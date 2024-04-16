Huawei yönetiminin, Çin'de kapsamlı bir çip fabrikası daha kurmak için gerekli çalışmalara başladığı ortaya çıktı. Yönetimin çip sektörünün daha da gelişeceğini öngördüğü, dolayısıyla bu alana yapacağı yatırımları önümüzde dönemde daha da artıracağı belirtildi.
Ülkenin en yüksek nüfuslu ve ticari olarak en dinamik şehri olarak gösterilen şehri Şanghay'da yapılacak olan fabrikanın, şirketin çip ihtiyacını büyük oranda karşılaması bekleniyor. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…
Huawei, bu kez yeni çip fabrikası ile gündemde
Tesisin toplamda 1.6 milyar dolara mal olacağı iddia edilirken, burada üretilecek çiplerin ağırlıklı olarak akıllı telefonlar için kullanılacağı söylenmekte. Özellikle son yıllarda Amerikan yaptırımlarından büyük zarar gören Huawei, böylece çip konusunda dışa bağımlılıktan kurtulmaya çalışacak.
Firmanın Intel, TSMC ve Micron gibi sektörün önde gelen çip üreticilerinden de devasa maaşlarla personel transfer ettiği ortaya çıktı. Ancak bu girişimlerin uzun vadede başarı getirip getirmeyeceğini hep birlikte göreceğiz.
Şu an için çip tarafında SMIC firmasıyla büyük bir iş birliği içinde olan Huawei'nin, birkaç sene içinde 3nm'lik çiplerle karşımıza çıkması bekleniyor. Fakat bazıları ise, şirketin yaptığı bu dev yatırımların ürünlerinin fiyatlarına da etki edebileceğini iddia ediyor.
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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Huawei'nin geleceği nasıl olacak? Siz daha önce hiç Huawei marka bir elektronik ürün kullandınız mı? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.
Son Dakika › Teknoloji › Huawei, Çin'de Yeni Bir Çip Fabrikası Kuruyor - Son Dakika
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