HÜRJET için İspanyol Firmalarla Mutabakat

TÜRK Havacılık Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tarafından milli imkanlarla geliştirilen eğitim uçağı HÜRJET'e yönelik İspanyol firmaları ile mutabakat zaptı imzalandı.

TUSAŞ, anlaşmaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. 'Avrupa yolunda önemli adım' başlığıyla yapılan açıklamada, "Türk havacılığının altın çağı ilerleyişini hızla sürdürüyor. Havacılık tarihimizde yeni bir sayfayı araladık. Airbus koordinasyonunda İspanyol firmaları ile süpersonik jet eğitim uçağımız HÜRJET'e yönelik mutabakat zaptı imzaladık. HÜRJET'in uluslararası yolculuğunda yeni bir sayfa açılacak, milli imkanlarla geliştirdiğimiz HÜRJET İspanya'yı daha da güçlendirecek. Ülkemize ve aziz milletimize hayırlı olsun" denildi.

'VİZYON İHRACATI'

Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün de "Türk mühendisliğinin gururu HÜRJET, artık uluslararası sahnede daha da iddialı. İspanya ile imzalanan bu mutabakat, yalnızca bir iş birliği değil; aynı zamanda bilgi, kabiliyet ve vizyon ihracatıdır. Bu adım, Avrupa ile savunma sanayinde kurduğumuz stratejik iş birliklerinin somut bir yansımasıdır. Gökyüzünde yükselen bu milli hamle, dost coğrafyalara güç, ülkemize ise itibar kazandıracaktır. Emeği geçen tüm ekipleri yürekten tebrik ediyorum" açıklamasını yaptı.