 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Huawei, HarmonyOS PC sürümünün neredeyse hazır olduğunu açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi

Huawei, HarmonyOS PC sürümünün neredeyse hazır olduğunu açıkladı

ABD'nin yaptırımları sonrasında Amerikan teknolojilerine erişemeyen Huawei, kendi yazılımlarını geliştirmeye başladı. Bu kapsamda tüm ürünlerini birleştirmesi için HarmonyOS (Çin'de Hongmeng olarak adlandırılıyor) geliştirdi. Bugün yapılan etkinlik sonrasında ise HarmonyOS PC sürümünün neredeyse hazır olduğu belirtildi. Huawei henüz bu konuda açıklama yapmadı, ancak önümüzdeki yıl piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Huawei, HarmonyOS PC sürümünün neredeyse hazır olduğunu açıkladı
27.12.2023 - 12:28,
Abone Ol

ABD'nin yaptırımları sonra Amerikan teknolojilerine erişemeyen Huawei, kendi yazılımlarını geliştirmeye başladı. Bu kapsamda tüm ürünlerini birleştirmesi için HarmonyOS (Çin'de Hongmeng olarak adlandırılıyor) geliştirdi. Bugün yapılan etkinlik sonrasında ise HarmonyOS PC sürümünün neredeyse hazır olduğu belirtildi.

HarmonyOS PC sürümü ne zaman çıkacak?

Huawei, HarmonyOS işletim sisteminin yakında bilgisayarlara gelebileceğini açıkladı. Bu kapsamda sistemi otomobiller, tabletler ve akıllı telefonların ötesine genişletmek istediğini ifade etti. Çinli teknoloji devinin planlarını bilen kaynaklar, bilgisayar için tasarlanmış HarmonyOS'in hazır olduğunu bildirdi.

Huawei, HarmonyOS PC sürümünün neredeyse hazır olduğunu açıkladı

Huawei henüz bu konuda açıklama yapmadı, ancak önümüzdeki yıl piyasaya sürülmesi bekleniyor. İlk olarak 2019 yılında akıllı telefonları için çıkış yapan işletim sistemi, bu kapsamda yeni cihaz kategorisine yönelik ilk büyük hamlesini yapmış olacak.

132211212

HarmonyOS, Huawei'nin Android ve Windows kullanmasını engelleyen ABD yaptırımlarının ardından geliştirildi. Android tabanlı EMUI arayüzünün yerini alan işletim sistemi, şu anda 500 milyona yakın cihazda kullanılıyor.

Huawei'nin amacı, HarmonyOS'in her türlü aygıta güç vermesini sağlamak ve farklı donanımlar arasında deneyim yaratmak. İşletim sisteminin PC odaklı bir sürümü üzerinde çalışılması ise bu vizyonda önemli bir adım olarak görülüyor.

HarmonyOS PC sürümünün açık kaynaklı olacağı ve OpenHarmony yapısıyla sunulacağı belirtildi. Daha önceki testlerde OpenHarmony'nin dizüstü bilgisayarda kullanılabiliyor olması, Huawei'nin bu kapsamdaki çalışmalarını da destekler nitelikte.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete
YORUMLAR

Amerika Birleşik Devletleri, Huawei, Mobil, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Huawei, HarmonyOS PC sürümünün neredeyse hazır olduğunu açıkladı - Son Dakika


13:24
Merve Boluğur, 100 milyon TL'lik teklif aldığını ve Dubai'ye gideceğini söyledi Merve Boluğur, 100 milyon TL'lik teklif aldığını ve Dubai'ye gideceğini söyledi
13:11
Nijerya'da petrol çalmaya çalışan gençler boru hattını patlattı! 20 kişi yaşamını yitirdi Nijerya'da petrol çalmaya çalışan gençler boru hattını patlattı! 20 kişi yaşamını yitirdi
12:47
Sakatlığı süren Galatasaraylı Davinson Sanchez, Süper Kupa maçında yok Sakatlığı süren Galatasaraylı Davinson Sanchez, Süper Kupa maçında yok
11:53
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan çok konuşulacak çıkış: Benimle olmak yürek ister İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan çok konuşulacak çıkış: Benimle olmak yürek ister
11:52
Diyarbakır'da otobüs şoförü, tartıştığı muavini ezerek öldürdü Diyarbakır'da otobüs şoförü, tartıştığı muavini ezerek öldürdü
11:49
Fatih Terim, Yunanistan'a gitmeden önce havaalanında 2 cümlelik açıklama yaptı Fatih Terim, Yunanistan'a gitmeden önce havaalanında 2 cümlelik açıklama yaptı
11:49
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! FETÖ firarileri Cezayir'de tutuklandı MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! FETÖ firarileri Cezayir'de tutuklandı
11:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü asgari ücret görüşmesi için işçi, işveren ve Bakan Işıkhan'ı davet etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü asgari ücret görüşmesi için işçi, işveren ve Bakan Işıkhan'ı davet etti

Son Dakika
13:11 Nijerya'da petrol çalmaya çalışan gençler boru hattını patlattı! 20 kişi yaşamını yitirdi
12:47 Taraftar kara kara düşünüyor! Galatasaray'ın yıldızı Süper Kupa maçında yok
11:53 İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan çok konuşulacak çıkış: Benimle olmak yürek ister
11:49 Fatih Terim, Yunanistan'a gitmeden önce havaalanında 2 cümlelik açıklama yaptı
11:52 Diyarbakır'da otobüs şoförü, tartıştığı muavini ezerek öldürdü
11:49 MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! FETÖ firarileri Cezayir'de tutuklandı
11:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü asgari ücret görüşmesi için işçi, işveren ve Bakan Işıkhan'ı davet etti
11:29 2023'te en çok haber olan büyükşehir belediye başkanları! İlk 5'te AK Parti'den iki isim var
11:08 Akşener, DEM Parti'yi yok saydı: Bizim için siyasi meşruiyeti yoktur
11:02 Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2023 13:41:51. #1.11#
SON DAKİKA: Huawei, HarmonyOS PC sürümünün neredeyse hazır olduğunu açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement