İlter Avşar'ın Sosyal Medya Serüveni: Büyük Çaydan Büyük Başarıya! - Son Dakika
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Teknoloji

İlter Avşar'ın Sosyal Medya Serüveni: Büyük Çaydan Büyük Başarıya!

İlter Avşar\'ın Sosyal Medya Serüveni: Büyük Çaydan Büyük Başarıya!

Büyük çay ve büyük kahve ile başladığı serüvenine büyük porsiyonları ekleyerek eğlenceli içerikler çıkaran Avşar, kısa sürede sosyal medyada en çok aranan kişiler listesine adını yazdırdı. TikTok ve Instagram'da yaklaşık 1 milyonun üzerinde takipçisi olan bu fenomen, her türlü eleştiriyi beğenerek tiye almasıyla da dikkat çekiyor.

07.08.2024 13:36
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İlk videolarında devasa çay ve kahve fincanları ile izleyicilerin karşısına çıkan Avşar, bu sıra dışı yaklaşımıyla kısa sürede büyük ilgi topladı. "İnsanlar günlük hayatlarında hep aynı şeyleri yapıyorlar, ben de bu rutinleri biraz daha eğlenceli ve farklı hale getirmek istedim," diyen Avşar, dev fincanlarla başladığı serüvenine büyük porsiyonları da ekledi.

Yemek videolarında dev hamburgerler, dev pizzalar ve hatta dev tatlılarla dikkat çeken Avşar, yaratıcılığı ve büyük porsiyonlarıyla izleyicilerin beğenisini kazandı. "İnsanlar büyük porsiyonları izlemeyi seviyor çünkü bu, günlük hayatın stresinden kaçmanın bir yolu," diye açıklayan Avşar, devasa yemeklerin izleyiciler üzerinde nasıl bir etki yarattığını da vurguluyor.

İlter Avşar'ın Sosyal Medya Serüveni: Büyük Çaydan Büyük Başarıya!

Avşar'ın en dikkat çeken özelliklerinden biri, sosyal medyada aldığı eleştirileri mizahi bir şekilde tiye alması. "Sosyal medyada herkesin bir fikri var ve bu fikirlerin çoğu eleştirel olabiliyor. Ben de bu eleştirileri ciddiye alıp sinirlenmek yerine, onları beğenerek ve tiye alarak kendime eğlence çıkardım," diyen Avşar, bu mizahi yaklaşımıyla takipçilerinin de büyük beğenisini topluyor.

"İnsanlar, eleştirileri nasıl karşıladığımı gördüklerinde daha da bağlanıyorlar çünkü kimse mükemmel değil ve ben de bunun farkındayım," diye ekleyen Avşar, doğal ve samimi tavırlarıyla sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesi oluşturmayı başardı. Avşar'ın dev porsiyonlarla dolu eğlenceli videoları, günlük hayatın monotonluğundan sıyrılmak isteyenler için ideal bir kaçış sunuyor.

İlter Avşar'ın Sosyal Medya Serüveni: Büyük Çaydan Büyük Başarıya!

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Son Dakika Teknoloji İlter Avşar'ın Sosyal Medya Serüveni: Büyük Çaydan Büyük Başarıya! - Son Dakika

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