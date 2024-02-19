Huawei Pocket 2 Tanıtım Tarihi Duyuruldu

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Huawei, katlanabilir telefon işindeki payını artırmak için çalışmalarına devam ediyor. Çinli marka burada 2022 yılında satışa sunduğu Pocket S'nin devam modeli üzerinde son aşamaya geçti. Hatta firma kısa bir süre önce yaptığı paylaşımla Huawei Pocket 2 olarak adlandırılan katlanabilir telefonun tanıtım tarihini duyurdu. İşte Huawei Pocket 2 özellikleri, tanıtım tarihi ve dahası!

Huawei Pocket 2 özellikleri ve tanıtım tarihi

Huawei, Weibo'dan yaptığı paylaşımla Pocket 2 modelinin 22 Şubat'ta tanıtılacağını duyurdu. P50 Pocket ve Pocket S tasarım dilini sürdürmesi beklenen telefon konsept açısından ise içe doğru katlanarak Galaxy Z Flip 5 gibi modellere rakip olacak.

Sektörde sızıntılarıyla bilinen Digital Chat Station, Huawei Pocket S2 modeliyle ilgili yeni ayrıntıları gözler önüne serdi. Buna göre katlanabilir telefonun arka panelinde iki adet dairesel modül halinde üçlü kamera kurulumu yer alacak. Önde ise bizleri delikli bir ekran tasarımı karşılayacak.

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Katlanabilir telefonda 5G destekli bir yonga seti olan Kirin 9000S kullanılacak. Bunun dışında 66W kablolu hızlı şarjı destekleyen 4.520 mAh'lik bir pilden beslenecek. Ayrıca, cam arka panelli gri renk ve deri arka panelli mor renk seçenekleriyle satışa çıkacak. Dahası, 12 GB'a kadar RAM ve 512 GB depolama alanıyla birlikte gelmesi bekleniyor. Ayrıca uydu bağlantısı yoluyla mesajlaşma desteği ve suya dayanıklı yapı gibi başka özellikler de sunması bekleniyor.

Kullanıcılara fikir vermesi açısından 2022'de tanıtılan Huawei Pocket S modelinin teknik özellikleri şöyle;

Huawei Pocket S özellikleri:

Ekran: 6.9 inç 120 Hz OLED panel, 2790×1188 çözünürlük

2. ekran: 1.04 inç, 340×340 çözünürlük

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 778G

Kamera: 40 Megapiksel + 12 Megapiksel geniş açı + 10.7 Megapiksel özçekim

Batarya-şarj: 4000 mAh- 40W

Bellek: 8 GB RAM

Depolama: 128 GB, 256 GB, 512 GB

İşletim sistemi: HarmonyOS 3.0

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