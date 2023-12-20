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Yapay zeka, yaşam hikayenize dayanarak ölüm ve gelir tahminleri yapabiliyor - Son Dakika
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Yapay zeka, yaşam hikayenize dayanarak ölüm ve gelir tahminleri yapabiliyor

Bilim insanları, yaşam hikayeleri temel alınarak ölüm ve gelir tahminlerinde bulunan "Life2vec" adlı yapay zeka modelini geliştirdi. Danimarka'daki geniş veri havuzunu kullanarak yüzde 78 doğruluk oranına ulaşan bu model, gelir, meslek, ikamet yeri gibi 6 milyondan fazla gerçek kişinin bilgilerini değerlendiriyor

Yapay zeka, yaşam hikayenize dayanarak ölüm ve gelir tahminleri yapabiliyor
20.12.2023 - 15:20,
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Bilim insanları, yaşam hikayeleri temel alınarak ölüm ve gelir tahminlerinde bulunan "Life2vec" adlı yapay zeka modelini geliştirdi. Danimarka'daki geniş veri havuzunu kullanarak yüzde 78 doğruluk oranına ulaşan bu model, gelir, meslek, ikamet yeri gibi 6 milyondan fazla kişinin bilgilerini değerlendiriyor.

6 MİLYONDAN FAZLA İNSANIN BİLGİSİ ENTEGRE EDİLDİ

Gelir, meslek, ikamet yeri, yaralanmalar ve hamilelik gibi 6 milyondan fazla insanın bilgisi bu modele entegre edildi. Life2vec, önceki algoritmalar gibi çalışan ancak ChatGPT gibi bir sohbet robotu olarak işlev gören bir yapay zeka modeli.

İnsanların ölüm tarihlerini tahmin eden yeni bir yapay zeka modeli geliştirildi

HAYAT HİKAYELERİ ANALİZ EDİLEREK ÖLÜM TARİHLERİNİ TAHMİN EDİYOR

Bu teknoloji, bireylerin hayat hikayelerini analiz ederek gelecekteki ölüm ve gelir durumlarını tahmin etmektedir. Life2vec, veri zengin cümleler dizisi halinde yazılmış insan hayatlarından alınan bilgilerle öğrenildi ve 2008'den 2016'ya kadar olan verilerle eğitildi.

İnsanların ölüm tarihlerini tahmin eden yeni bir yapay zeka modeli geliştirildi

MODEL HALKIN VE ŞİRKETLERİN KULLANIMINA AÇIK DEĞİL

Baş araştırmacı Sune Lehmann, modelin kişisel bilgileri koruma amacı güttüğünü ve halkın veya şirketlerin kullanımına açık olmadığını vurguladı. Lehmann, bu yapay zekanın Danimarka'dan elde edilen verilere dayandığını ve bu nedenle diğer ülkelerde yaşayanlar için geçerli olmayabileceğini belirtti.

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Teknoloji
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Son Dakika Teknoloji Yapay zeka, yaşam hikayenize dayanarak ölüm ve gelir tahminleri yapabiliyor - Son Dakika


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