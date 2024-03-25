Apple'ın bu yılın sonlarında çıkış yapacak iOS 18 ile iPhone deneyiminde önemli değişiklikler yapmak istediğini biliyoruz. Daha önceki sızıntılar, iOS 18'in son zamanların en büyük güncellemesi olacağını ortaya koydu. Yeni ayrıntılar ise iPhone'ların ana ekranında değişim yaşanacağını gösteriyor.
iOS 18, daha fazla özelleştirmeye izin verecek
Apple analisti Mark Gurman'ın belirttiğine göre iOS 18, kullanıcılara iPhone arayüzünü yapılandırmak için daha fazla seçenek sunacak. Bu kapsamda Apple'ın daha fazla özelleştirmeye izin vereceği söyleniyor.
Ayrıntılar belirsiz olsa da bu, Apple'ın Android gibi rakiplerindeki özelleştirme kontrollerini iPhone'a getirmek istediğini gösteriyor. Şirket; ana ekran widget'ları, ayarlanabilir simge boyutları ve uygulamaları düzenlemek için yeni yollar sunabilir.
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Ana ekran değişikliklerine ek olarak, yapay zekanın iOS 18'in odak noktalarından biri olacağı bildirildi. Apple, Google gibi şirketlerin yetenekleriyle rekabet edebilmek için yenilikçi bir yapay zeka stratejisi sunmak istiyor. Hatta bu kapsamda Google Gemini modelini iPhone'lara entegre edebilir.
Gurman, iOS 18'in günlük yaşamı yönetmeye yardımcı olacak yapay zeka destekli çok sayıda yenilik içereceğini dile getirdi. Bu; Siri iyileştirmeleri, Apple Music için yapay zekalı çalma listeleri, daha akıllı fotoğraf yönetimi gibi sızıntılarla uyumlu görünüyor.
iOS 18'in Haziran ayında düzenlenecek WWDC konferansında ilk kez gösterilmesi ve beta sürümünün yayınlanması bekleniyor. Genel kullanım ise Eylül-Ekim ayı gibi dağıtıma çıkacaktır.
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Son Dakika › Teknoloji › iOS 18 ile iPhone Deneyiminde Önemli Değişiklikler Yapılacak - Son Dakika
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