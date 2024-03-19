Huawei ile yollarını ayırmasının ardından ABD yaptırımlarına takılmadan çalışmalarını sürdüren Honor, kısa bir süre önce Magic 6 Ultimate Edition modelini tanıttı. Peki akıllı telefon tam olarak kullanıcılara neler vadediyor? İşte Honor Magic 6 Ultimate Edition özellikleri ve fiyatı!
Honor Magic 6 Ultimate Edition özellikleri
Honor Magic 6 Ultimate Edition; 6,8 inç 2800×1280 çözünürlüklü 120 Hz tazeleme hızı sunan LTPO OLED panele ev sahipliği yapıyor. Dahası, telefonun ön panelinde içerisinde 50 Megapiksel selfie ve ToF 3D derinlik sensörünün yer aldığı hap şeklinde bir çentiğin mevcut olduğunu belirtelim.
Akıllı telefonda kullanılan işlemci Snapdragon 8 Gen 3. 4 nm teknolojisiyle üretilen yonga setinde 1 adet 3.3 GHz ARM Cortex-X4, 3 adet 3.2 GHz ARM Cortex-A720, 2 adet 3.0 GHz ARM Cortex-A720 ve 2 adet 2.3 GHz ARM Cortex-A520 çekirdekleri mevcut. Dahası, firma yongasında Ray Tracing destekli Adreno 750 grafik birimine yer veriyor.
Honor Magic 6 Ultimate kamerası için DSLR kalitesi!
Modelde 16 GB RAM mevcut. Bununla birlikte 512 GB veya 1 TB depolama seçenekleriyle satışa çıkacak ve son dönemde amiral gemilerinde görmeye başladığımız uydu iletişimi özelliğini destekleyecek. Bunun yanı sıra 50 Megapiksel ana, 180 Megapiksel periskop ve 50 Megapiksel ultra geniş açı sensörlerinden oluşan üçlü kamera adasına sahip olacak.
Honor Magic 6 Ultimate Edition fiyatı 16 GB RAM + 512 GB ROM Honor Magic 6 Ultimate Edition: $ 972 16 GB RAM + 1 TB ROM Honor Magic 6 Ultimate Edition: $ 1069 Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın! Son Dakika › Teknoloji › Honor Magic 6 Ultimate Edition Özellikleri ve Fiyatı - Son Dakika Aksaray Belediyesi, Bilim Merkezi Kurulması Destek Programı kapsamında hazırlanan proje ile bilim merkezine birçok yenilik getirecek. Başkan Evren Dinçer, Planetaryum projesinin ilk adımını attıklarını belirtti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Önümüzdeki 3-4 ay içerisinde TÜRKSAT 6A'yı uzaya gönderecek ve kendi haberleşmesini üretebilen 10 ülkeden biri olacağız" dedi. Alper Gezeravcı, Ege Üniversitesi'nde düzenlenen Gençlik Buluşması'nda Türkiye Milli Uzay Programı, insanlı ilk uzay misyonu ve Uluslararası Uzay İstasyonu'nda gerçekleştirdiği deneyler hakkında bilgiler verdi. Gezeravcı, gençlere potansiyellerine güvenmeleri konusunda tavsiyelerde bulundu ve Türkiye'nin uzay alanında hızla ilerlediğini vurguladı. Ayrıca, Ay'a sert iniş hedefi ve Türkiye'nin uzay misyonuyla ilgili planları hakkında bilgi verdi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri ve Civarı Elektrik Türk AŞ ile Hunat Enerji şirketinin hizmete sunduğu K-Şarj elektrikli araç şarj istasyonunun açılış törenine katıldı. Açılış töreninde konuşan Büyükkılıç, elektrikli araba sayısının arttığını ve belediyenin de elektrikli otobüslerle filoyu zenginleştirdiğini belirtti. Ayrıca, Millet Bahçesi'nde güneş enerji santrali destekli şarj üniteleri projesi için talimat verdiğini söyledi. K-Şarj elektrikli araç şarj istasyonu, 35 milyon TL'lik bir yatırımla hayata geçirildi ve KCETAŞ tarafından yüzde 20 indirimli hizmet verecek. Xiaomi Mix Flip, katlanabilir telefon pazarında yerini alacak. İçe doğru katlanabilen yapıya sahip olan telefon, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemci ve Adreno 750 grafik birimiyle güçlendirilecek. Mayıs ayında tanıtılması beklenen telefonun fiyatı da uygun olacak. Samsung Galaxy Z Fold 6 modelinin fiyatı hakkında çıkan iddialara göre, daha düşük fiyatlı bir versiyonun da sunulabileceği belirtiliyor. Bu versiyonun, daha düşük seviyede özelliklere sahip olması bekleniyor. Çorum Belediyesi, Meydan Sosyal Tesisinde kurulan Gri Su Tekrar Kullanım Modülü ile su tüketimini yarı yarıya azaltmayı hedefliyor. Lavabo ve banyoda kullanılan atık su, filtre ve mor ışık teknolojisiyle tuvalet temizliğinde kullanılmak üzere arıtılıyor. Deneme sürecinin başarılı olması halinde, 8 sosyal tesise daha bu sistem uygulanacak. Gri su teknolojisiyle su tasarrufu sağlanmasının yanı sıra, AR-GE çalışmalarıyla farklı alanlarda da bu teknolojinin kullanılması planlanıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu doğrultusunda teknoloji geliştiren ve üreten Türkiye'yi inşa edeceklerini söyledi.
ÖzellikDetayEkran6.8 inç 120Hz LTPO OLEDÇözünürlük2800 x 1280İşlemciSnapdragon 8 Gen 3RAM16 GBDepolama512 GB veya 1 TBArka Kamera"Süper Dinamik Kartal Gözü" kamera sistemiAna KameraH9800 (OmniVision OV50K sensörüne dayalı)Sensör Boyutu1/1.3¨Dinamik Aralık15EVDiyaframF1.4-2.0 değişkenOtomatik OdaklamaOIS, 1200 noktalı lidar dizi odaklamaÖn Kamera50MP + ToF 3D derinlik sensörüPil Kapasitesi5600mAhKablolu Şarj80WKablosuz Şarj67WDiğer ÖzelliklerIP68 su ve toz direnci, çift yönlü uydu iletişimiRenklerSiyah ve MorFiyat16GB/512GB: $ 97216GB/1TB: $ 1069Çıkış Tarihi22 Mart
Honor Magic 6 Ultimate Edition fiyatı
16 GB RAM + 512 GB ROM Honor Magic 6 Ultimate Edition: $ 972
16 GB RAM + 1 TB ROM Honor Magic 6 Ultimate Edition: $ 1069
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Son Dakika › Teknoloji › Honor Magic 6 Ultimate Edition Özellikleri ve Fiyatı - Son Dakika
Aksaray Belediyesi, Bilim Merkezi Kurulması Destek Programı kapsamında hazırlanan proje ile bilim merkezine birçok yenilik getirecek. Başkan Evren Dinçer, Planetaryum projesinin ilk adımını attıklarını belirtti.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Önümüzdeki 3-4 ay içerisinde TÜRKSAT 6A'yı uzaya gönderecek ve kendi haberleşmesini üretebilen 10 ülkeden biri olacağız" dedi.
Alper Gezeravcı, Ege Üniversitesi'nde düzenlenen Gençlik Buluşması'nda Türkiye Milli Uzay Programı, insanlı ilk uzay misyonu ve Uluslararası Uzay İstasyonu'nda gerçekleştirdiği deneyler hakkında bilgiler verdi. Gezeravcı, gençlere potansiyellerine güvenmeleri konusunda tavsiyelerde bulundu ve Türkiye'nin uzay alanında hızla ilerlediğini vurguladı. Ayrıca, Ay'a sert iniş hedefi ve Türkiye'nin uzay misyonuyla ilgili planları hakkında bilgi verdi.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri ve Civarı Elektrik Türk AŞ ile Hunat Enerji şirketinin hizmete sunduğu K-Şarj elektrikli araç şarj istasyonunun açılış törenine katıldı. Açılış töreninde konuşan Büyükkılıç, elektrikli araba sayısının arttığını ve belediyenin de elektrikli otobüslerle filoyu zenginleştirdiğini belirtti. Ayrıca, Millet Bahçesi'nde güneş enerji santrali destekli şarj üniteleri projesi için talimat verdiğini söyledi. K-Şarj elektrikli araç şarj istasyonu, 35 milyon TL'lik bir yatırımla hayata geçirildi ve KCETAŞ tarafından yüzde 20 indirimli hizmet verecek.
Xiaomi Mix Flip, katlanabilir telefon pazarında yerini alacak. İçe doğru katlanabilen yapıya sahip olan telefon, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemci ve Adreno 750 grafik birimiyle güçlendirilecek. Mayıs ayında tanıtılması beklenen telefonun fiyatı da uygun olacak.
Samsung Galaxy Z Fold 6 modelinin fiyatı hakkında çıkan iddialara göre, daha düşük fiyatlı bir versiyonun da sunulabileceği belirtiliyor. Bu versiyonun, daha düşük seviyede özelliklere sahip olması bekleniyor.
Çorum Belediyesi, Meydan Sosyal Tesisinde kurulan Gri Su Tekrar Kullanım Modülü ile su tüketimini yarı yarıya azaltmayı hedefliyor. Lavabo ve banyoda kullanılan atık su, filtre ve mor ışık teknolojisiyle tuvalet temizliğinde kullanılmak üzere arıtılıyor. Deneme sürecinin başarılı olması halinde, 8 sosyal tesise daha bu sistem uygulanacak. Gri su teknolojisiyle su tasarrufu sağlanmasının yanı sıra, AR-GE çalışmalarıyla farklı alanlarda da bu teknolojinin kullanılması planlanıyor.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu doğrultusunda teknoloji geliştiren ve üreten Türkiye'yi inşa edeceklerini söyledi.
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