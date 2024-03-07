Honor, katlanabilir telefon pazarındaki en son yeniliği Magic V2'yi Türkiye'deki teknoloji tutkunlarına tanıttı. 5 Mart'ta İstanbul'daki SOHO House'da gerçekleştirilen özel bir etkinlikle teknoloji basınına sunulan bu cihaz, Türkiye pazarına giriş yaptığı an itibariyle büyük ilgi gördü. Bu ilgi de Honor Magic V2'nin Hepsiburada üzerinden 69 bin 999 TL fiyat etiketi ve sepet indirimleri ile takas imkanı gibi fırsatlarla sunulması da etken oldu.
Honor Magic V2 Türkiye'de!
Honor Avrasya Bölge Başkanı Jason Liu'nun ifadelerine göre, Honor Magic V2, 9,9 mm inceliğiyle dünyanın en ince katlanabilir telefonu olma özelliğini taşıyor. Bu tasarım başarısı, cihazın sadece dikkat çekici görünmesini sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda iş dünyası için geliştirilmiş Paralel Space özelliği ile iki sistem çalıştırabilme yeteneği gibi yenilikçi özellikler sunuyor. Bu, Honor'ın dünya çapında 1 milyon katlanabilir telefon satışını aşmasına yardımcı olan bir faktör.
HONOR Avrasya Bölge Başkanı Jason Liu şunları söyledi:
"Yeni katlanabilir modelimiz Honor Magic V2 ile dünya çapında heyecan yarattık. Honor Magic V2 dünyanın en ince içe katlanabilir telefonu, sadece 9,9 mm, bugüne kadar katlanabilir bir telefonun 1 cm'den daha ince olabileceği hayal bile edilemezdi.
Tasarımıyla yarattığı farkın yanı sıra iş insanları için özel olarak geliştirilmiş, aynı anda iki sistem çalıştırabilen Paralel Space özelliğiyle de teknoloji dünyasında oyunu yenide kuruyor. Tüm bu özellikleriyle dikkatleri üzerine çeken Magic V2'nin Çin ve Avrupa'daki başarısı, Honor'ın 1 milyon katlanabilir telefon satışını aşmasına yardımcı oldu."
Honor Magic V2 Türkiye'de tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı
Honor Magic V2, katlanabilir telefon kategorisinde birçok ilki barındırıyor. Bunlardan en dikkat çekici olanı, katlanırken 1 cm'in altına inebilen ilk telefon olması ve Süper Hafif Titanyum Menteşe ile daha fazla dayanıklılık sunması. 5.000 mAh'a kadar yüksek kapasiteli bir batarya taşıyan cihaz, 231 gr ağırlığında ve açıkken sadece 9,9 mm kalınlığında bir form faktörüne sahip.
Üst düzey fotoğrafçılık özellikleriyle de öne çıkan Honor Magic V2, üçlü arka kamera düzeni ve çift ön kamera kurulumu ile kullanıcıların her anını yakalamalarına olanak tanıyor. 50 Megapiksel ana kamera, 50 Megapiksel ultra geniş kamera ve 20 Megapiksel telefoto kamera, kullanıcıların her türlü sahneyi yüksek detaylarla kaydetmelerini sağlıyor.
Cihaz ayrıca iş ve kişisel verileri ayrı tutma yeteneği sunan Paralel Space özelliği ile kullanıcıların verilerini güvenli bir şekilde yönetmelerine yardımcı oluyor. Bu, Honor Magic V2'nin aynı zamanda günlük yaşamda gerçek bir yardımcı olduğunu gösteriyor. Honor Magic V2, inovatif özellikleri ve tasarımı ile Türkiye'deki kullanıcılar tarafından büyük ilgi görüyor ve katlanabilir telefon deneyimini yeni bir seviyeye taşıyor.
Son Dakika › Teknoloji › Honor Magic V2 Türkiye'de Tanıtıldı! - Son Dakika
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Zonguldak Belediye Sineması açılışına katıldı. Açılışta konuşan Kacır, sinema binasının kentin kültür sanat iklimine canlılık getireceğini belirtti. Ayrıca, Bakan Kacır, Engelsiz Yaşam Merkezi'nde gençlerle bir araya gelerek Türkiye'nin havacılık serüvenini anlattı ve gençlerin teknoloji alanındaki çalışmalarını inceledi.
"COSCO Shipping Libra" adlı konteyner gemisi tarafından taşınan Airbus uçağının burun, gövde ve yatay kuyruk dahil on büyük parçası, Çin'in kuzeyindeki Tianjin Limanı'nda bulunan Pasifik Uluslararası Konteyner Terminali'nde güvenli bir şekilde indirildi. Bu son teslimat, Airbus uçağının 700 büyük parçasının sıfır hatayla indirildiği bir kilometre taşı anlamına geliyor. Airbus'ın Avrupa dışındaki ilk nihai montaj hattı 2008 yılında Tianjin'de faaliyete geçmişti. Eylül 2023'te Airbus, artan talepleri karşılamak üzere Airbus'ın en yeni tek koridorlu uçakları olan A320 ve A321neo uçaklarını üretmek üzere Tianjin'de ikinci nihai montaj hattının temelini atmıştı. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Tianjin'den bildiriyor. (XHTV)
Eski bir Google yazılım mühendisi, şirketin yapay zeka ve makine öğrenimiyle ilgili ticari sırlarını çalmakla suçlanıyor. ABD'de görülen davaya göre mühendisin, Google'ın bünyesinde test edilen modelleri Çinli şirketlere gönderdiği iddia edildi. Linwei Ding isimli mühendis, dört kez ticari sır hırsızlığı yapmakla suçlanıyor ve tutuklandı. İddianameye göre Ding, Google'da çalışırken yapay zeka modellerini eğitmek için kullanılan donanım ve yazılım platformlarına dair bilgileri çaldı. ABD Adalet Bakanlığı, yabancı rakiplere fayda sağlayan ticari sır hırsızlığını engellemek amacıyla dava açtı.
Google, Android'in yeni sistem güncellemesinin ilk geliştirici ön izlemesini yayınladı. Android 15 / One UI 7.0 güncellemesiyle birlikte Samsung telefonlarında birçok yeni özellik sunulacak. Ancak bazı modeller bu güncellemeyi almayacak.
Elon Musk, OpenAI'a karşı açtığı dava şartıyla şirketin isminin ClosedAI olarak değiştirilmesini istiyor. OpenAI ise Musk'ın suçlamalarını çürütmek için e-postaları paylaşıyor. Musk, davayı düşüreceğini söylese de hala eleştirilerine devam ediyor.
TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Öztürk, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nde düzenlenen bir konferansta yaptığı konuşmada, iyi projeler yapabilmek için teknolojinin iyi takip edilmesi, iyi anlaşılması ve özümsenmesi gerektiğini vurguladı. Öztürk, Türkiye'nin havacılık alanında önemli mesafeler aldığını belirtirken, Ar-Ge'nin bir yatırım olduğunu ve insan kaynağının bu süreçte en önemli değer olduğunu söyledi.
vivo, en güçlü tableti Pad 3 Pro için çalışmalarını hızlandırdı. Çin'den gelen yeni bilgiler Pad 3 Pro'nun devasa bataryasıyla öne çıkacağını gösteriyor. Pad 3'ün 80W hızlı şarjı destekleyen 11 bin 500 mAh bataryadan besleneceği söyleniyor. vivo Pad 3 Pro'da ayrıca 3K çözünürlüğe ve 144Hz'e kadar yenileme hızına sahip 12.95 inç LCD ekran, 16 GB RAM, 512 GB depolama alanı ve MediaTek Dimensity 9300 yonga seti bulunacak. Şimdiye kadar sızdırılan özellikler, vivo Pad 3 Pro'nun iş, oyun veya multimedyada sürükleyici bir deneyim sunacağını gösteriyor. Tanıtım tarihi henüz belirsiz olsa da, vivo'nun en yeni modeli büyük pili ve hızlı şarj desteğiyle tablet pazarında dikkat çekecek.
Güney Koreli çip şirketleri, Kuzey Kore yönetimi tarafından düzenlenen bir hack saldırısına maruz kaldı. Kuzey Koreli hackerlar, üst düzey 2 çip firmasının sunucularına sızarak kritik verileri çalmaya çalıştı. Bu olay, iki ülke arasındaki gerilimi artırdı. Güney Kore hükümeti, saldırının kabul edilemez olduğunu belirtti ve önlemler alınacağını açıkladı. Kuzey Kore'nin çip ithal edemediği için Güney Kore teknolojilerini çalmayı planladığı iddia edildi.
Tesla'nın piyasa değeri son birkaç gündür düşüşte. Şirketin hisse fiyatı geriledi ve piyasa değeri 77 milyar dolarlık kayıp yaşadı. Bu düşüşün nedenleri arasında Almanya'daki fabrikada çıkan yangın ve Çin'deki satışlardaki azalma yer alıyor. Tesla'nın piyasa değeri önümüzdeki günlerde nasıl bir seyir izleyecek, merak konusu.
Sizin düşünceleriniz neler ?