Tesla'nın Model Y gibi araçları, karlı hava koşullarında sürüş güvenliğini artırmak için tasarlanmış bir dizi özellik sunar. Model Y, gelişmiş çekiş kontrol sistemleri, regeneratif frenleme, kış paketi ve sürekli yazılım güncellemeleri ile sürücülere daha güvenli ve kontrol edilebilir bir sürüş deneyimi sağlar.
BYD ve Tesla gibi güçlü oyuncular rakip olarak belirleyen Xiaomi'nin ilk otomobili SU7 satış için bayilere gönderilmeye başlandı.
Dünya çapında 134 ülkenin hava kirliliği değerlerinin analiz edildiği 2023 Dünya Hava Kalitesi Raporu'na göre Türkiye, hava kirliliği sıralamasında 44. sıraya yükseldi. Türkiye'de havası en kirli kentler ise Iğdır ve Osmaniye oldu. Rapora göre dünya çapında sadece 7 ülke temiz hava soludu. Türkiye'nin havası en kirli başkenti Ankara ise dünya genelinde 76. sırada yer aldı.
Instagram takipçi satın al hizmeti veren en iyi 4 site incelendi! %100 Türk ve Gerçek ve Ucuz Takipçi BayiGram, SosyalGram, PopiGram ve BuyFans Seçilmiştir.
ASELSAN, yerli ve milli teknolojiler kullanarak geliştirdiği DÜFAS ile denizaltılar ve torpidolar başta olmak üzere su altı tehditlerinin uzun mesafelerden tespit edilmesini sağlıyor. DÜFAS, pasif ve aktif sonar özelliklerine sahip olup, su altı taktiksel resim oluşturma yeteneği ve torpido karşı tedbir yeteneği sunuyor.
TUSAŞ ve Baykar tarafından üretilen Bayraktar KIZILELMA ve Birleşik Arap Emirlikleri şirketi EDGE Group tarafından geliştirilen JENIAH İSU arasındaki benzerlikler ve farklar incelendi. KIZILELMA'nın yük taşıma kapasitesi ve operasyonel kabiliyetleriyle öne çıktığı, JENIAH'ın ise stratejik görevlerde kullanılabilecek yeteneklere sahip olduğu belirtildi.
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