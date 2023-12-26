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Insomniac Games Hacklendi: Spider-Man 2 PC Sürümü Sızdırıldı - Son Dakika
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Insomniac Games Hacklendi: Spider-Man 2 PC Sürümü Sızdırıldı

Marvel's Spider-Man ve Ratchet & Clank serilerinin geliştiricisi Insomniac Games, önemli bir hack girişiminin hedefi oldu. Şirketin bilgileri sızdırıldı ve gelecek oyunlarda kritik detaylar ortaya çıktı. Ayrıca Spider-Man 2 PC sürümünden ekran görüntüleri de yayınlandı. Hackerlar, çalınan bilgileri internette yayınlamaya başladı. Insomniac'ın gelecek planları ve Marvel oyunlarının yol haritası da ortaya çıktı. Şirketin sessizliğini bozarak hack saldırısına yanıt verdi ve destek için minnettarlığını ifade etti.

Insomniac Games Hacklendi: Spider-Man 2 PC Sürümü Sızdırıldı
26.12.2023 - 10:27,
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Marvel's Spider-Man ve Ratchet & Clank serilerinin geliştiricisi Insomniac Games geçtiğimiz haftalarda önemli bir hack girişiminin hedefi oldu. Şirketin neredeyse bütün bilgileri sızdırıldırken, gelecek oyunlarda da kritik detaylar ortaya çıktı. Ayrıca son olarak Spider-Man 2 PC sürümünden ekran görüntüleri geldi.

Spider-Man 2 PC sürümü böyle görünebilir

Rhysida isimli bir hacker grubu, Insomniac'dan yaklaşık 1.67 terabayt veri çaldıklarını iddia etti. Gizli belgelerin ve oyunların sızmasını önlemek için 2 milyon dolar fidye talep etti. Insomniac ödeme yapmayı reddedince, hackerlar, çalınan bilgileri internette yayınlamaya başladı.

Insomniac Games Hacklendi: Spider-Man 2 PC Sürümü Sızdırıldı

Şimdiye kadar sızdırılan veriler Insomniac'ın yeni Wolverine oyununun nasıl görüneceğini gözler önüne serdi. Ayrıca Insomniac'ın yol haritası da ortaya çıktı ve stüdyonun 2030'a kadar planlanan Marvel oyunlarını gözler önüne serdi.

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Geliştirilecek oyunlar arasında Venom ve X-Men'in yanı sıra Spider-Man ve Ratchet & Clank için devam yapımları da bulunuyor. Ancak yakın zaman için en önemlisi, Marvel's Spider-Man 2 PC sürümünün sızması oldu.

Şirket içi belgeler, PC sürümünün 4,6 milyon dolarlık bir maliyetle Mart 2024'te tamamlanacağını gözler önüne serdi. Oyun muhtemelen 2025 yılına kadar bilgisayarlara sürülmeyecek olsa da, şirketin gelecek planlarının deşifre olduğunu belirtmek gerekiyor.

Insomniac Games Hacklendi: Spider-Man 2 PC Sürümü Sızdırıldı

Hack saldırısına yanıt olarak Insomniac Games sessizliğini bozdu ve oyun topluluğundan aldığı destek için minnettarlığını ifade etti. X üzerinden bir açıklama yayınlayan şirket, siber saldırının geliştirme ekibi üzerindeki duygusal etkisini anlattı.

Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce Wolverine ve Spider-Man oyunlarının akıbeti ne olacak? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.

Kaynak: Shiftdelete
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Marvel, Oyun, Güvenlik, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Insomniac Games Hacklendi: Spider-Man 2 PC Sürümü Sızdırıldı - Son Dakika


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