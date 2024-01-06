Hyundai, CES 2024\'te hidrojen enerjisiyle ilgili vizyonunu açıklayacak

Her yıl düzenli olarak yapılan Tüketici Elektroniği Fuarı-CES bu yıl 9-12 Ocak 2024'te Las Vegas'ta yapılacak. Dünyanın bir çok farklı ülkesinden ziyaretçileri ağırlaması bekleniliyor. Markaların yeni ürünlerini tanıtacağı ve gelecek ile ilgili planlarından bahsedeceği CES 2024'e katılacak markalardan Hyundai Motor Company de yeni teknolojilerini ve hidrojenle ilgili vizyonunu açıklamaya hazırlanıyor.

Hyundai, CES 2024'te ne yapacak?

Tüketici elektroniği ve otomotiv dünyasını yakından ilgilendiren etkinlikte Hyundai, hidrojen enerjisi ekosistemi için yazılım ve yapay zeka vizyonunu duyuracak. Hyundai'nin hidrojenle çalışan araçların ve yazılım odaklı dönüşümün insanlığa nasıl faydaları olacağı ile ilgili bilgiler sunması bekleniyor.

Hyundai'nin gelecek planı, hidrojeni kullanan bir topluma doğru geçişi hızlandırmak ve Hyundai Motor Grubu'na bağlı şirketlerin çalışmalarını bir araya getirmek. Hidrojen değer zincirini etkili bir şekilde oluşturmak için de modüler hidrojen araç planlarını açıklaması bekleniyor. Hyundai, yazılımla ilgili de önemli adımlar atacak gibi. Şirket, mobilitenin ötesinde insan odaklı yenilikleri teşvik etmek için yazılım alanında yatırımlarını artıracak.

CES 2024'e katılacak Türk girişimleri belli oldu!

Hyundai'nin CES 2024'te hidrojen enerjisiyle ilgili yapacağı duyurulardan bazıları:

Hidrojenli arabaların daha erişilebilir ve yaygın hale gelmesi için yeni planlar

Mobilitenin ötesindeki yeni teknolojiler ve çözümler

Hidrojenle çalışan kullanan topluma doğru geçişi hızlandırmak için Hyundai Motor Grubu'na bağlı şirketlerin çalışmalarını bir araya getirme

Hidrojen değer zincirini etkili bir şekilde oluşturmak için modüler hidrojen araç planları yapma

Yazılım alanında yatırımları artırmak ve mobilitenin ötesinde insan merkezli yenilikleri teşvik etmek

Hyundai'nin hidrojen enerjisiyle ilgili gelecekteki planları, otomotiv sektörü ve çevre için önemli bir gelişme olarak görülüyor. Şirketin bu alandaki çalışmaları, hidrojenli arabaların daha erişilebilir ve yaygın hale gelmesine yardımcı olabilir.

Hidrojenli araba nedir?

Hidrojenli araçların elektrikli araçlardan temel farkı, elektriğin dışarıdan bir kaynaktan araç içerisindeki bataryaya doldurulması yerine araç içerisinde üretilmesidir. Hidrojenli bir aracın öne çıkan başka bir özelliği, doğaya sadece su damlaları içeren su buharı yaymasıdır.

Buhar, hidrojenin elektriğe dönüşmesini sağlayan tepkime sonucu ortaya çıkar. Dolayısıyla hidrojenli araç modellerinin de tıpkı içten yanmalı araç modellerinde olduğu gibi bir egzoz kısmı bulunur. Fakat bu egzoz kısmından dışarıya sadece su damlaları atılır.