Galatasaray, Malmö ile 2-2 berabere kaldı

Spor

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında İsveç temsilcisi Malmö'ye konuk olan temsilcimiz Galatasaray, 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 öne geçmesine rağmen son dakikada yediği golle sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

İLK GOL MALMÖ'DEN

Ev sahibi takım, karşılaşmanın 24. dakikasında 1-0 öne geçti. Larsen'in ceza sahasının sağ çizgisinden kale sahasına yaptığı ortaya kafa vuruşunu yapan Botheim, topu ağlarla buluşturdu ve takımını üstünlüğe taşıdı.

SANCHEZ SAKATLANDI

Sarı-kırmızılıların Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, oyun devam ederken bir anda kendini yere bıraktı. Sanchez, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen oyuna devam edemedi. Sakatlanan tecrübeli savunmacı, 32. dakikada Kerem Demirbay'a bıraktı.

JELERT BERABERLİĞİ GETİRDİ

Galatasaray, ilk yarının sonunda beraberliği yakaladı. 44. dakikada Kerem Demirbay'ın sol kanattan çizgiye inip yaptığı ortada topla buluşan Jelert, düzgün bir tek vuruşla fileleri bulmayı başardı ve skor 1-1'e geldi. Bu gol aynı zamanda ilk yarının da skorunu belirledi.

GENÇ YILDIZIN GALATASARAY'DAKİ İLK GOLÜ

Danimarkalısağ bekin bu golü sarı-kırmızılı takımdaki ilk golü olarak kayıtlara geçti. Öte yandan 75 gün sonra bir maça ilk 11'de başlayan Jelert, 11 resmi karşılaşmanın ardından bir mücadelenin ilk 11'inde sahaya çıktı ve rakip fileleri havalandırmayı başardı. Genç futbolcu, bu süreçte 7 Süper Lig, 4 UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasının başlangıç kadrosunda yer almadı.

YUNUS AKGÜN ÖNE GEÇİRDİ

İlk yarının sonunda bulduğu golle devreye moralli giden Galatasaray, ikinci yarıda oyuna ağırlığını koydu. Sarı-kırmızılılar, 56. dakikada Yunus Akgün'ün golüyle öne geçti. Yay çevresinde Mertens ile yaptığı verkaç sonrası topu sürerek ceza sahasına giren Yunus, sol ayağıyla yakın mesafeden vuruşunu yaptı ve topu filelere gönderdi ve Cimbom 2-1 öne geçti.

BATSHUAYI'NİN GOLÜ OFSAYTA TAKILDI

Galatasaray, 76. dakikada bir gol daha buldu. Batshuayi, sağ kanattan Mertens'in ceza sahasına açtığı ortada pozisyonu zorlayarak kale ağzında topu ağlara gönderdi fakat pozisyonun ardından yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı ve gol geçerlilik kazanmadı.

EFE AKMAN AVRUPA'DA İLK MAÇINA ÇIKTI

Galatasaray'ın genç yıldızı Efe Akman, karşılaşmanın 87. dakikasında Gabriel Sara'nın yerine oyuna girdi. Bu sezon Süper Lig'de 3 maça sonradan dahil olan 18 yaşındaki Efe, böylelikle sarı-kırmızılı formayla ilk Avrupa maçına çıkmış oldu.

MALMÖ UZATMALARDA ATTI

Son dakikalarda baskı yiyen Galatasaray, 90+2. dakikada kalesindeki gole engel olmadı. Malmö'de Sergio Pena topu ağlarımıza gönderdi ve skor 2-2'ye geldi.

CİMBOM, NAMAĞLUP DEVAM EDİYOR

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca taraflar sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçla namağlup yoluna devam eden temsilcimiz, puanını 12'ye yükseltti. Sarı-kırmızılılar, 7. hafta karşılaşmasında 21 Ocak Salı günü Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i ağırlayacak. Puanını 4 yapan Malmö ise 23 Ocak Perşembe günü Twente'yi konuk edecek.Sarı kırmızılı takım, lig ve Avrupa Ligi'nde henüz mağlubiyet yaşamadı. Galatasaray, Avrupa çıktığı 6 maçta 3 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.