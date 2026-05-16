Rektör Akpolat, İpek Yolu Kariyer Fuarı\'ndaki stantları ziyaret etti

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, İnönü Üniversitesi ev sahipliğinde Malatya Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi'nde düzenlenen İpek Yolu Kariyer Fuarındaki stantları gezdi.

Rektör Prof. Dr. Nusret Akpolat, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süleyman Nihat Şad, Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Çelik, Kariyer Merkezi Koordinatörü Doç. Dr. Necati Çobanoğlu, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Hakan Tunç ve beraberindekiler fuar alanındaki stantları ziyaret etti.

Rektör Prof. Dr. Akpolat, kamu kurumları, özel sektör temsilcileri ve öğrenci topluluklarının açtığı stantlarda görev alan katılımcılarla sohbet ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinliklerde kariyer planlaması, staj imkanları ve sektör ile üniversite üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Fuar alanındaki sosyal ve kültürel aktiviteleri de yakından takip eden Akpolat, öğrencilerle bir araya gelerek etkinliklere katıldı. - MALATYA