2019 yılında ABD tarafından kara listeye alınan ve pazar payının büyük bir çoğunluğunu rakiplere kaptıran Huawei yaptırımların yaralarını sarmaya devam ediyor. Çinli markanın son yıllardaki en büyük hamleleri kendi işletim sistemi HarmonyOS'i piyasaya sürmesi ve 5G kısıtlamalarını yavaş yavaş aşmaya başlaması diyebiliriz. Şirket, bunun yanı sıra bu yıl satışa çıkması beklenen Huawei Mate 70 ile bu ivmeyi sürdürmeyi hedefliyor. İşte Huawei Mate 70 bilinen özellikleri ve potansitel tanıtım tarihi!
Huawei Mate 70 5 nm mimarili Kirin işlemciyle gelecek
Bilindiği üzere geçtiğimiz sene tanıtılan Mate 60 ailesinde Kirin 9000S işlemcisi kullanıldı. 7 nm mimariyle üretilen yonga seti; 1x 2.62 GHz, 3x 2.15 GHz ve 4x 1.53 GHz çekirdeklerine ek olarak Maleoon 910 grafik birimine ev sahipliği yapıyor. Aynı zamanda 5G desteğiyle de dikkatleri üzerine çekiyor.
CnBeta tarafından paylaşılan son raporlar Huawei Mate 70 serisinin 5 nm mimariye sahip isimsiz bir Kirin işlemciden güç alacağını gözler önüne seriyor. Bunun yanı sıra selefindeki gibi 5G desteğine sahip olması ve güç/verimlilik gibi konularda ise kullanıcıları üzmemesi bekleniyor.
Huawei, HarmonyOS Next ile Android'i bitirecek!
Kaynağa göre Çinli üretici Huawei Mate 70 serisiyle Android'i tamamen terk edecek ve HarmonyOS işletim sistemine odaklanacak. Son olarak akıllı telefonların ekim ayında piyasaya sürüleceği söyleniyor.
Şirkete yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Mate 60 serisinde yer alan 120 Hz yenileme hızı sunabilen AMOLED panel ve delikli tasarım gibi detaylar yeni seride de karşımıza çıkacak. Son olarak serinin bu yılın yaz aylarında tanıtılması kuvvetle muhtemel. Bununla birlikte kullanıcılara fikir vermesi açısından geçen sene tanıtılan Huawei Mate 60 modelinin teknik özellikleri ise şöyle;
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın. Son Dakika › Teknoloji › Huawei Mate 70 Özellikleri ve Tanıtım Tarihi - Son Dakika Dünyada milyonlarca kayıtlı kullanıcısı olan uygulamanın Türkiye'de 1 milyonun üzerinde kullanıcıya ulaştığı belirtildi. Rekabet Kurumu tarafından alınan karar sonrası uygulama kullanıcılarına veda mesajı yolladı. Threads 29 Nisan 2024 tarihinden itibaren Türkiye'de kullanılamayacak. Akıllı telefon pazarında adını sıkça duyuran vivo, ürün kataloğunu genişletmeye devam ediyor. Şirketin yakında piyasaya süreceği vivo Y200i modelinin özellikleri ortaya çıktı. 6.72 inç boyutunda LCD ekran, Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 işlemci, 8 GB veya 12 GB RAM seçenekleri, 50 MP ana kamera ve 6000 mAh batarya gibi özelliklere sahip olan vivo Y200i, uygun fiyatıyla dikkat çekiyor. Samsung, Galaxy S24 serisi ile birlikte Galaxy AI teknolojisini tanıttı. 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ÖzelliklerDeğerlerEkran6.7 inç AMOLED panelEkran Çözünürlüğü2688 x 1216 piksel (Full HD+)Ekran Yenileme Hızı120 HzRenk Desteği10 bitPWM Karartma1440 HzEkran TasarımıDelikli tasarımİşlemciBilinmiyor (Pro modelinde Kirin 9000S)Batarya Kapasitesi4750 mAhHızlı Şarj (Kablolu)66WHızlı Şarj (Kablosuz)50WArka Kamera50 MP ana kamera + 12 MP yardımcı sensör x 2Ön Kamera13 MPRAM12 GBDepolama256 GB/ 512 GB/ 1 TBFiyatlar (Çin'deki Yuan)12 GB + 256 GB – 5.499 Yuan (~750 $)12 GB + 512 GB – 5.999 Yuan (~820 $)12 GB + 1 TB – 6.999 Yuan (~960 $)
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Son Dakika › Teknoloji › Huawei Mate 70 Özellikleri ve Tanıtım Tarihi - Son Dakika
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Huawei yönetimi, Çin'de kapsamlı bir çip fabrikası daha kurmak için çalışmalara başladı. Şirket, çip sektörünün gelişeceğini öngörerek bu alana yapacağı yatırımları artıracak. Şanghay'da yapılacak olan fabrikanın, şirketin çip ihtiyacını karşılaması bekleniyor. Fabrikada üretilecek çiplerin ağırlıklı olarak akıllı telefonlar için kullanılacağı belirtiliyor. Huawei, böylece çip konusunda dışa bağımlılıktan kurtulmayı hedefliyor. Şirketin dev yatırımlarının ürün fiyatlarına etki edebileceği iddia ediliyor.
POCO, yüksek özelliklere sahip yeni F serisi modeli POCO F6 Pro'yu yakında tanıtacak. FCC sertifikasyonunda ortaya çıkan cihazın bazı özellikleri de açığa çıktı. F6 Pro, 5000 mAh batarya, 2K çözünürlüklü OLED ekran, 120Hz yenileme hızı, Snapdragon 8 Gen 2 işlemci ve 16GB'a kadar RAM bellek gibi özellikler sunacak. Ayrıca 50 Megapiksel ana kamera ve 16 Megapiksel selfie kamera da bulunacak. POCO F6 Pro'nun satışa çıktığında nasıl bir ilgi göreceği merak konusu.
Alfa Romeo'nun sevilen elektrikli SUV modeli Stelvio Quadrifoglio, yeni nesil bir 800V mimariye sahip olacak ve kısa sürede şarj olabilecek. 1000 beygir gücüne yaklaşması beklenen aracın, otomotiv sektöründe büyük bir ses getirmesi bekleniyor. Alfa Romeo'nun gelecek yıllarda 15 farklı model piyasaya süreceği ve Stelvio Quadrifoglio ile batarya ömrü konusunda seviyeyi bir ileriye taşıması bekleniyor. Aracın Türkiye pazarına sunulması da öngörülüyor.
İspanyol tasarımcı Víctor Rodríguez Gómez'in kaleminden çıkan Tesla Model M elektrikli motosiklet konsepti, futuristik tasarımıyla dikkat çekiyor ve Tesla'nın ürün yelpazesine yeni bir soluk getiriyor. Model M, geleneksel motosiklet tasarımını tamamen yeniden düşünerek, speichenlos (jantsız) bir tasarıma ve gövde içine entegre frenlere sahip. Ayak koyma yerleri sürücünün boyuna göre ayarlanabilen ve çıkarılabilir akü sistemi gibi özelliklere sahip olan Model M, park sorunu yaşanan şehir içi kullanım için ideal bir seçenek olarak öne çıkıyor. Tesla'nın yenilikçi ve çığır açan imajını güçlendiren Model M, markanın elektrikli otomobil pazarında motosikletlerle de iddialı olduğunu gösteriyor.
Samsung, ABD'nin Teksas eyaletindeki çip üretim tesislerini genişletmek için ABD hükümetinden 6.4 milyar dolarlık doğrudan fon alacak. Bu finansman, U.S. CHIPS ve Science Act kapsamında sağlanacak ve Samsung'un Taylor, Teksas'ta kurmayı planladığı yeni çip üretim merkezi ile Austin'deki mevcut tesisinin genişletilmesine yönelik olacak. Samsung, bu fonları Teksas'taki tesislerine yapmayı planladığı 44 milyar dolarlık toplam yatırımın bir parçası olarak kullanacak. Şirket, Hazine Bakanlığı'ndan yatırım harcamalarının yüzde 25'ine kadarını kapsayacak bir yatırım vergisi kredisi talep edecek. Bu yatırımlar, Teksas'ta gelişmiş çiplerin geliştirilmesi ve üretilmesi, araştırma ve geliştirme faaliyetleri ve bir ileri paketleme tesisi kurulmasını içerecek. Samsung'un bu yatırımlarıyla, ABD'nin dünya genelindeki ileri lojik çipler üretimindeki payının bu on yılın sonuna kadar yüzde 20'ye ulaşması bekleniyor. Samsung Device Solutions Division'ın başkanı ve CEO'su Kye Hyun Kyung, bu genişlemeyle ABD'yi küresel bir yarı iletken üretim destinasyonu olarak konumlandırmayı hedeflediklerini belirtti. Ayrıca, ABD müşterilerinden gelecek talepleri karşılamak üzere tesislerin yapay zeka çipleri gibi gelecekteki ürünler için en yeni süreç teknolojileriyle donatılacağını ifade etti. Bu stratejik hamle, Samsung'un ABD'deki yarı iletken ekosistemini güçlendirme ve küresel pazarda rekabetçi kalma çabalarını gösteriyor. Aynı zamanda, ABD'nin yarı iletken arz zinciri güvenliğini ilerletme yönündeki çabalarına da önemli bir katkı sağlaması bekleniyor.
Realme bugün orta segmente hitap eden yeni modelleri Realme P1 ve P1 Pro'yu tanıttı. Uygun fiyatı ile dikkat çeken P1 serisi, fiyat/performans odaklı olması nedeniyle yoğun ilgi gördü. Realme P1 ve P1 Pro, AMOLED ekran, yüksek çözünürlüklü kameralar, güçlü işlemciler ve hızlı şarj desteği gibi özellikler sunuyor. P1 serisi, 6/128GB sürümü için 192 Dolar, P1 Pro ise 128GB depolamalı model için 264 Dolar fiyat etiketine sahip.
Tesla, Cybertruck teslimatlarını beklenmedik bir şekilde durdurdu. Sipariş veren müşterilere ise aracın hazırlanmasında bir gecikme olduğu bildirilerek randevuların iptal edildiği belirtiliyor. Cybertruck sahipleri arasında yapılan paylaşımlara göre aracın gaz pedalında bir problem olduğu belirtiliyor.
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