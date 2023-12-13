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Insomniac Games hacklendi! Neler ele geçirildi? - Son Dakika
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Insomniac Games hacklendi! Neler ele geçirildi?

Insomniac Games, bir hack grubunun hedefi oldu ve siber saldırı sonucunda önemli bilgiler ele geçirildi. Siber saldırganlar, verileri yayınlamadan önce fidye talep etti.

Insomniac Games hacklendi! Neler ele geçirildi?
13.12.2023 - 07:13,
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Son yıllarda teknolojinin önemli bir seviyede ilerlemesi, yeni siber saldırı yöntemlerinin ortaya çıkmasına yol açtı. Bu yöntemleri kullanan siber saldırı grupları ise büyük şirketleri hedef alıyor. Son olarak ünlü oyun geliştiricisi Insomniac Games, bir hack grubunun hedefi oldu. Siber saldırı sonucunda önemli bilgiler ele geçirildi.

Insomniac Games hacklendi! Neler ele geçirildi?

Bilmeyenler için Insomniac Games, Marvel's Spider-Man, Spider-Man 2 ve Spider-Man: Miles Morales oyunları ile bilinen ABD merkezli bir oyun geliştiricisi. Sony Interactive Entertainment'ın sahibi olduğu stüdyo, kısa süre önce siber saldırı kurbanı olmasıyla gündeme geldi.

Insomniac Games hacklendi! Neler ele geçirildi?

Daha önce China Energy gibi büyük şirketleri hacklemesiyle adından söz ettiren "Rhysida" adlı grup, Insomniac Games'e siber saldırı gerçekleştirdiklerini açıkladı. Ekip, bunu kanıtlamak için şirket ile ilgili bazı veriler yayınladı.

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Bu veriler arasında önemli e-posta yazışmaları ve ıslak imzalı belgeler ve eski Insomniac Games çalışanlarının pasaport çıktıları yer aldı. Bununla beraber Spider-Man oyunundaki Örümcek Adam karakterini seslendiren Yuri Lowenthal ile ilgili bir belge de sızdı. Fakat paylaşılan bu bilgiler arasında en dikkat çekeni, şirketin yeni oyunundan bir görüntü oldu.

Hack grubu, Insomniac Games'in ilk olarak 2021 yılında duyurduğu Marvel's Wolverine oyunundan bir ekran görüntüsü de sızdırdı. Söz konusu bu oyunun 2024'ün sonuna kadar piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Insomniac Games hacklendi! Neler ele geçirildi?

Rhysida grubu, şirkete, ele geçirdikleri bütün verileri yayınlamadan önce 7 gün süre tanıdı. Siber saldırganlar, 50 Bitcoin veya 2 milyon dolardan biraz fazla fidye istiyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce oyun devi, fidye verecek mi? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete
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