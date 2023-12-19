HP Omen Transcend 14: Dünyanın en hafif 14 inç oyuncu laptopu

HP, yeni Omen Transcend 14 ile oyuncu laptopları arasında rekabeti yükseltmeye hazırlanıyor. 14 inçlik ekrana sahip Omen Transcend 14, Intel'in Core Ultra Meteor Lake işlemcisiyle geliyor ve şirketin iddiasına göre dünyanın en hafif 14 inç oyuncu dizüstü bilgisayarı unvanını taşıyacak.

Omen Transcend 14, oyun severlerin tüm hayalini karşılayacak bir donanımla geliyor:

Omen Transcend, 16 çekirdek, 22 iş parçacığı, 24 MB önbellek ve 5.1 GHz'e varan turbo hız sunan Intel Core Ultra 9 185H Meteor Lake işlemci ile gelecek. Ayrıca ekran kartı kısmında dahili Arc iGPU'ya ek olarak NVIDIA GeForce RTX 4070 8 GB GDDR6 da bulunuyor.

Bunun yanı sıra, ultra hızlı bir belleğe sahip olacak olan Transcend 14 LPDDR5X-7467 teknolojisiyle 32 GB'a kadar RAM desteğine ve tabi ki bu destek ile akıcı oyun deneyimi yaşamamıza olanak sağlayacak. Ayrıca 2 TB'ye kadar PCIe Gen4 NVMe depolama desteğine sahip.

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Omen Transcend 14, 2.8K (2880×1800) çözünürlük, 120 Hz yenileme oranı, 0.2 ms tepki süresi ve 500 nit HDR parlaklığa sahip 14 inç OLED ekran ile gelecek. Ses kısmında HyperX ses teknolojisiyle desteklenen çift hoparlör ve DTS: X surround sunulacak.

Transcend 14, Thunderbolt 4 Type-C, USB 3.2 Gen2 Type-C, HDMI 2.1, kulaklık girişi ve kablosuz bağlantı kısmında WI-FI7 (BE200) + BT5.4, WI-FI6E + BT5.3 gibi seçenekler sunacak. Pil performansında ise 71 Wh batarya ve 140W USB Type-C güç adaptörü ile hafif kullanımda 11.5 saate kadar pil ömrü sunacak. Ağırlığı ise sadece 1637 gram.

HP Transcend 14 teknik özellikleri