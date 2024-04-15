Huawei Mate 70 Özellikleri ve Tanıtım Tarihi

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2019 yılında ABD tarafından kara listeye alınan ve pazar payının büyük bir çoğunluğunu rakiplere kaptıran Huawei yaptırımların yaralarını sarmaya devam ediyor. Çinli markanın son yıllardaki en büyük hamleleri kendi işletim sistemi HarmonyOS'i piyasaya sürmesi ve 5G kısıtlamalarını yavaş yavaş aşmaya başlaması diyebiliriz. Şirket, bunun yanı sıra bu yıl satışa çıkması beklenen Huawei Mate 70 ile bu ivmeyi sürdürmeyi hedefliyor. İşte Huawei Mate 70 bilinen özellikleri ve potansitel tanıtım tarihi!

Huawei Mate 70 5 nm mimarili Kirin işlemciyle gelecek

Bilindiği üzere geçtiğimiz sene tanıtılan Mate 60 ailesinde Kirin 9000S işlemcisi kullanıldı. 7 nm mimariyle üretilen yonga seti; 1x 2.62 GHz, 3x 2.15 GHz ve 4x 1.53 GHz çekirdeklerine ek olarak Maleoon 910 grafik birimine ev sahipliği yapıyor. Aynı zamanda 5G desteğiyle de dikkatleri üzerine çekiyor.

CnBeta tarafından paylaşılan son raporlar Huawei Mate 70 serisinin 5 nm mimariye sahip isimsiz bir Kirin işlemciden güç alacağını gözler önüne seriyor. Bunun yanı sıra selefindeki gibi 5G desteğine sahip olması ve güç/verimlilik gibi konularda ise kullanıcıları üzmemesi bekleniyor.

Huawei, HarmonyOS Next ile Android'i bitirecek!

Kaynağa göre Çinli üretici Huawei Mate 70 serisiyle Android'i tamamen terk edecek ve HarmonyOS işletim sistemine odaklanacak. Son olarak akıllı telefonların ekim ayında piyasaya sürüleceği söyleniyor.

Şirkete yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Mate 60 serisinde yer alan 120 Hz yenileme hızı sunabilen AMOLED panel ve delikli tasarım gibi detaylar yeni seride de karşımıza çıkacak. Son olarak serinin bu yılın yaz aylarında tanıtılması kuvvetle muhtemel. Bununla birlikte kullanıcılara fikir vermesi açısından geçen sene tanıtılan Huawei Mate 60 modelinin teknik özellikleri ise şöyle;