İngiltere'de basit şifre kullanımı yasaklanıyor - Son Dakika
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Teknoloji

İngiltere'de basit şifre kullanımı yasaklanıyor

İngiltere\'de basit şifre kullanımı yasaklanıyor

İngiltere Bilim, Yenilik ve Teknoloji Bakanlığı, tüketicileri siber saldırılardan korumak için yeni bir adım attı. Artık, internete bağlı olan tüm cihazların zayıf şifre ile korunması yasak. Bu yasa dünya çapında bir ilk ve İngiltere'nin internet kullanımında dünyanın en güvenli yerlerinden biri olmasını hedefliyor. Üreticiler de güçlü şifreleme sistemleri kullanmak zorunda kalacaklar.

29.04.2024 19:09
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Hepimizin başına gelmiştir, yeni bir cihaz aldığımızda çoğu zaman şifreyi "12345" gibi basit bir şey yaparız. Ama artık İngiltere'de bu dönem sona eriyor. İngiltere Bilim, Yenilik ve Teknoloji Bakanlığı, tüketicileri siber saldırılardan korumak için yeni bir adım attı. Artık, internete bağlı olan tüm cihazların zayıf şifre ile korunması yasak. Yani, basit şifreler tarih oluyor.

İngiltere'de basit şifre kullanımı yasaklanıyor

Bilim ve Teknoloji Bakanı Jonathan Berry bu konuda oldukça iddialı. Dediğine göre, bu yasa dünya çapında bir ilk. Berry, İngiltere'nin internet kullanımında dünyanın en güvenli yerlerinden biri olmasını hedefliyor. Bu yasalarla birlikte, akıllı cihaz sahipleri artık daha rahat bir nefes alabilecek, çünkü cihazlarını olası hacker saldırılarına karşı daha iyi koruyabilecekler.

İngiltere'de basit şifre kullanımı yasaklanıyor

Bu yeni yasa, üreticileri de zorluyor. Onlar da artık ürettikleri cihazlarda güçlü şifreleme sistemleri kullanmak zorundalar. Bu sayede, cihazlarınızı siber suçlulardan korumak daha kolay olacak. Basit şifreler kullanılmaya devam edilirse, bir gün kahve makinenize bile güçlü bir şifresi koymanız gerekebilir.

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Basit şifrelerin kullanımını yasaklamak, siber güvenlikte atılan önemli bir adım olsa da, bireylerin ve kurumların alabileceği başka önlemler de var. Öncelikle, tüm cihazlar için karmaşık ve benzersiz şifreler oluşturmak, güvenlik risklerini azaltmanın en etkili yollarından biri.

İngiltere'de basit şifre kullanımı yasaklanıyor

Şifre yöneticileri kullanarak bu şifreleri saklamak ve düzenli olarak güncellemek ise kullanıcıların işini kolaylaştırabilir. Ayrıca, iki faktörlü doğrulama (2FA), hesaplara ek bir koruma katmanı ekleyerek, yetkisiz erişimi büyük ölçüde engelleyecektir. Kurumlar için siber güvenlik eğitimleri düzenlemek ve çalışanları potansiyel tehditler konusunda bilinçlendirmek de önemli.

Bu tür eğitimler, özellikle sosyal mühendislik saldırılarına karşı korunmada kritik bir role sahip. Son olarak, güvenlik yazılımlarını güncel tutmak ve düzenli sistem taramaları yapmak, siber tehditlere karşı proaktif bir savunma sağlıyor.

İşin özü, teknoloji dünyasında güvenlik her geçen gün daha da önemli hale geliyor ve İngiltere bu konuda önemli bir adım atmış durumda. Bakalım diğer ülkeler de bu adımları takip edecek mi? Siz bu yasak hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji İngiltere'de basit şifre kullanımı yasaklanıyor - Son Dakika

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