Galatasaray, Malmö ile 2-2 berabere kaldı - Son Dakika
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Spor

Galatasaray, Malmö ile 2-2 berabere kaldı

Galatasaray, Malmö ile 2-2 berabere kaldı

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında İsveç'in Malmö takımına konuk olan Galatasaray, 1-0 geriye düşmene rağmen 2-1 öne geçmeyi başarsa da uzatma dakikalarında yediği golle sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

12.12.2024 22:37  Güncelleme: 22:54
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UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında İsveç temsilcisi Malmö'ye konuk olan temsilcimiz Galatasaray, 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 öne geçmesine rağmen son dakikada yediği golle sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

İLK GOL MALMÖ'DEN

Ev sahibi takım, karşılaşmanın 24. dakikasında 1-0 öne geçti. Larsen'in ceza sahasının sağ çizgisinden kale sahasına yaptığı ortaya kafa vuruşunu yapan Botheim, topu ağlarla buluşturdu ve takımını üstünlüğe taşıdı.

Galatasaray, Malmö ile 2-2 berabere kaldı

SANCHEZ SAKATLANDI

Sarı-kırmızılıların Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, oyun devam ederken bir anda kendini yere bıraktı. Sanchez, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen oyuna devam edemedi. Sakatlanan tecrübeli savunmacı, 32. dakikada Kerem Demirbay'a bıraktı.

Galatasaray, Malmö ile 2-2 berabere kaldı

JELERT BERABERLİĞİ GETİRDİ

Galatasaray, ilk yarının sonunda beraberliği yakaladı. 44. dakikada Kerem Demirbay'ın sol kanattan çizgiye inip yaptığı ortada topla buluşan Jelert, düzgün bir tek vuruşla fileleri bulmayı başardı ve skor 1-1'e geldi. Bu gol aynı zamanda ilk yarının da skorunu belirledi.

Galatasaray, Malmö ile 2-2 berabere kaldı

GENÇ YILDIZIN GALATASARAY'DAKİ İLK GOLÜ

Danimarkalısağ bekin bu golü sarı-kırmızılı takımdaki ilk golü olarak kayıtlara geçti. Öte yandan 75 gün sonra bir maça ilk 11'de başlayan Jelert, 11 resmi karşılaşmanın ardından bir mücadelenin ilk 11'inde sahaya çıktı ve rakip fileleri havalandırmayı başardı. Genç futbolcu, bu süreçte 7 Süper Lig, 4 UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasının başlangıç kadrosunda yer almadı.

Galatasaray, Malmö ile 2-2 berabere kaldı

YUNUS AKGÜN ÖNE GEÇİRDİ

İlk yarının sonunda bulduğu golle devreye moralli giden Galatasaray, ikinci yarıda oyuna ağırlığını koydu. Sarı-kırmızılılar, 56. dakikada Yunus Akgün'ün golüyle öne geçti. Yay çevresinde Mertens ile yaptığı verkaç sonrası topu sürerek ceza sahasına giren Yunus, sol ayağıyla yakın mesafeden vuruşunu yaptı ve topu filelere gönderdi ve Cimbom 2-1 öne geçti.

Galatasaray, Malmö ile 2-2 berabere kaldı

BATSHUAYI'NİN GOLÜ OFSAYTA TAKILDI

Galatasaray, 76. dakikada bir gol daha buldu. Batshuayi, sağ kanattan Mertens'in ceza sahasına açtığı ortada pozisyonu zorlayarak kale ağzında topu ağlara gönderdi fakat pozisyonun ardından yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı ve gol geçerlilik kazanmadı.

Galatasaray, Malmö ile 2-2 berabere kaldı

EFE AKMAN AVRUPA'DA İLK MAÇINA ÇIKTI

Galatasaray'ın genç yıldızı Efe Akman, karşılaşmanın 87. dakikasında Gabriel Sara'nın yerine oyuna girdi. Bu sezon Süper Lig'de 3 maça sonradan dahil olan 18 yaşındaki Efe, böylelikle sarı-kırmızılı formayla ilk Avrupa maçına çıkmış oldu.

MALMÖ UZATMALARDA ATTI

Son dakikalarda baskı yiyen Galatasaray, 90+2. dakikada kalesindeki gole engel olmadı. Malmö'de Sergio Pena topu ağlarımıza gönderdi ve skor 2-2'ye geldi.

Galatasaray, Malmö ile 2-2 berabere kaldı

CİMBOM, NAMAĞLUP DEVAM EDİYOR

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca taraflar sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçla namağlup yoluna devam eden temsilcimiz, puanını 12'ye yükseltti. Sarı-kırmızılılar, 7. hafta karşılaşmasında 21 Ocak Salı günü Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i ağırlayacak. Puanını 4 yapan Malmö ise 23 Ocak Perşembe günü Twente'yi konuk edecek.Sarı kırmızılı takım, lig ve Avrupa Ligi'nde henüz mağlubiyet yaşamadı. Galatasaray, Avrupa çıktığı 6 maçta 3 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.

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Son Dakika Spor Galatasaray, Malmö ile 2-2 berabere kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (30)

  • ƒ????? ????¸:
    o kadar eksikle bu kadar olur tebrikler cimbom 57 5 Yanıtla
  • Alpi:
    Helal olsun TÜRKİYENİN EN BÜYÜĞÜ O KADAR EKSİK AYRICA MAÇTA SANCHEZ DE SAKATLANDI ILAUN CANINIZ SAĞOLSUN BİZ SİZDEN RAZIYIZ . 43 7 Yanıtla
  • Sener Demir:
    Aslanın kedi olduğu düşünen civciv takımlar ligte GALATASARAY içinizden geçmiş olmalı ki kuyruk acısı Avrupa’da puan kaybetmemiz hoşunuza gidiyor?????? siz kendi rezil takımlarınızın Avrupa performansına bakın, biz puan kaybetsekte buradayız, takımınızın yanındayız sizler telavive yenilince kimse burada yoktu, herkes yerin yedi kat dibine giriyordu takımına destek çıkmıyordu. Türkiye de tek büyük en büyük takım ülkemizde tek UEFA ve Uefa süper kupa sahibi GALATASARAY. NOKTA 46 2 Yanıtla
  • ismail:
    son dakikada değişiklik yaparak çoluk çocuğu oyuna alırsan olacağı bu 41 5 Yanıtla
  • Çelikk:
    Ne Oldu Lann Aslan Kedi Oldu 3 36 Yanıtla
  • Sadece Beşiktaş:
    KEDİCİKLER ŞANSLIYDI İÇİNDEN GEÇTİ MALMÖ 3 31 Yanıtla
  • Çelikk:
    İyi Oldu Fetösaray Türk Hakemler Olmayınca Olacağı Bu 3 31 Yanıtla
  • Chen Medya :
    son 10 dk tecrübesiz bir çocuk soktu oyuna ayağına top bile değmedi tecrübeli bi oyuncu alsaydı skoru koruya bilirdi 31 1 Yanıtla
  • Sener Demir:
    Çelik Türk hakemler olsun veya olmasın Galatasaray için değişen bişey olmaz, takımlarınızın Avrupa ligindeki durumlarına bakın. Civcivlerin geçtiğimiz gün ve haftalarda aldıkları mağlubiyetlerle övünün, Telavive yenilen ruhsuz takımlarınıza bakın 28 2 Yanıtla
  • ferhat eser:
    GERÇEKLERİ TARİH YAZAR TARİHİDE BEŞİKTAŞ KİMSE BİZİ TAKLİT EDEMEZ EN BÜYÜK BEŞİKTAŞ 1 24 Yanıtla
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