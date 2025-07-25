IDEF 2025'te imza yağmuru: TÜBİTAK, yerli teknoloji için kolları sıvadı - Son Dakika
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IDEF 2025'te imza yağmuru: TÜBİTAK, yerli teknoloji için kolları sıvadı

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IDEF 2025\'te imza yağmuru: TÜBİTAK, yerli teknoloji için kolları sıvadı
25.07.2025 13:40  Güncelleme: 14:55
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IDEF 2025\'te imza yağmuru: TÜBİTAK, yerli teknoloji için kolları sıvadı
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, IDEF 2025 kapsamında TÜBİTAK ile savunma sanayii alanında 8 stratejik anlaşmaya imza attı. TSK'nın dijital altyapısından yerli mühimmat teknolojilerine uzanan iş birlikleriyle, savunmada milli teknoloji hamlesi hız kazandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 17'nci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) TÜBİTAK ile savunma sanayii alanındaki imza törenlerine katıldı.

İstanbul'da düzenlenen 17'nci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025), 4'üncü gününde yoğun ilgiyle devam ediyor. Fuara katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK-Savunma Sanayii İmza Törenleri'nde çeşitli iş birliklerine imza attı.

8 ANLAŞMA

Fuarda Bakan Kacır, TSK Bulut Bilişim Sistemi Projesi Faz-1 Safir Bulut Entegrasyonu ve Çoklu Bulut Platformu Geliştirme Sözleşmesi, TSK Bulut Bilişim Sistemi Projesi Faz-1 Teknik Destek Hizmet Alımı Sözleşmesi, TSK Bulut Bilişim Sistemi Projesi Faz-1 Ethernet Kripto Cihazlarının Geliştirilmesi (EKC-100G) Sözleşmesi, Liman(MYS) Ürünü Tanıtım ve Pazarlama Alanında İş Birliği Anlaşması, TÜBİTAK MAM HAVELSAN Savunma, Uzay Malzeme ve İklim Değişikliği Alanlarında Yeni Nesil Teknolojilere Yönelik Ortak AR-GE ve Ticarileşme İş Birliği Protokolü, TÜBİTAK SAGE - ASFAT, MK-83 Uçak Bombasına Uyumlu Gökçe-83 Güdüm Kiti Üretimine İlişkin Mutabakat Zaptı, TÜBİTAK BİLGEM - ASFAT, TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi (HSHM) Projesi Mutabakat Protokolü ve TÜBİTAK - SAHA İSTANBUL - ODTÜ SAHA MBA - ODTÜ Yüksek Lisans Niyet Protokolü anlaşmalarına imza attı.

Kacır'a imza töreninde, TUBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın, HAVELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Ali Mantar ve ASFAT Genel Müdürü Mustafa İlbaş eşlik etti.

Kaynak: DHA

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