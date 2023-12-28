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Huawei, ABD yaptırımlarına rağmen 5G yonga seti üretti - Son Dakika
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Huawei, ABD yaptırımlarına rağmen 5G yonga seti üretti

Huawei, ABD yaptırımlarına rağmen üç yıl içinde ilk 5G yonga setini üreterek dünyayı şaşkına çevirdi. Şirketin geleceği, ABD'nin şirketi ulusal güvenlik tehdidi olarak nitelendirmesinden bu yana daha parlak görünüyor. Huawei'nin halka arz edilmesi konusunda tartışmalar olduğu bildiriliyor.

Huawei, ABD yaptırımlarına rağmen 5G yonga seti üretti
28.12.2023 - 12:28,
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Huawei, ABD yaptırımlarına rağmen üç yıl içinde ilk 5G yonga setini üreterek dünyayı şaşkına çevirdi. Amiral gemisi Mate 60 serisine güç veren bu uygulama işlemcisiyle şirketin geleceği, ABD'nin şirketi ilk kez 2019'da ulusal güvenlik tehdidi olarak nitelendirerek Varlık Listesi'ne yerleştirmesinden bu yana her zamankinden daha parlak.

Huawei halka arz olacak mı?

Huawei'nin ABD'nin onu tespit etmeye çalıştığı her seferde kaçabilmesi ve şirketin akıllı telefon endüstrisinde kaybettiği zemini geri kazanabileceğine dair iyimserliği nedeniyle, şirketin halka arz edilmesi konusunda tartışmalar olduğu da bildiriliyor. Kurucu Ren Zhengfei, şirketin hisselerinin borsada işlem görmesi olasılığını her zaman reddetti.

Huawei, ABD yaptırımlarına rağmen 5G yonga seti üretti

Bununla birlikte, eğer Çinli teknoloji devinin hisse satarak para toplaması Çin'in ulusal çıkarınaysa Zhengfei, üretici için halka arz yapılmasına razı olacaktır. Ren'in 2021'de çalışanlarına yazdığı bir mektupta, şirketin "gelecekte kademeli olarak pazara girebileceğini" yazdı. Huawei'nin 2020 yılında bir konsorsiyuma 15 milyar dolara sattığı eski alt markası Honor, geçtiğimiz ay halka arz olma planlarını açıklamıştı.

Peki şirketin değeri ne kadar olabilir? 2022 yılındaki 5,1 milyar dolarlık kazanç baz alındığında ve Apple'ın işlem gördüğü aynı son kazanç çarpanı (25x) uygulandığında, şirketin değerinin 128 milyar dolar olabileceği tahmin ediliyor. Ancak Lenovo'nun eski baş teknoloji sorumlusu Ni Guangnan, 2019'da Huawei'nin değerinin 1,3 trilyon dolara kadar çıkabileceğini söylemişti.

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O zamanlar Apple'ın piyasa değeri 1 trilyon doları aşmıştı. Bu da Guangnan'ın Huawei'yi Apple'dan daha değerli gördüğü anlamına geliyordu. Bugün Apple'ın borsadaki değeri ise 3 trilyon dolar. Yani Apple 2024 yılında tahtını Huawei'ye kaptırabilir.

Eğer Huawei halka arz olursa, uluslararası para yöneticilerinin hepsi bu eylemin bir parçası olmak isteyecek. Şirketin halka arz edilmesi Çin'de kesinlikle bir kutlama nedeni olacaktır. Çünkü böyle bir listeleme, ABD'nin Çinli üreticiye karşı uyguladığı yaptırımların başarısız olduğunun bir başka işareti olarak görülebilir.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete
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