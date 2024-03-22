House of the Dragon'un ikinci sezonu için geri sayım başladı - Son Dakika
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Teknoloji

House of the Dragon'un ikinci sezonu için geri sayım başladı

House of the Dragon\'un ikinci sezonu için geri sayım başladı

HBO, House of the Dragon'un ikinci sezonu için geri sayıma başladı. İlk sezonuyla büyük ilgi çeken dizi, iki yeni fragmanla yeniden gündeme geldi. Taraflar arasındaki çatışmayı vurgulayan fragmanlar, ikinci sezon için önemli detaylar ortaya koydu. Prenses Rhaenyra ve Kraliçe Alicent'in taraflarını temsil eden iki fragman paylaşıldı. Fragmanlar, Westeros'u paramparça edecek Targaryen iç savaşını gözler önüne seriyor. House of the Dragon 2. sezonu 16 Haziran'da yayınlanacak ve gerilim ve taht kavgasının daha da büyümesi bekleniyor.

22.03.2024 20:32  Güncelleme: 20:37
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HBO, House of the Dragon'un ikinci sezonu için geri sayıma başladı. İlk sezonuyla büyük ilgi çeken dizi, iki yeni fragmanla yeniden gündeme geldi. Taraflar arasındaki çatışmayı vurgulayan fragmanlar, ikinci sezon için önemli detaylar ortaya koydu.

House of the Dragon 2. sezonu ne zaman yayınlanacak?

HBO, Prenses Rhaenyra ve Kraliçe Alicent'in taraflarını temsil eden iki fragman paylaştı. "Siyah" ve "Yeşil" olarak adlandırılan tanıtım videoları, iki hane arasındaki bölünmenin onarılamayacak kadar büyüdüğünü gösteriyor.

Fragmanlar, Westeros'u paramparça edecek Targaryen iç savaşını gözler önüne seriyor. Rhaenyra varis olmasına rağmen, II. Aegon'un Demir Taht'ta hak iddia ediyor. Bu durum ise savaşın kaçınılmaz olduğunu gösteriyor. Rhaenyra ve Alicent ise fragmanlarda sadakat yeminlerini ortaya yeniden koymasıyla dikkat çekti.

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George R.R. Martin'in aynı isimli kitabından uyarlanan House of the Dragon, ilk olarak 2022 yılının ortalarında yayınlandı. 10 bölümlük ilk sezonu hem Game of Thrones hem de bilim-kurgu seven birçok kişinin dikkat çekmeyi başardı.

House of the Dragon 2. sezonu ise 16 Haziran'da yayınlanacak. HBO Max üzerinden yayınlanacak yeni bölümler ile birlikte, gerilim ve taht kavgasının daha da büyümesi bekleniyor.

George R. R. Martin, tıpkı ilk sezonda olduğu gibi dizinin tüm sezonlarının 10 bölümden oluşacağını söyledi. Tahmini olarak da yine bölüm başı 1 saat gibi bir süre bizleri bekliyor olacak. Martin, geçtiğimiz yıl yaptığı bir açıklamada diziyi 4 sezon yapmayı planladıklarını söylemişti.

Kaynak: Shiftdelete

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