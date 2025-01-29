Huawei 'En İyi İşveren' Sertifikasını Aldı - Son Dakika
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Teknoloji

Huawei 'En İyi İşveren' Sertifikasını Aldı

Huawei, Avrupa'da 17 ülkede üst üste 6. kez 'En İyi İşveren' sertifikasına layık görüldü.

29.01.2025 15:53
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Huawei, Avrupa'nın önde gelen işveren değerlendirme programlarından "Top Employer" (En İyi İşveren) sertifikasının sahibi oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Huawei, insan kaynakları yönetimi, çalışan deneyimi ve profesyonel gelişim alanlarındaki uygulamalarıyla Avrupa'nın 17 ülkesinde bu sertifikaya layık görüldü.

Huawei, Avrupa'da faaliyet gösterdiği ülkelerde üst üste 6. kez bu sertifikayı almaya hak kazandı. Bağımsız kuruluşlar tarafından yapılan detaylı analizler sonucunda verilen sertifika, insan kaynakları politikaları, çalışanlara sunulan kariyer gelişim imkanları, eğitim programları, iş ortamı ve yenilikçi uygulamalar gibi kriterlere göre değerlendiriliyor.

Şirketin insan kaynakları politikaları, çalışanlarının uzun vadeli kariyer gelişimlerini desteklemeye yönelik kapsamlı programlar içeriyor. Liderlik eğitimleri ve mentörlük programları aracılığıyla çalışanlarının bireysel gelişim süreçlerine katkı sağlayan Huawei, teknoloji ve yenileşim odaklı bir çalışma ortamı sunarak, ekiplerinin teknik ve yönetsel becerilerini geliştirmelerine imkan tanıyor.

Farklı eğitim programlarıyla çalışanlarını destekleyen Huawei, departmanlar arası kariyer geçişlerine olanak tanıyan esnek bir yapı oluşturuyor.

Avrupa genelinde geniş bir iş gücüne sahip Huawei, çalışma ortamlarını sürekli iyileştirmeyi ve çalışan deneyimini geliştirmeyi hedefliyor. Şirketin kapsayıcı insan kaynakları yönetimi ve esnek çalışma modelleri, çalışan memnuniyetini artıran önemli unsurlar arasında yer alıyor.

İnsan kaynakları stratejilerini yenilikçi bir bakış açısıyla şekillendiren firma, Avrupa'daki çalışanlarına sürdürülebilir bir kariyer ve gelişim ekosistemi sunmayı amaçlıyor.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Huawei, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Huawei 'En İyi İşveren' Sertifikasını Aldı - Son Dakika

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