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Hubble Uzay Teleskobu'ndan UGC 8091 Galaksisi Görüntüsü - Son Dakika
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Hubble Uzay Teleskobu'ndan UGC 8091 Galaksisi Görüntüsü

Hubble Uzay Teleskobu, Başak takımyıldızında bulunan UGC 8091 adlı düzensiz cüce galaksiyi görüntüledi. Bu bölge, parlak genç yıldızların bulunduğu bir yıldız oluşum yatağıdır. Görüntü, Hubble'ın iki kamerası kullanılarak çekildi ve uzun yıllar boyunca alınan veriler birleştirildi.

Hubble Uzay Teleskobu\'ndan UGC 8091 Galaksisi Görüntüsü
25.12.2023 - 12:27,
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Hubble Uzay Teleskobu'nu kullanan araştırmacılar, UGC 8091 adı verilen düzensiz cüce galaksiyi görüntüledi. Başak takımyıldızında 7 milyon ışıkyılı uzaklıkta yer alan bu bölge, parlak genç yıldızların bulunduğu bir yıldız oluşum yatağı. Yıldızlar, etraflarındaki gazı aydınlatarak Noel ışıklarını anımsatan ışıltılı bir kütle yaratıyor.

Hubble, UGC 8091 galaksisini görüntüledi

Düzgün olmayan şekli nedeniyle düzensiz galaksi, küçük boyutundan dolayı cüce galaksi olarak adlandırılmıştır. Samanyolu gibi sarmal gökadaların veya pürüzsüz ve eliptik bir şekle sahip olan eliptik gökadaların aksine, düzensiz gökadalar çeşitli şekillerde olabilir. Çoğu zaman bu galaksiler, iki galaksinin birbirine yaklaşıp etkileşime girmesi gibi yerçekimi kuvvetleri nedeniyle tuhaf şekiller almıştır.

Hubble Uzay Teleskobu'ndan UGC 8091 Galaksisi Görüntüsü

Bu özel görüntü, Hubble'ın iki kamerası olan Geniş Alan Kamerası 3 ve Gelişmiş Araştırma Kamerası kullanılarak çekildi ve uzun yıllar boyunca alınan verileri birleştirdi. Hubble'ın cihazları öncelikle insan gözü gibi görünür ışık dalga boyuna bakar. Ancak aynı zamanda morötesi ve kızılötesi dalga boylarının küçük bir kısmına da bakabilirler.

Artık spektrumun kızılötesi kısmındaki nesneleri araştırmak isteyen gökbilimciler, yakın kızılötesinde çalışan üç ve orta kızılötesinde çalışan bir cihaza sahip olan James Webb Uzay Teleskobu'nu kullanma seçeneğine sahip. Ancak Hubble, görünür ışık gözlemleri için astronominin önde gelen araçlarından biri olmaya devam ediyor.

Hubble'dan sıra dışı bir keşif! Sıra sıra dizilmiş galaksiler!

30 yılı aşkın bir süredir Hubble, yakın zamanda jiroskoplarından birinin arızalanmasıyla ilgili bir sorun da dahil olmak üzere çeşitli donanım hataları yaşadı. Ancak Hubble bilim adamlarının söylediğine göre, bunun gibi projeler için çalışmaya ve veri sağlamaya devam ediyor.

Bu projede asıl amaç milyarlarca yıl önce cüce galaksilerin, büyük patlamadan sonra evren genişledikçe soğuyan hidrojeni yeniden ısıtmadaki rolünü araştırmaya çalışmaktı. Hubble Uzay Teleskobu, bilimsel araştırmalar sırasında yakaladığı bu gibi görüntülerle insanları estetiksel açıdan da mest ediyor.

Peki siz bu haber hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete
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Noel, Uzay, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Hubble Uzay Teleskobu'ndan UGC 8091 Galaksisi Görüntüsü - Son Dakika


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