İnegöl Belediyesi öğrencileri robot yarışmasına götürdü

05.05.2026 11:52  Güncelleme: 11:54
Bu yıl Antalya'da 18'incisi düzenlenecek olan 2026 Uluslararası MEB Robot Yarışmasına İnegöl'den 88 öğrenci ve 14 danışman öğretmen katılıyor.

Bu yıl Antalya'da 18'incisi düzenlenecek olan 2026 Uluslararası MEB Robot Yarışmasına İnegöl'den 88 öğrenci ve 14 danışman öğretmen katılıyor. 6-8 Mayıs tarihlerinde yapılacak organizasyon için öğrenciler İnegöl Belediyesi desteği ile Antalya'ya hareket etti.

Antalya'da düzenlenecek olan 18. Uluslararası MEB Robot Yarışması başlıyor. "Yeşil Vatan, Mavi Gelecek" temasıyla 6-8 Mayıs 2026 tarihlerinde Antalya Spor Salonunda gerçekleştirilecek organizasyon Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise sayılı büyük robot yarışmalarından biri olarak kabul ediliyor. Uluslararası MEB Robot Yarışması; Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Türk İş Birliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) iş birliğinde düzenleniyor.

İnegöl Belediyesi'nden ulaşım desteği

Çizgi İzleyen Temel Seviye (ortaokul ve dengi okullar), Su Üstü Robot (ortaokul ve dengi okullar), Tasarla-Çalıştır Temel Seviye (ortaokul ve dengi okullar), Tozkoparan Robot (ortaokul ve dengi okullar), Endüstriyel Robotik Kol, Hızlı Çizgi İzleyen, İnsansız Hava Aracı (Mini Drone), Labirent Ustası, Mini Sumo, Otonom Araç, RC Sabit Kanat Uçak, Serbest Proje, Su Altı Robot (SAR), Tasarla-Çalıştır, Yumurta Toplama ve Siber Güvenlik olmak üzere 16 kategoride gerçekleştirilecek yarışmaya İnegöl'den de katılım oldukça yoğun. 88 öğrenci ile 14 danışman öğretmen 2026 Uluslararası MEB Robot Yarışması için Antalya'ya gitti. Bu önemli organizasyon için öğrenci ve öğretmenlerin ulaşımını ise İnegöl Belediyesi sağladı. Öğrenciler Pazartesi'yi Salı'ya bağlayan gece Gastro İnegöl Restoranı önünden 3 otobüsle Antalya'ya gitmek üzere hareket ettiler.

Başkan Taban'dan öğrencilere başarı dileği

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise sayılı büyük robot yarışmalarından biri olan MEB Robot Yarışmasına katılan İnegöllü öğrencilere başarılar diledi. Gençlerin ve öğrencilerin her an yanlarında olduklarını hatırlatan Başkan Taban, "Öğrencilerimizin nerede desteğe ihtiyacı varsa biz kurum olarak yanlarındayız. Böylesine önemli bir organizasyon için de 88 öğrencimiz ile 14 danışman öğretmenimizin ulaşımı noktasında katkı sunduk. Bu tür organizasyonları önemsiyoruz. Öğrencilerimizin tecrübe kazanması, kendilerini geliştirmesi adına faydalı organizasyonlar. İnşallah yarışmalar neticesinde de güzel sonuçlarla geleceklerine inancımız tam" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

