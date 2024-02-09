iOS 17.3 güncellemesi ile gelen yazma hatası iOS 17.3.1 güncellemesi ile giderildi

Apple, bir taraftan Mart ayında yayınlanması planlanan iOS 17.4 için hazırlık yapmaya devam ediyor. Diğer bir taraftan ise iOS 17.3 ile gelen sorunlar için de çözüm geliştiriyor. Bu anlamda iOS 17.3 güncellemesi alan iPhone modelleri can sıkan yazma hatası ile karşı karşıya kaldı. Apple iOS 17.3.1 güncellemesi ile bu soruna çözüm getirdi.
iOS 17.3 iPhone yazma hatası iOS 17.3.1 güncellemesi ile giderildi
Apple, yazılım güncellemelerinde sorunları ve hataları engellemek adına yıllardır beta süreçleri sonrası kararlı sürümleri yayınlıyor. Ancak buna rağmen can sıkan bazı iPhone hataları karşımıza çıkmıyor değil. Bunlardan biri de iOS 17.3 ile karşımıza çıkan yazma hatası.
Oldukça fazla iPhone kullanıcısından gelen geri bildirimlere göre iOS 17.3 güncellemesi sonrası yazma sırasında kopyalama hatası ortaya çıktı.
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Buna göre yazılar kendi kendine kopyalanabiliyor. Yine bir diğer iOS 17.3 yazma hatası ise metinlerin üst üste gelmesi. Apple, iOS 17.3.1 güncellemesi ile yazma hatalarının tümünü giderdi.
iOS 17.3 güncellemesi ve özellikleri
Güncellemenin başlıca yeniliklerden biri Apple Music için Ortak Çalma Listeleri oldu. Buna göre Music aboneleri, arkadaşlarını ve ailelerini ortak çalma listeleri oluşturmaya davet etme imkanına sahip. Katılımcıların paylaşılan çalma listelerine şarkı ekleme, çıkarma ve yeniden sıralama gibi yetkileri de var.
iOS 17.3, Apple'ın Çalınan Cihaz Koruması politikalarını da genişletti. Kullanıcılar artık cihaz parolasını değiştirmeden veya hesapla ilgili değişiklikler yapmadan önce Face ID/Touch ID aracılığıyla biyometrik kimlik doğrulaması yapmak zorunda.
Güncelleme ayrıca belirli ayarlar için biyometrik kimlik doğrulamasının yedek parolayla atlanmasını tamamen engelliyor. Bu, bazı özelliklerin sadece Face ID/Touch ID ile erişilebileceğini gösteriyor.
iOS 17.3 güncellemesi, iPhone XR/XS ve daha üst iPhone modelleri için şu anda dağıtıma çıkmış durumda. Şu an için iOS 17.3.1 güncellemesi için farklı bir özellik ortaya çıkmış değil. Eğer farklı bir özellik bulursak haberimize ekleme yapacağız. Eğer siz de güncellemede yeni ortaya çıkan özellikleri fark ederseniz haberin altına yazabilirsiniz.
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