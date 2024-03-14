Giyilebilir teknoloji işinde çalışmalarını sürdüren Huawei, Watch Fit 3 ile kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Bilindiği üzere üretici akıllı saati ilk olarak geçen yılın temmuz ayında yaptığı bir sosyal medya paylaşımıyla gösterdi ve ardından sessizliğe büründü. O günden bu yana herhangi bir haber alamadığımız akıllı saatle ilgili kısa bir süre önce önemli bir gelişme yaşandı. İşte Huawei Watch Fit 3 bilinen özellikleri ve potansiyel çıkış tarihi!
Huawei Watch Fit 3 bilinen özellikleri ve potansiyel çıkış tarihi
Huawei Watch Fit 3, SLO-B19 model numarasıyla CQC ürün sertifikası aldı. Liste, akıllı saatin herhangi bir teknik özelliğini ortaya çıkarmazken, lansmanın ise çok yakında olduğuna işaret ediyor. Şu an için cihazla ilgili net bir çıkış tarihi olmasa da önümüzdeki ay tanıtılması beklenen Huawei P70 serisiyle aynı etkinlikte vitrine çıkacağı söyleniyor.
Akıllı saatte kalp atış hızı monitörü ve kandaki oksijen yoğunluğunu ölçen bir SpO2 sensörünün yer alması kuvvetle muhtemel. Bununla birlikte uyku takibi yapabileceğini ve stres seviyesini ölçebileceğini söylemek mümkün. Son olarak 97 farklı egzersiz moduyla fitness konusunda da geri kalmayacağını belirtelim.
Huawei'nin bilgisayar hayali kısa mı sürdü?
Kullanıcılara fikir vermesi açısından Huawei Watch Fit 2 özellikleri şöyle;
Son Dakika › Teknoloji › Huawei Watch Fit 3 Özellikleri ve Çıkış Tarihi Belli Oldu - Son Dakika Elon Musk'ın CEO'su olduğu uzay şirketi SpaceX, en büyük roketi Starship için bugün üçüncü fırlatma testi yaptı. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca kişinin takip ettiği bu fırlatma, başarıyla gerçekleşti. SpaceX Starship, sadece 5 bin ton ağırlığı ve boyutu olarak değil, aynı zamanda taşıma kapasitesi açısından da dünyanın en büyük roketi ünvanına sahip. Roket, uzayda tüm testleri başarıyla gerçekleştirdi ancak atmosfere giriş yaparken bağlantı kesildi ve roketin kaybedilme ihtimali olduğu belirtildi. Skype, yapay zeka teknolojilerini kullanarak sesli mesajları saniyeler içinde yazı formatına dönüştüren bir güncelleme sunacak. Şu an için sınırlı sayıda kullanıcının faydalandığı bu özellik, yakın zamanda herkesle buluşacak. Bu yenilik, işitme problemi yaşayan kullanıcıların da hayatını kolaylaştıracak. Güncellemede Microsoft'un yeni nesil yapay zeka teknolojileri kullanılıyor ve çeviri süreci sadece saniyeler sürüyor. Skype'ın diğer güncellemeleriyle birlikte eski popülerliğine dönüp dönemeyeceği ise zamanla gözlemlenecek. OnePlus, amiral gemisi katili modellerine bir yenisini daha eklemek için geri sayıma geçti. Ace 3V ile ilgili bugüne dek ortaya çıkan sızıntıların ortak noktası teknik özellikleriyle ve fiyatıyla kullanıcıları üzmeyeceği yönünde. Son gelen raporlar telefonun tanıtım tarihini gözler önüne seriyor. İşte OnePlus Ace 3V tanıtım tarihi ve bilinen özellikleri! OnePlus Ace 3V, Snapdragon 7+ Gen 3 yonga seti, 1.5K çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan OLED bir panel, 16 GB RAM, 512 GB dahili depolama, 5.500 mAh batarya ve 100W hızlı şarj desteği gibi özelliklerle kullanıcıların karşısına çıkacak. Ayrıca cihazda delikli bir ekran tasarımı ve ekran içi parmak izi tarayıcı bulunacak. OnePlus Ace 3V'nin tanıtımı önümüzdeki hafta düzenlenecek bir lansmanda yapılacak. WhatsApp, kullanıcıların profil fotoğraflarının ekran görüntüsü alınmasını engelleyen bir özelliği test etmeye başladı. Bu yenilik ile birlikte kullanıcılar, başka birisinin profil fotoğraflarını ekran görüntüsü almaya çalıştıklarında 'Ekran görüntüsü alınamıyor' uyarısı ile karşılaşacaklar. Ayrıca WhatsApp, kullanıcıların ana sayfada sabitleyebileceği sohbet sayısını da 3'ten 5'e çıkarıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin milli haberleşme uydusunu üreten 10 ülkeden biri haline geldiğini ve kendi bölgesel konumlama, zamanlama sistemini oluşturacaklarını belirtti. Bakan Kacır, Türkiye'nin uzayda da iddialı bir ülke olacağını vurguladı. Peugeot'nun yenilenen modeli 2024 Peugeot 208, Türkiye'de satışa sunuldu. Yenilikçi tasarımı ve teknolojisiyle dikkat çeken araç, geniş bir görünüm sunan far tasarımı ve güncellenmiş iç mekan özellikleriyle öne çıkıyor. Benzinli ve elektrikli motor seçenekleriyle sunulan 2024 Peugeot 208, yakıt tasarrufu ve yüksek performans vaat ediyor. Fiyatları ise 1,210,500 TL ile 1,396,500 TL arasında değişiyor. Konya'da, Türk Hava Kuvvetleri'ne (THK) ait bir F-5 savaş uçağı, 3'üncü Ana Jet Üssü'ne iniş yapmak üzereyken düştü. Pilotun sağlık durumunun iyi olduğu ve herhangi bir ciddi yaralanma olmadığı belirtildi. Türk Yıldızları'nın kullandığı F-5 uçağıyla ilgili daha önce de bazı talihsiz olaylar yaşandığı ve bu son olayın detaylı bir inceleme başlatıldığı ifade edildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin sanayi ve teknoloji alanında büyük bir atılım dönemine adım atmayı hedeflediğini belirtti. Kacır, ülkenin dört bir yanında sanayi ve teknoloji ekosistemine yeni tesisler ile altyapılar kazandırmanın gururunu ve heyecanını yaşadıklarını söyledi. Ayrıca, Türkiye'nin sanayi alanlarını artırmak için organize sanayi bölgeleri ve endüstri bölgeleri yatırımlarını sürdüreceğini vurguladı. Gelen son bilgiler, Apple Vision Pro cihazının beklenenden daha erken global satışa başlayabileceğini gösteriyor. Apple'ın yapacağı dil güncellemesiyle birlikte Çince, Fransızca, Almanca, Japonca ve Korece dillerinin cihaza eklenmesi, ürünün bu ülkelere de yakın zamanda geleceği yorumlarına sebep oldu. Cihazın Amerika'da satışa çıkmasının ardından diğer ülkelerdeki fanlar, ürüne ulaşmak için çeşitli yollar deniyor. Apple yönetiminin ise cihazın yüksek fiyatı nedeniyle tedarik sürecini uzatmak istediği konuşuluyor. Resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, Vision Pro'nun global satışına haziran ayında başlanması bekleniyor. İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Kuluçka Merkezi Açılış Töreni, İslam dünyasının ve küresel girişimcilik ekosisteminin önde gelen isimlerini bir araya getirdi. Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın açılış konuşmasıyla başlayan etkinlik, geleceğin girişimcileri için başlangıç yaptı. Bakan Kacır, teknoloji, inovasyon ve girişimcilik alanındaki ilerlemelerin küresel rekabette önemli bir rol oynaması gerektiğini vurguladı.
ÖzellikDeğerEkran1.74 inç AMOLED (336 x 480 piksel), 336 ppi piksel yoğunluğuBluetoothSürüm 5.2, Android 6.0 ve üstü ile iOS 9.0 ve üstü cihazlarla uyumluSensörler9 eksenli IMU (İvmeölçer, Jiroskop, Manyetik alan), Optik kalp atış hızıSu Direnci5ATM (50 metre) suya dayanıklıGPSGPS, Beidou, GLONASS, Galileo ve QZSS uydu sistemleri desteklenirEkstraHoparlör ve Bluetooth arama özelliğiKalp Atış Hızı İzlemeHUAWEI TruSeen 4.0Uyku TakibiHUAWEI TruSleep 2.0 Stres TakibiHUAWEI TruRelaxEgzersiz Modları97 adetBoyutlar46 x 33.5 x 10.8 mmAğırlıkActive – 26 g, Classic – 30 g, Elegant – 30 gPil ÖmrüTipik kullanımda 10 gün, yoğun kullanımda 7 gün
Son Dakika › Teknoloji › Huawei Watch Fit 3 Özellikleri ve Çıkış Tarihi Belli Oldu - Son Dakika
Elon Musk'ın CEO'su olduğu uzay şirketi SpaceX, en büyük roketi Starship için bugün üçüncü fırlatma testi yaptı. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca kişinin takip ettiği bu fırlatma, başarıyla gerçekleşti. SpaceX Starship, sadece 5 bin ton ağırlığı ve boyutu olarak değil, aynı zamanda taşıma kapasitesi açısından da dünyanın en büyük roketi ünvanına sahip. Roket, uzayda tüm testleri başarıyla gerçekleştirdi ancak atmosfere giriş yaparken bağlantı kesildi ve roketin kaybedilme ihtimali olduğu belirtildi.
Skype, yapay zeka teknolojilerini kullanarak sesli mesajları saniyeler içinde yazı formatına dönüştüren bir güncelleme sunacak. Şu an için sınırlı sayıda kullanıcının faydalandığı bu özellik, yakın zamanda herkesle buluşacak. Bu yenilik, işitme problemi yaşayan kullanıcıların da hayatını kolaylaştıracak. Güncellemede Microsoft'un yeni nesil yapay zeka teknolojileri kullanılıyor ve çeviri süreci sadece saniyeler sürüyor. Skype'ın diğer güncellemeleriyle birlikte eski popülerliğine dönüp dönemeyeceği ise zamanla gözlemlenecek.
OnePlus, amiral gemisi katili modellerine bir yenisini daha eklemek için geri sayıma geçti. Ace 3V ile ilgili bugüne dek ortaya çıkan sızıntıların ortak noktası teknik özellikleriyle ve fiyatıyla kullanıcıları üzmeyeceği yönünde. Son gelen raporlar telefonun tanıtım tarihini gözler önüne seriyor. İşte OnePlus Ace 3V tanıtım tarihi ve bilinen özellikleri! OnePlus Ace 3V, Snapdragon 7+ Gen 3 yonga seti, 1.5K çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan OLED bir panel, 16 GB RAM, 512 GB dahili depolama, 5.500 mAh batarya ve 100W hızlı şarj desteği gibi özelliklerle kullanıcıların karşısına çıkacak. Ayrıca cihazda delikli bir ekran tasarımı ve ekran içi parmak izi tarayıcı bulunacak. OnePlus Ace 3V'nin tanıtımı önümüzdeki hafta düzenlenecek bir lansmanda yapılacak.
WhatsApp, kullanıcıların profil fotoğraflarının ekran görüntüsü alınmasını engelleyen bir özelliği test etmeye başladı. Bu yenilik ile birlikte kullanıcılar, başka birisinin profil fotoğraflarını ekran görüntüsü almaya çalıştıklarında 'Ekran görüntüsü alınamıyor' uyarısı ile karşılaşacaklar. Ayrıca WhatsApp, kullanıcıların ana sayfada sabitleyebileceği sohbet sayısını da 3'ten 5'e çıkarıyor.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin milli haberleşme uydusunu üreten 10 ülkeden biri haline geldiğini ve kendi bölgesel konumlama, zamanlama sistemini oluşturacaklarını belirtti. Bakan Kacır, Türkiye'nin uzayda da iddialı bir ülke olacağını vurguladı.
Peugeot'nun yenilenen modeli 2024 Peugeot 208, Türkiye'de satışa sunuldu. Yenilikçi tasarımı ve teknolojisiyle dikkat çeken araç, geniş bir görünüm sunan far tasarımı ve güncellenmiş iç mekan özellikleriyle öne çıkıyor. Benzinli ve elektrikli motor seçenekleriyle sunulan 2024 Peugeot 208, yakıt tasarrufu ve yüksek performans vaat ediyor. Fiyatları ise 1,210,500 TL ile 1,396,500 TL arasında değişiyor.
Konya'da, Türk Hava Kuvvetleri'ne (THK) ait bir F-5 savaş uçağı, 3'üncü Ana Jet Üssü'ne iniş yapmak üzereyken düştü. Pilotun sağlık durumunun iyi olduğu ve herhangi bir ciddi yaralanma olmadığı belirtildi. Türk Yıldızları'nın kullandığı F-5 uçağıyla ilgili daha önce de bazı talihsiz olaylar yaşandığı ve bu son olayın detaylı bir inceleme başlatıldığı ifade edildi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin sanayi ve teknoloji alanında büyük bir atılım dönemine adım atmayı hedeflediğini belirtti. Kacır, ülkenin dört bir yanında sanayi ve teknoloji ekosistemine yeni tesisler ile altyapılar kazandırmanın gururunu ve heyecanını yaşadıklarını söyledi. Ayrıca, Türkiye'nin sanayi alanlarını artırmak için organize sanayi bölgeleri ve endüstri bölgeleri yatırımlarını sürdüreceğini vurguladı.
Gelen son bilgiler, Apple Vision Pro cihazının beklenenden daha erken global satışa başlayabileceğini gösteriyor. Apple'ın yapacağı dil güncellemesiyle birlikte Çince, Fransızca, Almanca, Japonca ve Korece dillerinin cihaza eklenmesi, ürünün bu ülkelere de yakın zamanda geleceği yorumlarına sebep oldu. Cihazın Amerika'da satışa çıkmasının ardından diğer ülkelerdeki fanlar, ürüne ulaşmak için çeşitli yollar deniyor. Apple yönetiminin ise cihazın yüksek fiyatı nedeniyle tedarik sürecini uzatmak istediği konuşuluyor. Resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, Vision Pro'nun global satışına haziran ayında başlanması bekleniyor.
İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Kuluçka Merkezi Açılış Töreni, İslam dünyasının ve küresel girişimcilik ekosisteminin önde gelen isimlerini bir araya getirdi. Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın açılış konuşmasıyla başlayan etkinlik, geleceğin girişimcileri için başlangıç yaptı. Bakan Kacır, teknoloji, inovasyon ve girişimcilik alanındaki ilerlemelerin küresel rekabette önemli bir rol oynaması gerektiğini vurguladı.
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