Instagram açılıyor mu? Kritik görüşme başladı, Bakan'dan olumlu bir mesaj var - Son Dakika
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Teknoloji

Instagram açılıyor mu? Kritik görüşme başladı, Bakan'dan olumlu bir mesaj var

Instagram açılıyor mu? Kritik görüşme başladı, Bakan\'dan olumlu bir mesaj var

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Instagram yetkilileri arasındaki görüşme başladı. Görüşme öncesi açıklama yapan Bakan Uraloğlu "Taleplerimizin karşılanması hususunda gereğini yapacaklarını umuyor; olumlu gelişmelerin olmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

05.08.2024 11:50
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) popüler sosyal medya platformu Instagram'a uyguladığı erişim engeli sürüyor.

Cuma gününden bu yana erişime kapalı olan Instagram'ın açılması içinse bugün önemli bir görüşme gerçekleşiyor. Masada BTK, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Instagram yetkilileri var.

URALOĞLU: TALEPLERİMİZ KARŞILANIRSA OLUMLU GELİŞMELER YAŞANABİLİR

Görüşmeyle öncesi açıklama yapan Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu şunları kaydetti; "Katalog suçları çerçevesinde uyguladığı politikalar karşısında erişim engeli getirdiğimiz sosyal medya platformu Instagram yetkilileri ile geçtiğimiz hafta bir görüşme yapıldı. Gerçekleştirilen görüşmede; Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uyulması konusunda hassasiyetlerimiz iletildi. Bugün kendileri ile öğleden sonra yeniden bir araya gelinilecek. Taleplerimizin karşılanması hususunda gereğini yapacaklarını umuyor; olumlu gelişmelerin olmasını bekliyoruz."

Instagram açılacak mı? Bakan Uraloğlu sosyal medya platformu yetkilileriyle görüşecek

TÜRKİYE'DE 57 MİLYON KULLANICISI VAR

Instagram aylık 2 milyardan fazla aktif kullanıcısıyla Facebook ve YouTube'un arından dünya genelinde en fazla kullanılan platform. Türkiye 57,1 milyon kullanıcısıyla, dünyada en fazla instagram kullanan beşinci ülke.

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Son Dakika Teknoloji Instagram açılıyor mu? Kritik görüşme başladı, Bakan'dan olumlu bir mesaj var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Emin Ceylan: hiç Temelli açılmazsa daha iyi olur tiktok'a da bir el atsanız elinize sağlık diyelim 70 11 Yanıtla
  • Merkan Bey: koskacaman devlet instagram ile masaya oturuyor yazikki ne yazık 54 19 Yanıtla
    Zafer El: başka işleri yok 9 5
  • Mehmet Aydın: Ulaan her sorun bitti şimdi insagramın açılıp açılmacana kaldık 45 19 Yanıtla
    Zafer El: sizene milletin insegramindan karisa karisa bunumu buldunuz devlet bunu sizene milletin interneti 12 9
  • Bilgehan Göktürk: Açmasınlar, Instagram dolandırıcı dolu...Açacaksalarda o dolandırıcıları kaldırma şartı koysunlar... 38 3 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: açmayın 15 5 Yanıtla
  • İlhan İnan: TEMELLİ KA PA TIL SIN........ 11 4 Yanıtla
  • Nesrin Turhan: Çok lazım dimi 5 4 Yanıtla
  • Murat Gürsen: Çok yazık bukadar korkmayın insanların haber alma kaynağından. Er geç hiçbirşey gizli kalmıyor hep çıkıyor ortaya. Başka işinşz gücünüz kalmadı tek derdiniz bu oldu. Yazık ki ne yazık. 5 2 Yanıtla
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SON DAKİKA: Instagram açılıyor mu? Kritik görüşme başladı, Bakan'dan olumlu bir mesaj var - Son Dakika
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