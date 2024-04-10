Intel, Xeon 6 ile sunucu işlemcilerini birleştiriyor - Son Dakika
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Teknoloji

Intel, Xeon 6 ile sunucu işlemcilerini birleştiriyor

Intel, Xeon 6 ile sunucu işlemcilerini birleştiriyor

Intel, Vision 2024 etkinliği kapsamında yapay zeka ve sunucu işlemcilerini ele aldı. Donanım devi, yakında çıkacak Granite Ridge ve Sierra Forest çiplerini Xeon 6 modeli altında birleştireceğini duyurdu. Bu adımla birlikte Intel, kafa karıştırıcı model isimlerinden uzaklaşmak istiyor. Yeni Xeon 6, üşterilerin Intel'in veri merkezi ürün serisini anlamasını kolaylaştıracak. Intel'in tamamen verimli çekirdek mimarisini kullanan ilk Xeon modeli Sierra Forest olacak. Sierra Forest'ın E-çekirdek tasarımı; ölçeklenebilir bulut ve mikro hizmet yüklerini hedefliyor. Ayrıca watt başına 2,4 kat performans artışı ve 2,7 kat daha fazla verimlilik vadediyor. Xeon 6'nın P-çekirdekleri ise Granite Rapids olarak adlandırılacak. MXFP4 veri formatı için yazılım desteği sunacak. Bu da sunucu işlemlerinde gecikmeyi 6,5 kata kadar azaltacak. Ayrıca Meta Llama-2 gibi yapay zeka modellerinin sunucularda kullanılmasının önünü açacak.

10.04.2024 09:10  Güncelleme: 09:11
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Intel, Vision 2024 etkinliği kapsamında yapay zeka ve sunucu işlemcilerini ele aldı. Donanım devi, yakında çıkacak Granite Ridge ve Sierra Forest çiplerini Xeon 6 modeli altında birleştireceğini duyurdu. Bu adımla birlikte Intel, kafa karıştırıcı model isimlerinden uzaklaşmak istiyor. Peki Xeon 6 serisi neler sunacak?

Intel yeni sunucu işlemcilerini Xeon 6 markasıyla sunacak

Intel, geçtiğimiz yıl duyurduğu Core Ultra serisiyle birlikte yeni bir sayfa açtı. İkonik hale gelen "i" markalamasından vazgeçen şirket, işlemci isimlendirmelerini daha kolay hale getirmek istiyor. Bu stratejiden etkilenen son model ise sunucu ailesi oldu.

Intel, Xeon 6 ile sunucu işlemcilerini birleştiriyor

Yeni Xeon 6, üşterilerin Intel'in veri merkezi ürün serisini anlamasını kolaylaştıracak. Intel'in şu anda farklı operasyonlara odaklanan 32 Xeon modeli bulunuyor. Ayrıca bu modellerin Platinum, Gold, Silver gibi alt markaları yer alıyor.

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Intel, Xeon 5 Emerald Rapids yonga isimlendirmelerini değiştirmeyeceğini açıkladı. Ancak Xeon 6'yla birlikte tüm yeni sunucu işlemcileri tek bir model altında birleşmiş olacak.

Intel'in tamamen verimli çekirdek mimarisini kullanan ilk Xeon modeli Sierra Forest olacak. Sierra Forest'ın E-çekirdek tasarımı; ölçeklenebilir bulut ve mikro hizmet yüklerini hedefliyor. Ayrıca watt başına 2,4 kat performans artışı ve 2,7 kat daha fazla verimlilik vadediyor.

Xeon 6'nın P-çekirdekleri ise Granite Rapids olarak adlandırılacak. MXFP4 veri formatı için yazılım desteği sunacak. Bu da sunucu işlemlerinde gecikmeyi 6,5 kata kadar azaltacak. Ayrıca Meta Llama-2 gibi yapay zeka modellerinin sunucularda kullanılmasının önünü açacak.

Kaynak: Shiftdelete

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