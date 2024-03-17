İBB Belediye Başkan Adayı Dr. Taylan Yıldız ile SDN ofisinde Counter Strike 2 oynayarak hem önümüzdeki seçimi hem de gençlerin teknoloji alanında neleri istediğini ve sahip olması gerekenleri konuştuk.
Başkan adayı ile Counter oynadık!
Dr. Taylan Yıldız, gençlerle iletişim kurmanın ve onların ihtiyaçlarını anlamanın kendisi için çok önemli olduğunu belirtiyor. Teknolojinin ve dijital platformların bu konuda büyük bir rol oynuyor. Gençlerle etkili iletişim kurmak için bu araçları etkin bir şekilde kullanmak gerekiyor.
İstanbul'u yönetmek için teknoloji ve girişimcilik odaklı bir yaklaşım benimseyen Yıldız, belediyelerin, girişimcilik ekosistemini desteklemesi ve teknolojiyi kullanarak şehir yönetimini daha verimli hale getirmesi gerektiğine inanıyor.
Yıldız ayrıca, günümüz siyasetçilerinin de teknoloji, yapay zeka gibi konulara hakim olması gerektiğini savunuyor. Ayrıca, katılımcı demokrasinin ve vatandaşların siyasi süreçlere daha fazla dahil olması gerekiyor.
Son Dakika › Teknoloji › İBB Belediye Başkan Adayı Dr. Taylan Yıldız ile Gençlerin Teknoloji İstekleri Üzerine Konuştu - Son Dakika
Xiaomi, YouTube ile iş birliği yaparak kullanıcılarına ücretsiz YouTube Premium aboneliği dağıtıyor. Bazı modelleri için 6 aya kadar ücretsiz YouTube Premium erişimi sağlayacak. Xiaomi'nin bu teklifi, marka sadakatini artırmak ve kullanıcılara ek bir değer sunmak için stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor.
Geçen yıl kullanıcılarla buluşturulan Nothing Ear (1), şeffaf kablosuz kulaklık sloganıyla dikkat çekmişti. Şimdi ise, beklenen Ear (2) modeli yerine, şaşırtıcı bir şekilde Nothing Ear (stick) piyasaya sürüldü. Yeni kulaklıkta 12.6 mm dinamik sürücü bulunuyor, bu da ses performansının daha da artacağı anlamına geliyor. Ayrıca, Bluetooth 5.2 ve düşük gecikme imkanı sunan Low lag mode teknolojisi gibi özelliklerle geliyor. Nothing Ear (stick), IP54 sertifikasıyla suya ve terlemeye karşı dayanıklı bir tasarıma sahip. Tek şarjla 7 saate kadar müzik dinleme veya 3 saate kadar konuşma süresi sunan kulaklık, şarj kutusuyla birlikte 29 saate kadar müzik ve 12 saate kadar konuşma imkanı sağlıyor. Nothing Ear (stick) ABD'de 99 dolar, Avrupa'da ise 119 euro fiyatla satışa sunulacak.
F-35 için 5 yıl gecikmenin ardından tam oranlı seri üretim kararı alındı. Pentagon, uçağın tüm testleri tamamladığını ve 5. nesil görev olgunluğuna eriştiğini açıkladı. Bu kararla birlikte F-35, 13 Mart 2022 tarihinden itibaren 5. nesil uçak unvanının sahibi oldu.
Geçtiğimiz hafta Insider Gaming'den Tom Henderson'ın sızdırdığı bilgilere göre PlayStation 5 Pro'nun çıkış tarihi, önümüzdeki tatil sezonunda olabilir. Yeni konsolun 4K çözünürlükte geliştirilmiş ve sabit kare hızı sunacağı, ayrıca 8K çözünürlük için bir 'performans modu' olacağı tahmin ediliyor. Ancak stok sorunları ve üretim süreci, talebi karşılamak konusunda bazı zorluklar yaratabilir.
Sony, akıllı telefon pazarında eski günlerine geri dönmek için çalışmalarını sürdürüyor. Yakında piyasaya süreceği Sony Xperia 1 VI modeliyle dikkatleri üzerine çekmeyi hedefliyor. Telefonun tasarımı ince çerçeveler ve dikey üçlü kamera kurulumuyla dikkat çekiyor. Özellikleri arasında 2K ekran çözünürlüğü ve üç adet 48 MP ana kamera sensörü bulunuyor. Sony Xperia 1 VI'nin mayıs ayında tanıtılması bekleniyor.
Güvenlik güçlerinin operasyonlarında kritik öneme sahip olan telsiz bataryaları, ASPİLSAN Enerji tarafından geliştirilen KANGURU akıllı batarya depolama ve şarj sistemi ile daha etkin bir şekilde kullanılabilecek. Bu sistem sayesinde telsiz bataryalarının bakımı düzenli olarak yapılacak ve şarj durumu sürekli olarak izlenebilecek. Ayrıca, KANGURU'nun uzaktan takip imkanı sayesinde bataryaların durumu görülebilecek ve gerektiğinde müdahale edilebilecek. Bu teknolojik çözüm, güvenlik güçlerinin operasyonel verimliliğini artırırken maliyetleri de azaltacak.
Mercedes-Benz, Apptronik robotlarıyla işbirliği yaparak insansı robotları kullanacak ve pilot fabrika olacak. Anlaşmanın detayları henüz açıklanmadı, ancak Mercedes-Benz'in insansı robotlara büyük yatırımlar yapması bekleniyor.
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret ederek, İHA, SİHA, insansız helikopter ve insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'nın üretimi ve çalışmalarını inceledi. Tatar, savunma sanayinin milli olmasının önemine vurgu yaparak, Türkiye'nin yeni yüzyılında önemli işlere imza atılacağına inandığını ifade etti.
Rusya Federasyonu'nda yapılan devlet başkanı seçiminin ikinci gününde katılım oranı yüzde 50'yi geçti. Seçimlerde ciddi bir seçim ihlali meydana gelmediği bildirildi. Uzaktan elektronik oylama ile 80'in üzerindeki bölgede seçime katılım oranı yüzde 57,44'e ulaştı. Oylama sistemine 130 bin siber saldırı gerçekleştiği belirtildi. Rusya'nın güneyindeki bölgeye Ukrayna saldırıları da yaşandı.
WhatsApp'ta engellendiğinizi anlamanın birkaç yolu vardır. Profil resmi ve durumu değişmiyorsa, son görülme kaybolursa, mesajlar teslim edilmiyor ve aramalar başarısız oluyorsa veya birini gruba ekleyemiyorsanız, muhtemelen engellenmişsiniz.
Dijital dönüşümün lokomotifi olan internetin yaygınlaşmasıyla hayatımıza giren NFT'ler, siyasette de kullanılmaya başlandı. Bağımsız İBB adayı Taylan Yıldız, seçim kampanyası için fon oluşturmak amacıyla NFT satışı yapmaya başladı. Web sitesi üzerinden 1 milyon 453 bin pikselden oluşan bir resmin her bir pikselini 20 TL'den satışa sunan Yıldız, şu ana kadar 1,135 pikselin satıldığını belirtti. NFT'ler, dijital varlıkların sahipliğini kanıtlayabilen benzersiz bir tanımlayıcıdır ve müzik, oyun, film gibi sanat eserlerinin taklit edilmesini zorlaştırmasıyla popüler hale gelmiştir.
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