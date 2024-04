İngiltere Alzheimer hastalığını erken teşhis etmek için kan testleri yapıyor

Teksan Go On: Taşınabilir Güç İstasyonu İncelemesi

Teksan, yeni taşınabilir güç istasyonu olan Teksan Go On'u piyasaya sürdü. Hem pratik kullanımı hem de taşıma kolaylığı sunan bu ürün, güneş enerjisiyle çalışabilme özelliğiyle dikkat çekiyor. Ürün, akıllı telefonlar, tabletler, dizüstü bilgisayarlar ve diğer elektronik cihazları şarj etmek için geniş bir uyumluluk sunuyor. Teksan Go On, kullanıcıların seyahatlerinde ve açık hava etkinliklerinde kolayca taşınabiliyor ve güvenlik önlemleriyle güvenilir performans sunuyor.