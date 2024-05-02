Huawei, yeni nova 12 serisi akıllı telefonlarını tanıttı - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

Huawei, yeni nova 12 serisi akıllı telefonlarını tanıttı

Huawei, yeni nova 12 serisi akıllı telefonlarını tanıttı

Huawei, Türkiye pazarındaki yükselişini sürdürerek yeni nova 12 serisi akıllı telefonlarını tanıttı. nova 12s ve nova 12 SE, şık tasarımları ve güçlü özellikleriyle dikkat çekiyor. nova 12s'in en dikkat çekici özelliği 60 Megapiksel Ultra Geniş Selfie Kamerası olurken, nova 12 SE ise ince tasarımı ve yüksek çözünürlüklü kamera sistemiyle öne çıkıyor. nova 12s 22.999 TL fiyatıyla satışa sunulurken, nova 12 SE'nin fiyatı ise 19.999 TL olarak belirlendi.

02.05.2024 17:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Huawei, Türkiye pazarındaki yükselişini sürdürerek yeni nova 12 serisi akıllı telefonlarını tanıttı. Hem şık tasarımları hem de güçlü özellikleriyle dikkat çeken nova 12s ve nova 12 SE, uygun fiyatları ve cazip hediyeleriyle de kullanıcıların beğenisini kazanacak gibi görünüyor. İşte Huawei nova 12 serisi fiyatı ve özellikleri…

Huawei nova 12 serisi fiyatı ve özellikleri

Serinin öncü modeli nova 12s, ince ve hafif tasarımıyla dikkat çekiyor. Ergonomik yapısı ve Star Orbit Ring tasarımıyla şık bir görünüm sunan cihaz, taç yaprağı desenli mavi gibi çarpıcı renk seçenekleriyle de kullanıcılara farklı alternatifler sunuyor.

60 Megapiksel Ultra Geniş Selfie Kamerası, nova 12s'in en dikkat çekici özelliklerinden biri. Geniş açısıyla etkileyici selfie'ler ve grup fotoğrafları çekmeyi sağlayan bu kamera, sosyal medya tutkunları için ideal. Arka tarafta ise 50 Megapiksel Ultra Vision ana kamera ve 8 Megapiksel Geniş Açılı Makro Kamera bulunuyor.

Huawei Pura 70 Ultra elimizde

4500 mAh pil kapasitesiyle uzun süreli kullanım imkanı sunan nova 12s, 66W Huawei SuperCharge Turbo 2.0 teknolojisiyle de hızlı şarj desteği sunuyor. Yeni nesil EMUI 14 işletim sistemiyle gelen cihaz, akıcı ve kişiselleştirilebilir bir kullanıcı deneyimi vadediyor.

Serinin daha erişilebilir modeli olan nova 12 SE, ince tasarımı ve göz alıcı renk seçenekleriyle dikkat çekiyor. Güçlü işlemcisi ve optimize edilmiş yazılımıyla akıcı bir performans sunan cihaz, günlük kullanımda ve eğlence deneyiminde beklentileri karşılıyor. Yüksek çözünürlüklü kamera sistemiyle de yaratıcı fotoğraflar çekmek mümkün.

Huawei, yeni nova 12 serisi akıllı telefonlarını tanıttı

Huawei nova 12s, 22.999 TL fiyat etiketiyle satışa sunulurken, yanında 4.999 TL değerinde FreeBuds 5 ve 2.599 TL değerinde 12 Ay Ekran Hasarı Garantisi hediye ediliyor. Nova 12 SE ise 19.999 TL fiyatıyla gelirken, 2.499 TL değerinde FreeBuds 5i ve 2.599 TL değerinde 12 Ay Ekran Hasarı Garantisi hediyeleriyle birlikte sunuluyor. Ayrıca, "ANOVA121000PR" indirim kodu kullanılarak her iki modelde de 1.000 TL indirim kazanmak mümkün.

ÖzellikHuawei nova 12sHuawei nova 12 SEİşlemci Qualcomm Snapdragon 778G (SM7325)Qualcomm Snapdragon 680 (SM6225)RAM8 GB8 GBDepolama256 GB256 GBEkran6.7 İnç OLED, 1084×2412 (FHD+)6.67 İnç OLED, 1080×2400 (FHD+)Ön Kamera60 MP Ultra Geniş Açı32 MPArka Kameralar50 MP Ultra Vision Ana Kamera

8 MP Geniş Açılı Makro Kamera108 MP + 8 MP + 2 MPBatarya4500 mAh, 66W HUAWEI SuperCharge Turbo 2.04500 mAhİşletim SistemiEMUI 14 (Google uygulamalarını yüklemek mümkün)EMUI 14 (Google uygulamalarını yüklemek mümkün)Fiyat22.999 TL19.999 TL

Kaynak: Shiftdelete

Türkiye, Huawei, Mobil, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Huawei, yeni nova 12 serisi akıllı telefonlarını tanıttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:44 Görüşmede dikkat çeken detay Cumhurbaşkanı Erdoğan, boş koltukla mesaj mı verdi Görüşmede dikkat çeken detay! Cumhurbaşkanı Erdoğan, boş koltukla mesaj mı verdi?
16:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel arasındaki görüşme sona erdi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel arasındaki görüşme sona erdi
14:51 Münevver Karabulut’un babası: Dublörünü yapar yollarlar, otopsi fotoğraflarına inanmıyorum Münevver Karabulut'un babası: Dublörünü yapar yollarlar, otopsi fotoğraflarına inanmıyorum
13:40 ABD polisinden sert müdahale Filistin yanlısı üniversite öğrencileri gözaltına alındı ABD polisinden sert müdahale! Filistin yanlısı üniversite öğrencileri gözaltına alındı
12:21 Fatih Erbakan, “Soyadının ağırlığını taşımaktan aciz“ diyen Bahçeli’yi yaşıyla vurdu Fatih Erbakan, "Soyadının ağırlığını taşımaktan aciz" diyen Bahçeli'yi yaşıyla vurdu
17:20 Kriz giderek büyüyor TFF’den imza sayısına itiraz Kriz giderek büyüyor! TFF'den imza sayısına itiraz
15:42 Milli yıldızımız Arda Güler şampiyonluk maçına çıkıyor Milli yıldızımız Arda Güler şampiyonluk maçına çıkıyor
15:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD polisinin Gazze eylemcilerini linç etmesine kayıtsız kalamadı Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD polisinin Gazze eylemcilerini linç etmesine kayıtsız kalamadı
15:18 Kuzenini bıçaklayıp ’’Arkadaşlarını öldüreceğim’’ diyen 15 yaşındaki çocuk, cinayet işledi Kuzenini bıçaklayıp ''Arkadaşlarını öldüreceğim'' diyen 15 yaşındaki çocuk, cinayet işledi
14:59 Serpil Çakmaklı’dan olay itiraflar: Aldatıldığımı gözlerimle gördüm Serpil Çakmaklı'dan olay itiraflar: Aldatıldığımı gözlerimle gördüm
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2024 18:55:22. #1.13#
SON DAKİKA: Huawei, yeni nova 12 serisi akıllı telefonlarını tanıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement