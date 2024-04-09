Intel, NVIDIA\'nın liderliğinde olan yapay zeka çipi pazarında rekabeti kızıştırıyor

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Intel, NVIDIA'nın liderliğinde olan yapay zeka çipi pazarında rekabeti kızıştıracak. Şirket tarafından düzenlenen Intel Vision 2024 etkinliği kapsamında en yeni Intel Gaudi 3 tanıtıldı. Peki NVIDIA H100 ile yarışacak Gaudi 3 neler vadediyor?

Intel Gaudi 3 özellikleri

TSMC'nin 5nm süreci üzerine inşa edilen Gaudi 3; 32 tensor çekirdeğine sahip. Donanımda büyük artış olmamasına rağmen Intel, Gaudi 3'ün büyük dil modellerinde Nvidia H100'den daha iyi olduğunu iddia etti.

Gaudi 3 çipi saniyede 1,8 trilyondan fazla kayan nokta işlemi ile makine öğrenimi performansında büyük bir artış vadediyor. Meta Llama 2, GPT-3 ve Falcon dil modelleriyle yapılan testlerde performansta yüzde 50 ve verimlilikte yüzde 40 daha başarılı olduğunu belirtiyor.

Ayrıca bir önceki modele kıyasla bellek bant genişliğinde 1,5 kat artış sunuyor. BF16 için 4 kat daha fazla yapay zeka hesaplamasının kapısını aralıyor.

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Öte yandan 900 watt enerjiye ihtiyaç duymasıyla; bir önceki modele kıyasla yüzde 50 daha fazla güç çekiyor. Ancak Intel, daha yüksek güçlü sıvı soğutmalı versiyonları satışa sunacağını ifade etti. Tüm modeller PCIe Gen 5 x16 arayüzü üzerinden sunuculara bağlanacak.

Gaudi 3'ün 2024'ün üçüncü çeyreğinde tedarik ortaklarına gönderilmesi planlanıyor. Intel, büyük ortaklar arasında Dell Technologies, HPE, Lenovo ve Supermicro olduğunu ifade etti.

Yeni yapay zeka çipi hakkında tüm detaylar için buraya tıklayabilirsiniz. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Intel Gaudi 3 performansı nasıl? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.