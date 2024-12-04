IFTEX 2025: Filtrasyon Sektörünün Global Buluşma Noktası İstanbul'da - Son Dakika
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Teknoloji

IFTEX 2025: Filtrasyon Sektörünün Global Buluşma Noktası İstanbul'da

IFTEX 2025: Filtrasyon Sektörünün Global Buluşma Noktası İstanbul\'da

Filtrasyon sektörü, 28-30 Ağustos 2025 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleşecek olan İstanbul Filtre Endüstrisi, Teknolojileri ve Yan Sanayi Fuarı (IFTEX 2025) ile yenilikçi teknolojileri tanıtacak. Fuar, sektördeki oyuncular için verimli çözümler geliştirilmesine olanak tanıyacak.

04.12.2024 11:08  Güncelleme: 11:10
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FİLTRASYON sektörü, yenilikçi teknolojileri tanıtmak ve değerlendirmek için 28-30 Ağustos 2025'te İstanbul Fuar Merkezi'nde bir araya gelmeye hazırlanıyor. İstanbul Filtre Endüstrisi, Teknolojileri ve Yan Sanayi Fuarı (IFTEX 2025), global çapta bir buluşma noktası olmayı hedefliyor. Fuarda daha verimli ve etkili çözümler geliştirilmesi için dinamik bir zemin oluşturulması planlanıyor.

Düzenledikleri fuara ilişkin açıklamalarda bulunan Uluslararası etkinlik ve sergi organizasyonu şirketi B2B Fairs Genel Müdürü Barış Salur,, "Organizasyonunu üstlendiğimiz IFTEX 2025, dünyanın buluşma noktası konumundaki İstanbul'da, filtrasyon sektörüne yönelik global çapta gerçekleştirilecek ilk fuar. İç pazarın yanı sıra, ihracat hedefli planlamalara da sahne olacak fuar, uluslararası arenada şimdiden yankı uyandırmaya başladı. Sektör oyuncularının sektörün sesi olarak görebileceği ve global şirketlerle bir araya gelebileceği bir zemin hazırlıyoruz" dedi.

'DAHA VERİMİLİ VE ETKİLİ ÇÖZÜMLER GELİŞTİRİLMESİNE KAPI ARALAYACAĞIZ'

Filtrasyon pazarının son yıllarda güçlü bir büyüme ivmesi kazandığını belirten Salur, "Endüstriyel ihtiyaçların yanı sıra, artan nüfus, kentleşme ve sanayileşmeyle birlikte temiz su ve hava ihtiyacı daha da önem kazanırken, filtrasyon teknolojileri bu ihtiyaçlara cevap verebilmek için hızla gelişmeye devam ediyor. Özellikle endüstriyel süreçlerde, sıvı arıtmada ve hava temizleme sistemlerinde filtrasyonun önemi giderek artıyor. Bu büyüme trendinin yakın gelecekte de devam etmesi ve endüstriyel filtrasyon pazarının 34 milyar doları aşması bekleniyor. Biz de düzenleyeceğimiz fuarla birlikte son teknolojileri tanıtacağız ve inceleyeceğiz. Filtrasyon sistemlerinde daha verimli ve etkili çözümler geliştirilmesine kapı aralayacağız" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Teknoloji, İstanbul, Ekonomi, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji IFTEX 2025: Filtrasyon Sektörünün Global Buluşma Noktası İstanbul'da - Son Dakika

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