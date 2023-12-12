Asya teknoloji pazarının önemli oyuncularından Huawei, kısa süre önce Dubai'de gerçekleştirdiği bir etkinlikte, geçtiğimiz haftalarda ana vatanı Çin'de tanıttığı bazı ürünleri küresel olarak tüketici karşısına çıkardı. Bu ürünler arasında Huawei Matebook D16 da yer aldı. İşte Huawei Matebook D16 (2024) özellikleri ve fiyatı…
Huawei Matebook D16 (2024) özellikleri ve fiyatı
Huawei Matebook D16 (2024) modeli, 16 inç boyutunda IPS ekranla geliyor. 1920 x 1200 piksel çözünürlüğe sahip bu ekran, 300 nit tepe parlaklık sunuyor. Bununla beraber ön gövdenin yüzde 90'ını kaplıyor. Ekranın en dikkat çeken özelliği ise 180 derece kullanılabilmesi.
Cihaz için Intel i5-12450H/ Intel i5-13420H/ Intel i7-13700H/ Intel i9-13900H şeklinde dört işlemci seçeneği bulunuyor. RAM tarafında ise 8 GB ve 16 GB varyantları mevcut. Bununla beraber cihaz, 512 GB/ 1 TB depolama seçeneklerine sahip.
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Microsoft'un en yeni işletim sistemi Windows 11'de çalışan Huawei Matebook D16 (2024), Bluetooth 5.1 bağlantısını destekliyor. Cihazın web kamerası 1080p çözünürlüğünde kayıt alabiliyor. Öte taraftan ses çıkışı için iki hoparlör ve ses kaydı için bir mikrofon bulunuyor.
Huawei'nin dizüstü bilgisayar modelinde iki adet USB-C, bir adet USB 3.2 Gen1, bir adet USB 2.0 ve HDMI girişleri bulunuyor. Buna ek olarak kablolu kulaklık ve mikrofon yuvası da mevcut. 70Wh pilden güç çeken cihazın güç düğmesine yerleştirilen ve oturum kilidini açmak için kullanılabilen parmak izi okuyucusuna sahip olduğunu da belirtmekte fayda var.
Huawei Matebook D16 (2024) özellikleri şu şekilde sıralandı;
1920 x 1200 piksel çözünürlük 142 PPI 300 nit tepe parlaklık yüzde 90 ekran-gövde oranıİşlemciIntel i5-12450H Intel i5-13420H Intel i7-13700H Intel i9-13900HRAM8 GB/ 16 GBDepolama512 GB/ 1 TBBluetoothBluetooth 5.1Kamera1080p web kameraİşletim SistemiWindows 11Hoparlör/Mikrofonİki hoparlör, bir mikrofonGirişlerUSB-C; destek veri, şarj ve DisplayPort USB-C; destek veri, şarj USB 3.2 Gen1 USB 2.0 HDMI 3.5 mm kulaklık ve mikrofon 2-in-1 jakPil70Wh pilParmak İzi OkuyucusuVar (güç düğmesine yerleştirilmiş)Ağırlık1,68 kg Huawei Matebook D16 (2024) fiyatı; Huawei Matebook D16 Intel i5-12450H/ 8 GB RAM + 512 GB: 799 euro Huawei Matebook D16 Intel i5-12450H/ 16 GB RAM + 512 GB: 899 euro Huawei Matebook D16 Intel i5-13420H/ 16 GB RAM + 1 TB: 999 euro Huawei Matebook D16 Intel i7-13700H/ 16 GB RAM + 1 TB: 1.299 euro Huawei Matebook D16 Intel i9-13900H/ 16 GB RAM + 1 TB: 1.399 euro Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Dizüstü bilgisayarın özelliklerini nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz. Son Dakika › Teknoloji › Huawei Matebook D16 (2024) Özellikleri ve Fiyatı - Son Dakika
ÖzelliklerHuawei MateBook D16 (2024)Ekran16 inç – IPS
1920 x 1200 piksel çözünürlük
142 PPI
300 nit tepe parlaklık
yüzde 90 ekran-gövde oranıİşlemciIntel i5-12450H
Intel i5-13420H
Intel i7-13700H
Intel i9-13900HRAM8 GB/ 16 GBDepolama512 GB/ 1 TBBluetoothBluetooth 5.1Kamera1080p web kameraİşletim SistemiWindows 11Hoparlör/Mikrofonİki hoparlör, bir mikrofonGirişlerUSB-C; destek veri, şarj ve DisplayPort
USB-C; destek veri, şarj
USB 3.2 Gen1
USB 2.0
HDMI
3.5 mm kulaklık ve mikrofon 2-in-1 jakPil70Wh pilParmak İzi OkuyucusuVar (güç düğmesine yerleştirilmiş)Ağırlık1,68 kg
Huawei Matebook D16 (2024) fiyatı;
Huawei Matebook D16 Intel i5-12450H/ 8 GB RAM + 512 GB: 799 euro
Huawei Matebook D16 Intel i5-12450H/ 16 GB RAM + 512 GB: 899 euro
Huawei Matebook D16 Intel i5-13420H/ 16 GB RAM + 1 TB: 999 euro
Huawei Matebook D16 Intel i7-13700H/ 16 GB RAM + 1 TB: 1.299 euro
Huawei Matebook D16 Intel i9-13900H/ 16 GB RAM + 1 TB: 1.399 euro
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Dizüstü bilgisayarın özelliklerini nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
Son Dakika › Teknoloji › Huawei Matebook D16 (2024) Özellikleri ve Fiyatı - Son Dakika