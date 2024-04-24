Hyundai, X üzerinden reklam vermeyi bıraktı - Son Dakika
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Teknoloji

Hyundai, X üzerinden reklam vermeyi bıraktı

Hyundai, X üzerinden reklam vermeyi bıraktı

Hyundai firması, bazı ırkçı paylaşımların gösterildiği reklamların altında yer almasından dolayı X platformunda reklam yayınlamama kararı aldı. Bu karar, teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırdı. X yetkilileri, Hyundai yönetimiyle iletişime geçerek konuyu görüştü. Hyundai yetkilileri, yaşanan olayın marka imajına zarar verebileceğini belirtti ve X'e olan güvenlerini kaybettiklerini açıkladı. Bu karar, X platformunun geleceği için olumsuz bir etki yaratabilir.

24.04.2024 19:09  Güncelleme: 19:36
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Gelen son bilgilere göre, Hyundai firması bir süre X üzerinden reklam yayınlamama kararı aldı. Anında devreye giren bu karar, teknoloji dünyasına bomba gibi düşmüş durumda. X (Twitter) yetkililerinin konu hakkında Hyunda yönetimiyle iletişime geçtiği de gelen bilgiler arasında.

Alınan kararın sebebi ise, ünlü otomobil markasının bazı reklamlarının hemen altında ırkçı paylaşımların gösterilmesi olarak açıklandı. Ancak X platformunun bunu kastet yapmadığı, sitede yer alan reklam algoritmalarının zaman zaman böyle hatalar verebildiği söyleniyor. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…

Hyundai, X üzerinden reklam vermeyi bıraktı

NBC News sitesine oldukça çarpıcı açıklamalarda bulunan Hyundai yetkilileri, yaşanan olayın son derece kabul edilemez olduğunu ve böyle vakaların marka imajına büyük zarar verebileceğini belirtti. Şu an için X'e olan güvenlerini kaybettiklerini belirten yetkililer, sorunun ana kaynağının ne olduğu üzerinde X yönetimi ile sürekli bir istişare halinde olduklarının altını çizdi. Üst düzey X yöneticisi Joe Benarroch da ortaya atılan bu iddiaları tamamen doğruladı.

Hyundai yönetiminin aldığı bu karar, X platformunun geleceği için oldukça negatif olarak değerlendiriliyor. Son dönemde büyük zarar ettiği konuşulan uygulamanın, daha da küçülmeye gideceği hakkında iddialar bile dolaşıyor. Şirketi geçtiğimiz yıl satın alan Elon Musk'ın ise konuyla ilgili yapacağı açıklama merakla bekleniyor. Bu gelişmenin, günün sonunda kullanıcıların yararına olmasını umuyoruz.

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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Hyundai'ın aldığı karar doğru mu? Siz aktif olarak X kullanıyor musunuz? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Hyundai, X üzerinden reklam vermeyi bıraktı - Son Dakika

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