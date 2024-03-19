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Huawei ile yollarını ayırmasının ardından ABD yaptırımlarına takılmadan çalışmalarını sürdüren Honor, kısa bir süre önce Magic 6 Ultimate Edition modelini tanıttı. Peki akıllı telefon tam olarak kullanıcılara neler vadediyor? İşte Honor Magic 6 Ultimate Edition özellikleri ve fiyatı!

Honor Magic 6 Ultimate Edition özellikleri

Honor Magic 6 Ultimate Edition; 6,8 inç 2800×1280 çözünürlüklü 120 Hz tazeleme hızı sunan LTPO OLED panele ev sahipliği yapıyor. Dahası, telefonun ön panelinde içerisinde 50 Megapiksel selfie ve ToF 3D derinlik sensörünün yer aldığı hap şeklinde bir çentiğin mevcut olduğunu belirtelim.

Akıllı telefonda kullanılan işlemci Snapdragon 8 Gen 3. 4 nm teknolojisiyle üretilen yonga setinde 1 adet 3.3 GHz ARM Cortex-X4, 3 adet 3.2 GHz ARM Cortex-A720, 2 adet 3.0 GHz ARM Cortex-A720 ve 2 adet 2.3 GHz ARM Cortex-A520 çekirdekleri mevcut. Dahası, firma yongasında Ray Tracing destekli Adreno 750 grafik birimine yer veriyor.

Honor Magic 6 Ultimate kamerası için DSLR kalitesi!

Modelde 16 GB RAM mevcut. Bununla birlikte 512 GB veya 1 TB depolama seçenekleriyle satışa çıkacak ve son dönemde amiral gemilerinde görmeye başladığımız uydu iletişimi özelliğini destekleyecek. Bunun yanı sıra 50 Megapiksel ana, 180 Megapiksel periskop ve 50 Megapiksel ultra geniş açı sensörlerinden oluşan üçlü kamera adasına sahip olacak.