Instagram için yapay zeka ile yazma özelliği geliyor

Yapay zeka 2023 ortasından itibaren tüm dünyayı kasıp kavuruyor. Microsoft ve Google'ın başını çektiği sektörde küçük ölçekli bir çok teknoloji firması da sivrilmeye başladı. Ancak yapay zeka konusunda geride kalan Meta, bu treni kaçırmak istemiyor. Bu anlamda firma Instagram için de yapay zeka özelliği hazırlığında.
Instagram için yapay zeka ile yazma özelliği yolda
Dünyanın en fazla kullanılan sosyal medya uygulamalarından olan Instagram, sonunda yapay zeka özelliği ile karşımıza çıkıyor. X platformunda Instagram özellikleri için sızıntıları paylaşan Alessandro Paluzzi, yeni bir sızıntıya yer verdi.
Buna göre sosyal medya devi yapay zeka ile DM atma özelliği geliştiriyor. Paluzzi'nin paylaştığı Instagram DM ekranında Write with AI yani yapay zeka ile yazma seçeneği dikkat çekiyor. Yapay zeka ile yazma özelliği için Meta'nın SeamlessM4T yapay zeka modeli karşımıza çıkması da olası.
Bu yapay zeka Ağustos ayında karşımıza çıktı ve yaklaşık 100 dilde anlama ve çeviri yapma özelliğine sahip. Yani Instagram üzerinden Google Çeviri kullanmadan da çeviri yapmak mümkün olma ihtimali de var. Ancak Instagram yapay zeka ile yazma özelliği için çeviri imkanı sunup sunmadığı belli değil.
Instagram'ın yeni özelliği açıklandı! Dolandırılmaya son
Bu basit özellik aslında sosyal medya platformunun yapay zeka özellikleri arasında en az dikkat çekeni. Ekim ayında da platformun yapay zeka ile çalışan sanal arkadaş üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Anladığımız kadarıyla Meta çok daha komplike çalışan bir yapay zeka sistemi kurmaya çalışıyor. Sosyal medya uygulaması, kişisel asistan gibi de davranacak olan yapay zeka arkadaşı özelliğini henüz kullanıcılara sunmadı.
Meta, rakiplerinin gerisinde kalmış olsa da SeamlessM4T yapay zeka modeli ile bu yarışa geriden de olsa katılma imkanına hala sahip. Yine teknoloji devi Apple'ın da yapay zeka devrimine ancak iOS 18 ile katılacağını da unutmamak gerekiyor.
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