Geleceğin yeni teknolojisi olarak piyasaya sürülmesi beklenen Humane Ai Pin, bugün heyecanlı müşterilerini üzecek bir açıklama yaptı. Şirketin Medya Başkanı Sam Sheffer, teslimatların ertelendiğini duyurdu. İşte haberin detayları…
Humane Ai Pin teslimatları Nisan ayına ertelendi
Yeni başlayan şirketlerin birinci nesil ürünleri ne kadar para ve beğeni toplamış olursa olsun, genellikle zorlu bir süreçten geçer. Bu nedenle, Bay Area merkezli bir başlangıç şirketi olan Humane Ai Pin'in, Mart ayından "Nisan ortasına" kadar ertelediğini duyurması pek şaşırtıcı gelmedi.
Şirketin Medya Başkanı Sam Sheffer, ilk ünitelerin "Mart ayının sonunda fabrikadan çıkmaya başlayacağını" açıkladı. Eğer Humane bu zaman çizelgesine sadık kalırsa, "öncelikli erişim" müşterileri Nisan ayının ortasında üniteyi almaya başlayacak. Geri kalan ön siparişler ise "kısa bir süre sonra" gelecek.
Akıllı telefon devri bitiyor mu? Humane AI Pin satışa çıktı
Humane AI Pin neden popüler oldu?
Humane, Apple'da geçirdiği zaman ve uygun bir şekilde gizemli ön lansman videoları sayesinde, ilk ürünü duyurulmadan önce bile teknoloji dünyasında büyük bir ilgi çekmişti. Ai Pin, sonunda San Francisco'da Kasım ayının başında bir etkinlikte tanıtıldı ve biz de bu giyilebilir teknoloji ile tanışma fırsatı bulduk.
Cihaz, tüketici donanım dünyasında muhtemelen büyüyen bir trendin ilk belirgin örneği olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü daha fazla startup şirketi, yeni form faktörleri için üretken yapay zeka dünyasını kullanmaya çalışıyor. Tabii ki, bu aynı zamanda "yapay zeka akıllı telefonu" yılı olacak, yani platformların GPT modellerinden de yararlanacak.
Şirket şu ana kadar yaklaşık 230 milyon dolar toplamış, bunların arasında geçen yılın 100 milyon dolarlık C Serisi de bulunuyor. Bir ürünün tüketiciye hazır olana kadar ertelenmesi için pek çok neden var.
Erken sipariş eden müşteriler, birinci nesil hatalara bir ölçüde aşinadır, ancak tabi ki sabrın da herkes için bir sınırı var. En azından, bu tür bir ürün yapan şirketin, çoğu zaman yapması gereken şey doğru yerde ve doğru zamanda orada olmasıdır.
Humane Ai Pin şu anda 699 dolarlık ön siparişle satın alınabilir durumda. Biz satın aldık ve elimize ulaştığında kutu açılımını ve deneyimlerini sizlere aktaracağız. Peki siz bu yeni teknoloji hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz.
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